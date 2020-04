Naredi sam: praktična visoka greda

Zdaj je pravi čas, da nadgradite svoje mojstrske veščine z novim znanjem. Čeprav so trgovine zaprte, lahko z materialom, ki ga imate doma, začnete ustvarjanje, ali pa dobro preučite vse detajle izdelave, da vam bo čez kakšen teden projekt stekel še hitreje. Admir vsak mesec za vas pripravlja nov mojstrski projekt. Sledite mu in boste nedvomno zelo hitro ugotovili, da se tudi v vas skriva prav posebna ustvarjalna žilica. Prvi mojstrski projekt: Dom Naredi sam: ljubka otroška postelja

Vrtne grede so pravi dizajnerski hit, ki lahko vašo okolico v trenutku polepšajo in ji pričarajo prav poseben rustikalni pridih. So pa tudi izjemno praktične in uporabne. Zaradi višine vam olajšajo delo, pametno zasnovana konstrukcija pa preprečuje, da bi vaše pridelke napadli krti in voluharji.

Lično zgrajena greda bo odlično popestrila vašo zelenico ali vrt, z njo boste svoji okolici dodali edinstven pečat, na katerega boste še posebej ponosni.

Izdelava grede po navodilih mojstrovalca Admirja je resnično enostavna: potrebujete le nekaj osnovnega orodja in lesa za konstrukcijo. Svoj novi projekt boste uresničili v enem samem popoldnevu. Lahko ga ustvarite čisto sami, če vam bo pri delu priskočil na pomoč še kakšen mlad nadobudni mojster, pa bo to odlična priložnost za malo drugačno družinsko druženje.

Ustvarili boste čudovit vrtiček za domača zelišča, dišavnice, zelenjavo ali čudovite pisane rože. Foto: Getty Images

Korak za korakom do pravega mojstrskega projekta Admir nas bo vsak mesec razveselil s preprostim mojstrskim projektom, ki se ga lahko loti prav vsak. Potrebujete le nekaj osnovnega orodja, malo potrpljenja in zagnanosti. Mojstrsko znanje si boste izurili sproti, z Admirjevi preprostimi namigi. V svoji garaži ali delavnici preverite, ali imate že zdaj vse potrebno za izdelavo, in sledite korakom v videu: Težavnost projekta: 2/5 Čas izdelave: 3,5 ure Podrobna navodila s točnim seznamom potrebščin najdete TUKAJ.

Gredo imate, kako naprej?

Admir je pripravil tudi super mojstrovalske nasvete za zaščito rastlin pred glodavci, visoko gredo pa je zaščitil še pred neželenimi vplivi za dolgotrajen obstoj.

Ampak najprej lepo po vrsti. Ko bo vaša nova greda zasijala v vsej svoji lepoti, je čas za naslednje korake:

PRIPRAVITE TEREN: Tla, kamor boste postavili visoko gredo, počistite in utrdite.

ZAŠČITA GREDE

Notranje stene zaščitite z gradbeno folijo za nasipe tako, da so stranice ovite s folijo po celotni višini. Folija služi za zaščito lesenega notranjega dela korita pred poškodbami, še posebej pred vlago. Z njo podaljšate življenjsko dobo grede in preprečite uhajanje prsti. Omogoča zračenje med lesom in plastiko in s tem sušenje lesa tudi z notranje strani. Posledica sušenja lesa je daljši rok uporabe.

Na dno grede položite zaščito pred krti, mišmi, voluharji in drugimi zajedavci. Najprej položite gosto mrežo proti voluharju, ki jo prekrijete z volnenim filcem. Filc predstavlja naravno prepreko za zemeljske živali, hkrati pa tudi zadržuje vodo in gredi daje toplotno izolacijo.

Sledi postavljanje drenaže, ki preprečuje zastajanje vode. Položite debelejše veje v obliki mreže in nato še dračje v debelini do 20 centimetrov. Lahko uporabite vejice in veje, ki vam bodo ostale pri obrezovanju dreves.

Vse skupaj nato prekrijete s kompostom – z organskim materialom, kot so slama, listje, pokošena vrtna trava, balkonske rože, kuhinjski biološki odpadki.

Na koncu gredo napolnite s približno 20 centimetri kakovostne prsti, obogatene s hranilnimi snovmi, kupljene v trgovini.

Tako, vaša greda je pripravljena za uporabo. Kaj boste najprej posadili?