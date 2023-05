Nasveti: kako vrt spremeniti v raj na zemlji?

Če razmišljate o preurejanju vrta, je treba najprej temeljito premisliti, kaj, kam in kdaj zasaditi. Če potrebujete pomoč, se je pametno obrniti na strokovnjake. Najboljše nasvete za urejanje okolice boste dobili v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem.

Vse bolj je v trendu zasaditev sadnih dreves

Se sprašujete, katera sadna drevesa so najbolj trpežna in rodovitna, na vrtu ob družinski hiši pa ne bodo zasedla preveč prostora?

Izbira sadnih dreves je zelo velika, vendar se moramo pred nakupom najprej vprašati, kakšne so naše prehranske potrebe po sadju. Če si želimo imeti domače sadje samo za sprotno sezonsko porabo, je izbor drugačen, kot če si želimo pripraviti tudi ozimnico.

Sadno drevje se goji na tak način, da se različne sorte cepi na različne vrste podlag. Podlaga pa ima vpliv na velikost drevesa. Torej za manjše vrtove si izberemo sadike, ki so cepljene na tako imenovane šibke podlage. Taka drevesa bodo nižje rasti.

Neizkušenim domačim sadjarjem svetujemo, da si izberejo odpornejše sorte različnih sadnih vrst.

V zadnjih letih so zaželene rastline, ki poleg svoje lepote podarijo užitne plodove. Taka rastlina je šmarna hrušica, ki jo lahko gojimo kot grm, majhno ali pa srednje veliko drevo. Šmarna hrušica je čudovita pomladna nevesta z obilico belih cvetov. V juniju nas obdari s sladkimi temnomodrimi plodovi, jeseni pa rdeče zažarijo njeni listi.

Polepšajte svoj vrt z okrasnimi drevesi

Ni lepšega kot uživati na domačem vrtu, ko vse okoli nas zeleni in se bohoti v pomladno-poletnih barvah. Pred zasaditvijo novih rastlin na svoj vrt se je treba vprašati, katera okrasna drevesa so trenutno najbolj trendovska in obenem vzdržljiva za naše podnebje.

Še vedno so najbolj priljubljene zimzelene rastline. Med iglastimi drevesi so priljubljene in trpežne atlaške srebrne cedre ali srebrne smreke.

Med listopadnimi drevesi so še vedno najbolj zaželeni japonski javorji. Najpogosteje si Slovenci na domačem vrtu posadimo japonski javor z rdečimi listi. Ob tem bodite pozorni, da ga zasadite na dovolj osončeno mesto na vrtu, da bo zažarel v vsej svoji lepoti.

Cvetlice in trajnice za pisano popestritev na vrtu

Tudi cvetlice ne smejo manjkati, saj so prava poživitev vsakega vrta, obenem pa privabljajo čebelice in druge koristne živali. Kako se lotiti zasaditve cvetlic, trajnic, da bo naš vrt še leta zavidanja vreden?

Pred zasaditvijo je zelo priporočljivo izdelati načrt oziroma to delo prepustiti strokovnjaku. Pomembno je seveda poznati kakovost tal in preostale značilnosti terena. Glede na razmere na terenu morate prilagoditi tudi izbor rastlin.

Ko kupujete rastline, se dobro pozanimajte, kakšna je končna velikost oziroma kakšne so zahteve posameznih vrst. Pri tem vam lahko strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem vedno pomagajo z nasveti in priporočili.

Če nimate načrta oziroma ideje, kako naj bi bil vaš vrt videti, si izberite največja drevesa in jih posadite. Gredice okoli njih naj bodo urejene tako, da bodo tvorile neke zaključene celote.

Za pokrivanje tal na gredicah uporabite pokrivne materiale, kot so sekanci, lubje ali okrasni kamni. Naravni videz bodo pričarale rastline, ki se razraščajo v širino in tvorijo zeleni pokrov pod grmi ali drevesi. Tako si boste olajšali vzdrževanje in hkrati ustvarili lep vrt.

Strokovna pomoč je vselej zlata vredna. Kako lahko pri odločitvi o tako imenovani krajinski zasaditvi pomagajo strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden? Foto: Eurogarden Stranke v vrtnih centrih Eurogarden dobijo veliko koristnih informacij o rastlinah, njihovem vzdrževanju in zasaditvi. Tudi pravilno kombiniranje glede na značilnosti posameznih rastlin je pomembna informacija, ki jo bodo stranke dobile od strokovnjakov v Eurogardnu. Lahko jim posredujejo veliko znanja o izvedbenih rešitvah glede na dolgoletne izkušnje.

Ni popolnega vrta brez kotička za piknik

Vsak lepo urejen vrt potrebuje piko na i, da boste lahko uživali vsak prost trenutek. Vas zanima, katero je letos najbolj trendovsko in predvsem kakovostno vrtno pohištvo oziroma kaj na vrtu ne sme manjkati?

Na vrtove se vrača kakovosten les, kot je tik. Tikova miza s stoli daje pristen videz, ki se zlije z naravo, poleg tega pa je ta les zelo kakovosten. Če boste kombinirali kos pohištva z manjšim balkonom, pa se raje odločite za nakup kovinskega pohištva, pri katerem je okrogla miza za dve osebi hkrati detajl, ki daje prostoru pridih in omogoča sprostitev na domačem balkonu.

