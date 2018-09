Kakšne so cene nekaterih najdražjih rož na svetu

Ko gre za dodajanje nove barve in tekstur v vaš vrt, je lahko izbira pravih cvetlic ključna. Nekateri se odločate za klasične vrtnice, ki v vrt vnašajo dotik tradicionalne lepote in romantičnosti, spet drugi imajo raje živahne barve rumenih sončnic, ki popestrijo vzdušje zunanjih prostorov vrta.

Ampak ne glede na izbiro cvetlic, ki jih imate v mislih, prav gotovo ne nameravate odšteti pravega premoženja. Preberite si, katere so najdražje rože na svetu in koliko stanejo. Cene vas bodo presenetile.

Gardenia: cena med 17-50 evri

Čeprav najcenejša na seznamu, je še vedno draga. Cvetovi so prečudovite bele barve, zato je odlična izbira za poročne šopke. Teh rož se na žalost ne da kupiti posamezno v steblih, ampak samo kot celo rožo, zato je dražja od večine.

Paphiopedilum rothschildianum: cena okoli 4.500 evrov

Ta orhideja je aristokratinja med vsemi vrstami orhidej. Gre za izjemno redko in ogroženo vrsto orhidej. Njena vzrast pa traja kar celih 15 let, preden prvič zacveti. Raste na pobočju malezijske gore Kinablu na nadmorski višini med 500 in 1. 200 metri. Zaradi svoje redkosti lahko ta orhideja na črnem trgu doseže tudi do 4.500 evrov za eno rožo.

Foto: Thinkstock

Žafran: cena okoli 11.000 evrov

Saj poznate rek: "Tole je pa drago kot žafran!" No, tale žafran je res drag. S svojimi svetlečimi vijoličnimi lističi in oranžnimi stebli je pravi lepotec. Žafran je človeško kultivirana roža, bolj znana je kot začimba. Ali ste vedeli, da je za izdelavo 500 gramov začimbe žafrana potrebnih skoraj 80.000 cvetov?

Foto: Thinkstock

Vrtnica julija: cena okoli 2.570.000 evrov

Vrtnica julija je najdražja vrtnica, ki se je kdajkoli razvila. Njen ustvarjalec je za razvoj in rast te vrtnice porabil več kot dva milijona evrov v zadnjih 15 letih. Prvič so vrtnico javno prikazali leta 2006 na cvetličnem šovu Chelsea.

Foto: Thinkstock

Roža kadupul: cena neprecenljiva

Znana tudi pod imenom kraljica noči, ta prelepa belo-rumena cvetlica kaktusa zacveti le redkokdaj, če sploh. Cveti ponoči, njeni cvetovi pa ovenijo pred jutranjo zarjo. Zaradi tako kratkega obdobja cvetenja je izjemno redka in dragocena, zato tehnično sploh nima cene. Prav tako se ne smete dotikati cvetov ali jih celo nabirati, saj v trenutku ovenijo.

Foto: Thinkstock