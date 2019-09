Kakšna opravila nas jeseni čakajo na vrtu?

Čeprav se jeseni narava počasi umirja, moramo na vrtu in v okolici hiše še veliko postoriti in pripraviti vse potrebno, da bomo lahko tudi pozno jeseni uživali ob domačih predelkih in se spomladi razveselili prvih cvetlic.

Foto: OBI

Ob koncu poletja moramo v prvi vrsti poskrbeti za red, in sicer tako, da z vrta poberemo še zadnje pridelke in odstranimo ovenele sadike. Tudi v sadovnjaku poberemo plodove in jih shranimo ali iz njih pripravimo slastno ozimnico. Pozno jeseni oziroma pred prvo zmrzaljo poskrbimo tudi za zelišča, ki jih porežemo in shranimo.

Sejemo zimsko zelenjavo

Septembra imate še dovolj časa za setev zelenjave, ki jo boste lahko uživali še letos – špinača, motovilec, črna redkev, rukola, česen, endivija ali radič. Vendar časa nimate na pretek – če želite uživati ob dobrotah sveže zelenjave še letos, potem predlagamo, da špinačo posejete v prvi polovici meseca, za solato in blitvo pa raje kupite sadike.

Ni treba, da je jeseni pusto

Jeseni lahko izpraznjene predele njive in okolice hiše popestrite z zimskimi cvetlicami in grmovnicami, to je tudi pravi čas za sajenje grmov, živih mej, dreves, jagodičevja in tudi vrtnic. Če se boste odločili za spremembo videza na svojem dvorišču, je to idealni čas za presajanje.

Foto: OBI

Namig: kako pravilno posadite grmovnico Jama, v katero bomo posadili grmovnico, mora biti dovolj prostorna, približno v dvakratni velikosti koreninske osnove. Jamo napolnite s svežo zemljo, pri tem pa je ne poteptajte in jo pokrijte z lubjem, ki poskrbi tako za prave pogoje za rast kot za sodoben estetski učinek.

V cvetlične lončke, ki jih je do pred kratkim poživljalo poletno cvetje, lahko posadite mačehe, krizanteme, jesenske astre, ciklame, rese in marjetice.

Med najbolj priljubljene jesenske cvetove spadajo mačehe, ki vam bodo ob pravilni negi zacvetele tudi pomladi. Pomembno je, da jih skozi vso zimo redno zalivate in jim redno odstranjujete odcvetele dele.

Zadnja leta so zelo priljubljene tudi okrasne trave, ki jih lahko posadite tako neposredno v gredo kot tudi v balkonske lončke skupaj z drugim cvetjem.

Med bolj priljubljeno cvetlično okrasje spada tudi okrasno zelje, ki pa žal ne bo zdržalo hujšega mraza. Med bolj občutljive na nizke temperature spadata tudi ciklama in krizantema.

Foto: OBI

Namig za lične jesenske lonce: Zelo lične so kombinacije različnih vrst jesenskih rastlin. Kombinirajte okrasno travo s cvetočimi rožami, kot so mačehe in krizanteme, zraven pa dodajte še kakšno rastlino, ki bo s svojimi obarvanimi listi vaš lonec še nekoliko popestrila (iskrivka, plazeči skrečnik ...).

Da bo spomladi zacvetelo

November je idealen čas, da začnete z načrtovanjem svojega pomladnega cvetličnega vrta. Izberite svoje najljubše čebulice in posadite tulipane, narcise, pa tudi zvončke in žafrane. Če ste lanske čebulice pustili v zemlji, lahko naslednjo pomlad pričakujete malo slabše rezultate.

Zasadite jih lahko tako v lonce kot tudi kamorkoli v okolici hiše. Spomladi se namreč najbolj razveselimo prav prvih cvetlic, ki nam oznanjajo prebujanje narave.

Uredite, porežite, pognojite

Jeseni je tudi idealen čas, da se lotite obrezovanja dreves in odstranjevanja odmrlih vej. Če se boste dela lotili sami, poskrbite za pravo zaščito in za kakovostno orodje, ki vam bo olajšalo delo. Večino boste lahko opravili z vrtnimi škarjami, za malo debelejše veje pa si raje priskrbite žago.

Trato še zadnjič pokosite, prezračite, pognojite in po potrebi dodajte še nekaj novih semen.

Zelo pomembno je, da travo pred zimo pokosite, vendar ne prenizko. Pokošena trava bo ostala lepša skozi zimo, lažje pa boste z nje tudi odstranjevali jesensko listje.

Grabljenje listja in zaščita trajnic

Listje redno odstranjujte iz svoje okolice, namesto da ga vržete med odpadke, pa lahko iz njega naredite kompost, ki ga boste lahko uporabili spomladi.

Ob prvih napovedih slane in nižjih temperatur pa ne pozabite tudi za ustrezno zaščito trajnic z zastirko. Najbolj občutljive okrasne grmovnice prekrijemo z zimsko kopreno ali slamo.

Potrebujete novo orodje za jesenska opravila? Preverite bogato ponudbo v trgovinah OBI, kjer lahko izbrane izdelke za vrt kupite po promocijski ceni. 1 / 3 2 / 3 3 / 3

Foto: OBI

OBI je prava odločitev za jesenski vrt

Če vam zmanjka sadik, semen, orodja ali zgolj navdiha, zavijte do najbližje trgovine OBI, kjer so pripravili prav posebno jesensko ponudbo za vaš vrt.

V OBI-ju boste našli vse potrebno za novo zasaditev vrta, dvorišča in okrasnih cvetličnih loncev, izbirate pa lahko tudi iz široke palete vrtnega orodja, ki vam bo olajšalo delo tudi v pozni jeseni. Prijazni prodajalci pa vam bodo z dragocenimi nasveti pomagali, da bo okolica vaše hiše ali dekoracija na vašem balkonu vedno urejena in po vašem okusu.

Preverite ponudbo, zavihajte rokave in se še danes pripravite na barvito jesen.