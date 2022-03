Lepo oblikovane vrtne gredice

Oglasno sporočilo

Raznolike cvetlične in zelenjavne gredice poskrbijo za pestro in razgibano uporabo vrta in mu podarjajo osebno noto. Ni nujno, da so vrtne gredice pravokotne ali kvadratne, lahko jih oblikujete v obliki krivulje, kroga ali loka ter tako dosežete nove učinke. Poleg barve cvetov upoštevajte tudi obliko listja, teksture in višinske razlike rastlin.

Pester videz vrta lahko dosežete že z barvo, teksturo, velikostjo ter razmakom med rastlinami.

Za pester videz vrta se lahko poigrate tudi z odmiki, razmaki in postavitvami različnih skupin rastlin. Da zagotovite preprosto ustvarjanje in vzdrževanje vrtnih gredic poiščite tudi ustrezna orodja, ki so nepogrešljivi spremljevalci za ljubitelje ustvarjalnega vrta.

Svobodno delo

Rahljanje, prezračevanje in odstranjevanje plevela so osnova opravila za nego in vzdrževanje gred. Posebno vlogo za zdravo rast rastlin igrata stanje in kakovost tal, saj le dobro zrahljana zemlja absorbira vodo. Da zaprete kapilare v tleh – fine cevke, skozi katere lahko voda izhlapi, še preden doseže korenine, uporabite ustrezno orodje, s katerim ne poškodujete bližnjih rastlin. Za uspešno rastno sezono v dobro prezračena tla dodajte tudi humus, da bodo ustrezno obogatena s hranili.

GARDENA combisystem Rahljalnik-grablje je še posebej primeren za rahljanje zemlje. Idealno orodje za nežno obdelavo gredic, kjer rastline rastejo tesno skupaj. Rahljalnik poskrbi za zračenje tal, z grabljicami pa preprosto odstranite plevel.

Za lažje odstranjevanje plevela med vrtnimi potkami, posebej pri obrobah in zaključkih, priskoči na pomoč combisystem 2-v-1 Kombinirano strgalo. Tanko rezilo iz nerjavečega jekla odstrani plevel iz ozkih rež, ukrivljen trikoten lok pa očisti širše reže. Combisystem Čistilnik za reže 3-v-1 ima tudi kovinske ščetine za odstranjevanje mahu ali pometanje že odstranjenega plevela.

Orodje combisystem ponuja udoben delovni položaj, saj orodje preprosto podaljšate z ustreznim ročajem.

Ustvarjalnost pri delu

Pri sajenju vrtnih gredic naj vaša kreativnost ne pozna meja. Posebej privlačen učinek lahko dosežete tudi s kombiniranjem majhnih in velikih cvetov. Manjše rastline lahko prekrijejo stebla večjih grmovnic - ognjič in delfinia na primer tvorita lep in usklajen par. Pri sajenju zelišč in zelenjavnih gredic pa je nujna previdnost, saj se vse rastline ne ujemajo dobro. Kumare in paradižnik se nikakor ne marata, nasprotno pa so bučke in peteršilj popoln par. Preverite, kako pravilno izberete sosede na gredici v gojitvenih tabelah.

Odstranljiv ročaj majhnega ročnega orodja GARDENA combisystem lahko po potrebi dopolnite s katerimkoli combisystem ročajem. Pritrdilni vijak s posebnimi mehkimi elementi zagotavlja trdno povezavo in delo v pokončnem položaju brez bolečin v hrbtu.

Sistem combisystem ponuja kombiniranje različnih nastavkov za mnoga vrtna opravila.

Kopanje vrtnih gredic kot otroška igra

Optimalna nega in vzdrževanje gredic vključuje prekopavanje ter prezračevanje tal. Pri večjih opravilih prekopavanja ali izdelavi gredic, pletju ali prezračevanju tal za zaščito rastlin se vrtnar hitro utrudi. Velika orodja z značilno odlično ergonomijo olajšajo delo. V ponudbi GARDENA combisystem je paleta ročajev različnih dolžin, oblik in materialov, ki poskrbijo za vam prilagojeno delo, ščitijo sklepe in hrbet.

Orodja combisystem so izdelana iz visokokakovostnega jekla, obloga Duroplast pa ščiti pred korozijo.

Želite popolnoma preurediti svoj vrt?



Za načrtovanje lahko uporabite brezplačen načrtovalnik "myGarden" na spletni strani www.gardena.si/myGarden. Postanite vrtni arhitekti in izrišite svoj sanjski vrt!