Ni pravega piknika brez žara Kamado-Ramda

Tudi sami žari so postali del dekorja, tako da niso namenjeni samo vrhunski peki in razvajanju brbončic. Priporočamo žare KAMADO-RAMDA v različnih barvah, vzorcih in velikostih.

Sam žar KAMADO-RAMDA, ki ga lahko kupite v vrtnih centrih Eurogarden in v spletni trgovini www.eurogarden.eu, ima v paketu tudi grebljico za pepel, prijemalko, kamen za pečenje pice, rešetko za pečenje in zaščitno prekrivalo. Tako boste vedno povsem pripravljeni na vsak, tudi nenačrtovan piknik.

Odprta kurišča in prijetno druženje

Se tudi pri vas doma rado zgodi, da se popoldanski piknik podaljša v večerno druženje? Potem ni boljšega od osvežilne pijače in zabave ob odprtem kurišču.

Odprti vrtni ognji so skupaj z dodatki, kot so rešetke za peko in drugi pripomočki, postali super rešitev, saj jih lahko uporabite tako za olepšanje vrta kot za pečenje. Takšni vrtni ognji, ki ponujajo dva v enem, so postali pravi hit.

Ne samo ogenj, tudi voda na vrtu ne sme manjkati

Ribniki so edinstven ekosistem in zen točka našega vrta, zato je treba redno vzdrževati in urejati tako okolico ribnika kot vodo v njem. Če spreminjate in urejate svoj vrt, dobro premislite, kaj vse je treba storiti, ko se odločate za ribnik.

Idealno mesto za postavitev ribnika je delno sončna lega, kjer je ribnik del dneva v senci, del dneva pa na soncu.

Ribnik naj ne bo postavljen preblizu dreves, saj lahko ta s koreninami preluknjajo folijo, obenem pa je odpadlo listje velika obremenitev vodnega filtra.

Pomembno je tudi, da svoj ribnik vzdržujete vse leto. Ima pa vsak letni čas glede na podnebni položaj Slovenije svoje zahteve.

Vzdrževanje ribnika spomladi:

Spomladi morate najprej zagnati vodno črpalko, ki je pozimi mirovala. S tem boste optimalno filtrirali vodo v ribniku. Poleg tega je treba takoj, ko voda doseže 8 ali 10 stopinj Celzija, začeti hraniti ribe.

Spomladi lahko v svoj ribnik dodajate tudi vodne rastline, še posebej kot nadomestitev rastlin, ki zime niso mogle preživeti.

Poletno vzdrževanje ribnika:

Voda v vročih mesecih hitreje izhlapeva, zato je poleti treba pogosteje preverjati raven vode in po potrebi vodo, vključno z deževnico, tudi dodajati. Poleti je pomembno, da ribnik obogatite z novimi rastlinami. Po prvem znižanju vodostaja posadite druge vodne rastline, ki imajo rade toplo vodo in svetlobo.

Vzdrževanje domačega ribnika jeseni:

Takoj, ko bo jeseni temperatura padla pod 10 stopinj Celzija, boste morali ribe v ribniku nehati hraniti. Poleg tega je pomembno, da sočasno s tem izklopite črpalko vodnega filtra. Ne pozabite odstraniti odmrlega odpadlega listja, ki pada v ribnik.

Vzdrževanje ribnika pozimi:

V svoj ribnik pozimi namestite zračno črpalko, da bodo imele ribe med prezimovanjem dovolj kisika, ali pa na površino vode namestite napravo proti zmrzovanju, da bodo ribe lahko dihale.

Odstranite oziroma iz ribnika umaknite vse rastline, ki ne prenesejo mraza. Pomembno je, da rastline, ki so zasajene okoli ribnika, z zastirko zaščitite pred zmrzaljo.

Razmišljate o tem, da bi raje imeli majhen ribnik in koliko vzdrževanja pravzaprav zahtevajo različno veliki ribniki?

Vedeti morate, da je PVC bazen/ribnik preprostejši, kar zadeva samo montažo. S tem je posledično tudi manj stroškov. V vrtnih centrih Eurogarden so na voljo ribniki prostornine tisoč litrov.

Če se odločite za večji ribnik, pa strokovnjaki predlagajo, da uporabite folijo. S tem so sicer stroški gradnje ribnika višji. Po izkopu luknje za ribnik namreč potrebujete še mivko in filc. Šele na dobro pripravljeno podlago za ribnik lahko položite folijo.

Pri gradnji ribnika ne smete pozabiti na vgradnjo filtra za čiščenje vode. Večji ko je ribnik, večji in kakovostnejši filter potrebujete. Imejte v mislih, da je kakovost filtra pomembna, saj mora filter vode predvsem poleti, ko je že tako vroče, delovati neprestano, ves dan.

Filtra za vodo ne boste potrebovali le, če v ribnik doteka sveža, tekoča voda, ki ima v sebi že dovolj kisika.

Če se boste odločili za gradnjo ribnika na svojem vrtu, imejte v mislih, da bosta žuborenje vode v ribniku ter pogled na ribice in vodne rastline pravi balzam za vašo dušo.

