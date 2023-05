Končno resna konkurenca "bencinarkam"

Oglasno sporočilo

Kjer je vsaj košček trate pri hiši, tam je gotovo v garaži tudi "laksar'ca" oziroma motorna kosa na nitko, kot se jim pravilno reče. Ta čudovita iznajdba je revolucionarno poenostavila košnjo in urejanje okolice. Toda motorne kose imajo žal tudi številne pomanjkljivosti. Zelo so hrupne, na primer. Pogosto so tudi muhaste. Ob uporabi vdihujemo škodljiv izpuh. In potem še vse tiste posodice za hrambo goriva v domači garaži! Če natanko veste, o čem govorimo, ste pripravljeni, da svojo bencinsko "laksar'co" zamenjate za baterijsko.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

Svetovna senzacija

Nobenega dvoma ni, da je orodje na baterije neznansko bolj praktično in udobno za uporabo kot bencinsko. Kaj pa moč in zmogljivost baterije? To sta bila nekoč pomembna zadržka, ki sta s prihodom znamke EGO Power+ na naše tržišče izgubila svojo težo.

EGO Power+ je razmeroma nova znamka, nastala je v ZDA leta 1993, toda s svojo revolucionarno baterijsko tehnologijo je kmalu postala svetovna senzacija.

Najnaprednejša baterijska tehnologija

Uspeh znamke EGO Power+ sloni na najnaprednejši baterijski tehnologiji. Vse naprave EGO poganja vodilna baterija na trgu − 56V Arc Lithium, ki zagotavlja moč enako bencinskemu orodju. Osupljiva zmogljivost naprav EGO je sprožila svojevrsten fenomen: na spletu je povsem spontano nastala velika skupnost navdušencev z vsega sveta, ki v domačih videoposnetkih prikazujejo, kaj vse zmorejo baterijske kose, kosilnice, puhalniki listja, obrezovalniki in druge naprave EGO. Uporabite ključnik #powerbeyondbelief in se prepričajte tudi sami.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

Popolna kombinacija moči, ravnotežja in udobja

Baterijske kose EGO so izredno natančno izdelane, domišljene in uravnotežene, da je delo z njimi kar najmanj naporno. Ponašajo se s številnimi originalnimi inovacijami. Pri modelih EGO Professional-X, na primer, je pogonska gred vstavljena v cev iz lahkih, a trdnih ogljikovih vlaken. Takšna rešitev pomeni manjšo težo kose in zagotavlja minimalne vibracije. To je še posebej pomembno profesionalnim uporabnikom, saj košnja postane minimalno utrudljiva.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

Samodejno navijanje nitke, kako praktično!

Med inovacijami, ki jih prinašajo kose EGO, še posebej navdušuje ena − tehnologija Powerload za samodejno navijanje nitke. Ko zmanjka nitke v kolutu, preprosto vtaknete en konec nove nitke v luknjico glave, pritisnete gumb Powerload in preostalo se zgodi samodejno. Po drugi strani pa lahko pozabite tudi na neprijetne težave s podajanjem nitke, ki se pri modelih drugih znamk tako rada zatika. Kose EGO so opremljene s pametnimi senzorji, ki poskrbijo, da lahko kosite brez prekinitev, z nitko, ki je vedno optimalne dolžine.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

Opravijo tudi z gosto in žilavo vegetacijo

Kot smo že omenili, moči baterijskim kosam EGO ne manjka, zato lahko s pravo izbiro nitke ali drugega nastavka pokosite in obrežete tudi zelo gosto in trdovratno vegetacijo. Tudi tisti pas trate blizu gozda, kjer med travo vztrajno poganjajo mladice dreves ali se razrašča robidje. Med nastavki je treba omeniti trikrako rezilo v jekleni in plastični izvedbi ter priključek Rotocut.

Izvirna rešitev za občutljiva mesta

Priključek Rotocut je še ena inovacija podjetja EGO Power+. Gre za dve rezili iz legiranega jekla, ki se vrtita v nasprotni smeri. Priključek pritrdite na koso namesto običajne glave z nitko in natančno pokosite travo, plevel in mah tudi na najbolj občutljivih mestih. Nasproti vrteči se rezili namreč preprečita, da bi izpod delujoče kose leteli odrezani koščki ali kamenčki, ki bi lahko poškodovali steklo, parkirane avtomobile in podobno.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

Ena baterija za vsa orodja EGO

EGO Power+ je enotna platforma, zato lahko isto baterijo uporabljate za vse svoje orodje EGO in s tem veliko prihranite. Na voljo so baterije različnih zmogljivosti: od 2,5 do sedem amperskih ur, a vse lahko napajajo vsa orodja. Poleg tega pa EGO zagotavlja najhitrejši čas polnjenja v industriji, saj se baterija 2,5 amperske ure napolni že v pičlih 25 minutah.

Košnjo in obrezovanje boste začeli doživljati čisto drugače

V ponudbi baterijskih kos EGO so modeli različnih kapacitet in namenjeni različnim uporabnikom − od lastnikov majhnih vrtov do profesionalcev, ki skrbijo za velike površine in za svoje delo potrebujejo najzmogljivejše orodje.

Pred nakupom se lahko posvetujete s strokovnjakom , ki vam bo svetoval glede na potrebe in vam pomagal tudi pri izbiri baterije, ki jo, precej verjetno, kupujete tudi že za svoje naslednje orodje EGO.

Naročnik oglasnega sporočila je AS POWER EQUIPMENT D.O.O.