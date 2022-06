Napotki za nežno nego rastlin

Oglasno sporočilo

Toplejši dnevi nas vabijo k aktivnostim v naravi in ena izmed bolj sproščujočih je zagotovo urejanje domačega vrta. Ne glede na to, ali gre za cvetlični ali zelenjavni vrt, se nam skrb za rastline obrestuje, ko občudujemo prelepe cvetove ali pobiramo obilen pridelek. Skrb za rastline pa ne pomeni le zadostnega zalivanja v vročih dneh, temveč rastline za svojo bujno rast potrebujejo tudi hrano, ki jo lahko dodajamo v obliki kakovostnih gnojil.

Trajnostno rastlinsko gnojilo

Glede na rastlino in vrsto tal uporabljamo različne vrste gnojil, vendar je uporaba organskih gnojil rastlinskega izvora vedno najboljša ideja za okrepitev rastlin. Rastline se sicer manj ozirajo na izvor gnojila, zanje je pomembnejša vsebina. Kljub temu ne smemo zanemariti prednosti organskega gnojila, ki ga lahko pripravite sami in tako prihranite denar ter hkrati skrbite za okolje. Domača gnojila so tudi brez dvomljivih sestavin, organski stranski proizvod pa je idealen za izboljšanje tal.

Gnojila rastlinskega izvora lahko pripravite sami, so stroškovno ugodna, in skrbite za naravo.

Škropljenje z močjo rastlinskega izvora

Tekoče gnojilo in poparki so priročna gnojila, saj jih preprosto pripravimo kar sami. Izvleček koprive je bogat z dušikom ter minerali. Šop kopriv pustite, da oveni, nato ga prelijte z vrelo vodo in pustite stati 30 minut.

Tlačni razpršilnik 5 l EasyPump ima široko odprtino za polnjenje in dodatno odprtino za dodajanje gnojiva. Odstranljiv najlonski filter omogoča, da domači pripravek iz kopriv vlijete neposredno v posodo. Izvleček razredčite z malo vode in nanesete na tla okrog rastlin. Teleskopska pršilna cev in različne oblike curka poskrbijo, da tudi oddaljene rastline prejmejo dragoceno prehrano. Baterija poskrbi za konstanten tlak v posodi in škropljenje brez črpanja.

Tlačni razpršilnik ima pršilno cev s šobo, ki je brezstopenjsko nastavljiva ter ponuja razpon od pršilne meglice pa vse do curka.

Čista narava in domača zaščita rastlin

Kaj storiti, če vaše rastline napadejo škodljivci ali glivične okužbe? Če so se v vaše grede naselile listne uši, lahko izvleček koprive reši dan. Vsak dan razpršite pripravek na gnezda listnih uši, dokler ne odmrejo. Tudi čaj iz preslice lahko uporabljamo za preprečevanje listnih uši in glivičnih okužb. Poganjke preslice razrežemo in namočimo v vrelo vodo. Premešamo jih v vodi in kuhamo na majhnem ognju približno 30 minut. Ko se pripravek ohladi, ga zmešamo z mlačno vodo v razmerju 1:4. Vrtne rastline bodo bolj odporne proti okužbam, če liste poškropite na obeh straneh.

Da boste še bolj pomagali naravi, lahko uporabite kapljično namakanje, ki poskrbi za varčno porabo vode. Različni seti Micro-Drip-System poskrbijo za optimalno oskrbo rastlin na vrtu, gredicah, v nasadih in visokih koritih. Osnovno enoto ali Zalivalni računalnik (odvisno od seta) priključite na pipo, razpeljete cev do rastlin, namestite kapalnike in samostojno zalivanje se lahko začne.

Posoda za mešanje tekočega gnojila ponuja veliko polnilno odprtino, da bo vaš pripravek lažje dozirati v mešalno posodo. Da se bo pripravek optimalno in enakomerno nanesel po vseh bližnjih rastlinah, poskrbi široka paleta pršilnih šob GARDENA.

Micro-Drip-System rotacijski pršilec 360° s finim pršenjem enakomerno nanese gnojilo do treh metrov.

Nastavljive zalivalne šobe in kapljično namakanje poskrbijo za do 70 odstotkov manjšo porabo vode.

Čajanka za krepke vrtnice

Poznate naravno zdravilo proti pepelasti plesni vrtnic? Vrtnarjem se česnov čaj morda ne bo zdel prav okusen, vendar bodo vrtnice cenile preventivne in obnovitvene lastnosti. Za pripravo čaja v vodi skuhamo sveže stisnjen česen. Pustimo ga stati 30 minut, da se ohladi, precedimo in dolijemo mlačno vodo. Pripravek razpršimo po vrtnicah v suhih ter oblačnih dneh. Čajni obred lahko po potrebi tedensko ponovimo.

Vsaka uvela rastlina ne pomeni nujno, da potrebuje gnojila ali da so jo napadli škodljivci. Še posebej v vročih dneh uveli listi in cvetje nakazujejo na pomanjkanje vode. Preden se odpravite na zaslužen oddih, poskrbite za optimalno in redno zalivanje rastlin. GARDENA AquaBloom s posodo za vodo ne potrebuje elektrike ali vodne pipe. Samodejno kapljično zaliva do 20 rastlin, s 14 mogočimi nastavitvami časa in intenzivnosti zalivanja pa poskrbi za individualno nego rastlin.

Popolnoma avtomatizirano in individualno zalivanje do 20 rastlin, brez elektrike in vodne pipe.

