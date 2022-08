Masažni bazeni: oaza sprostitve na vašem vrtu

Ko pomislite na masažno kopel, morda pred očmi vidite podobo vrhunskega wellness centra. A danes imate lahko ta vrhunski tretma kar na svojem dvorišču, kjer se lahko sproščate v prijetnem vzdušju svojega doma.

Topla voda pomiri vse telo, saj pomaga pri sprostitvi napetih mišic. Prav tako lajša stres ter s tem pozitivno vpliva na splošno zdravje in dobro počutje. Študije1 namreč kažejo, da uživanje v masažni kopeli vsaj 15 minut na dan šest dni zapored zmanjša količino stresnega hormona kortizola za kar 11 odstotkov. Sedenje v ogrevani vodi bo pospešilo srčni utrip in pognalo kri po telesu, kar koristi tako vašim mišicam kot koži. Topla voda prav tako pomaga pri lajšanju bolečin in nelagodja zaradi poškodb. Če imate težave s spanjem ponoči, vam bo pri tem koristila kombinacija sproščenih mišic, izboljšane cirkulacije in nežnega masažnega učinka, ki jo prinaša namakanje v masažnem bazenu.

Vsekakor je potopitev v masažni bazen nadvse priročna in udobna sprostitev, ki napolni vaš um, telo in duha. A prednosti segajo tudi na družabna področja. Lastništvo masažnega bazena namreč popestri družabno življenje in naredi čas, preživet z družino, še bolj zabaven. Masažni bazen je lahko odličen kraj preživljanja skupnega časa s tistimi, ki so nam blizu. Samo usedemo se v toplo kopel in uživamo v trenutkih, ki nas povezujejo, medtem ko nas božajo mehurčki.

Podjetje Sanotechnik je eno vodilnih distributerjev kopalniške opreme v Evropi. Njihov prodajni program zajema tuš kabine, masažne in parne kabine, kopalne in tuš kadi, masažne kadi, masažne bazene, kopalniško pohištvo in ogledala, armature in kopalniški dodatki. Med izdelki boste našli takšne, ki so prilagojeni vašemu okusu, potrebam in tudi finančnim zmožnostim.

V ponudbi imajo kvalitetne, klasične, preproste in učinkovite masažne bazene za splošno rabo kot tudi luksuzne bazene, namenjene razvajanju ali sproščanju za tiste, ki zahtevajo nekaj več. Masažni bazeni so na voljo v vseh oblikah in velikostih ter s številnimi dodatnimi funkcijami. To pomeni, da lahko bazen povsem prilagodite svojim željam. Morda želite velik prostor, kjer bo lahko uživala vsa družina in se boste s prijatelji zabavali ob priljubljeni glasbi ali pa morda majhen intimen kotiček s romantično LED osvetlitvijo – v ponudbi boste našli takega po svojem okusu, celo takšnega, ki vam poleg razvajanja nudi prostor za plavanje.

Masažne bazene podjetje Sanotechnik najdete tudi v prodajalnah Bauhaus, M Tehnika, Jager, OBI in v izbranih spletnih trgovinah s tovrstnimi izdelki. V navedenih prodajalnah ob nakupu do 31. avgusta prejmete triodstotni popust na masažne bazene Sanotechnik. Preverite ponudbo in si še pred koncem poletja zagotovite neomejeno vstopnico v lastno oazo sprostitve.