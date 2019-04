Letošnji trendi narekujejo udobje in eleganco

Časi, ko smo na vrtu pred hišo sedeli na neuničljivih in robustnih vrtnih stolih in klopeh, so že zdavnaj minili. Novi materiali in inovativne tehnologije za obdelavo materialov omogočajo izdelavo lične vrtne opreme, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, je odporna proti vsem vremenskim nevšečnostim in nam dobro služi kar nekaj poletnih sezon.

Prefinjen slog in udobje z roko v roki

Izkoristimo zunanji prostor, ki ga imamo na voljo, za nepozabna druženja ali posedanje v dvoje, ko se sprostimo po napornem delovniku ter v mislih odtavamo v daljne eksotične kraje. Vse to lahko dosežemo z vrhunsko oblikovanim vrtnim pohištvom, ki ga prilagodimo osebnemu stilu in prostoru, ki ga imamo na voljo.

Če je le mogoče, si tudi zunanji prostor uredimo v skladu z notranjim oblikovanjem. Prefinjen slog in udobje se včasih izključujeta, a s pravo izbiro pohištva lahko dosežemo oboje.

Kakšno pohištvo ustreza našemu slogu in prostoru?

Manjši kotiček bomo tako opremili s pohištvom lažje konstrukcije, ki ga po možnosti lahko zložimo in umaknemo.

Bolj drzni se bomo odločili za stilsko zahtevnejše in modne oblike. Barvite kombinacije lahko še popestrimo s pisanimi blazinami, prti in drugimi dodatki.

Za manjše prostore lahko izberemo tudi stole, ki se zložijo drug vrh drugega.

Družinska srečanja in druženja s prijatelji bodo še uspešnejša, če bomo imeli na voljo dovolj klopi za vse goste.

Toplo vzdušje s pravim materialom

Zelo praktične so modularne vrtne garniture, ki jih lahko sestavimo v poljubne kombinacije. Skupaj z dodatnimi sedeži, mizicami in otomani lahko ustvarimo pravo dnevno sobo ali zunanji salon za sproščanje na vrtu.

Veliko je odvisno tudi od materiala. Če bomo izbrali pohištvo v leseni izvedbi ali imitaciji lesa oziroma drugega naravnega materiala, bomo pričarali prijetno toplo vzdušje. Sodoben videz bomo dosegli z najnovejšimi materiali, da pohištva ne bo treba umikati pred vsakim poletnim nalivom. Pod velikim senčnikom ali platneno streho nas tudi poletna ploha ne bo spravila iz tira.

Dobro vrtno pohištvo lahko izkoristimo tudi za zimski čas. Posedanje v soncu je prijetno tudi, če so temperature precej nižje od poletnih.

Najbolj priljubljen prostor vsakega doma

Vsaka hiša potrebuje poseben kotiček na vrtu, ki je namenjen druženju. S tem, ko vrt ali teraso opremimo z ustreznim vrtnim pohištvom, svoj dom obogatimo za še en prostor, ki se po priljubljenosti lahko kosa z udobno dnevno sobo. Tako bomo razvajali sebe in svoje goste pričakali z eleganco in udobjem.