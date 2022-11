Jesensko-zimske radosti pod pergolo Pirnar

Oglasno sporočilo

Zakaj ne bi svoje prijatelje na prijetno druženje povabili kar pod pergolo? Mogoče bo ravno takrat nežno naletaval sneg ali rahlo pršil dež in prav v tem je največji čar bioklimatskih pergol Pirnar - življenje zunaj se dogaja čez vse leto, tudi jeseni in pozimi.

Nazdravite s prijatelji na nepozabne spomine.

Uživajte na prostem v vseh letnih časih

Preživljanje časa zunaj občutno izboljša naše splošno počutje in zmanjšuje stres. Če temu dodamo še nadzorovan zunanji prostor, kot je pergola Pirnar, kjer lahko brezskrbno počnemo najljubše stvari, potem res nimamo razlogov, da ostajamo zaprti v naših domovih. Pod bioklimatsko pergolo si boste ustvarili izjemno udobje, kjer vam niti mraz niti slabo vreme ne bosta prišla do živega.

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov in idej, kako si pod pergolo ustvarite zares udobno doživetje tudi v hladnejših mesecih leta.

Preživite čim več časa zunaj, tudi če so temperature nizke.

Lamelna streha

Bioklimatska pergola ima vrtljive in električno nastavljive lamele, ki jih upravljate z daljinskim upravljalnikom ali z mobilno aplikacijo. Odpirate ali zapirate jih lahko do kota 135 stopinj. Poleti pod streho pergole vzdržujejo prijeten hlad, pozimi pa v prostoru ustvarjajo udobno toplino. Na varnem boste tudi pred nadležnimi padavinami in ostalimi vremenskimi nevšečnostmi, saj delujejo na senzorje za dež, veter in sonce.

Vir toplote

Tudi v hladnejših mesecih naj vam bo pod pergolo prijetno toplo. Prostor si ogrejte z grelnimi telesi po vaši želji. Če imate na pergoli vgrajene steklene panele ali ZIP senčila, boste pod njo še dodatno ohranjali toploto. Zakaj ne bi uživali v branju najljubše knjige ali v poslušanju priljubljene glasbe zunaj pod pergolo vse leto?

Dodatna oprema za zimo

Bioklimatske pergole Pirnar se ponašajo z naborom bogate dodatne opreme za popolno uživanje tudi v jesensko-zimskem času. Uravnavate lahko ZIP senčila, ki jih glede na vreme in potrebe regulirate z daljinskim upravljalnikom. Z vgrajenimi steklenimi drsečimi paneli boste naletavanje snega ali dežja opazovali iz prijetnega in udobnega zavetja.

Opazujte zimsko idilo skozi drseče steklene panele izpod čudovite pergole Pirnar.

Zimska dekoracija perole

O zimski dekoraciji pergole ne razmišljamo prav pogosto, a če boste pod njo tudi v hladnejših mesecih preživeli več časa, imamo za vas nekaj idej.

Opremite si prostor pod pergolo z zunanjim pohištvom, ki je primerno tudi za hladnejše dni.

LED osvetlitev

V jesensko-zimskem času, ko narava globoko počiva in nas hitro prekrije tema, je za druženje pod pergolo ključna primerna razsvetljava. Elegantna LED osvetlitev na minimalistični pergoli ustvari prav posebno vzdušje. Lahko si jo namestite bodisi na okvirju bodisi na lamelah. Za še bolj pritajeno romantično vzdušje razmislite o skriti LED osvetlitvi na okvirju.

Zimzelena dekoracija

Prostor pod pergolo si glede na stil okrasite z različnimi dekorativnimi elementi, ki bodo dodali še dodatno estetsko komponento. Izbira je resnično velika, od priljubljenega boho stila, do minimalističnega sloga, ki se čudovito poda k aluminijastim konstrukcijam pergol, kakršne so tudi Pirnarjeve. Razmislite tudi o zimzelenih rastlinah, ki bodo ne le popestrile prostor pod pergolo, ampak tudi vaš zimski vrt.

Pohištvo, primerno za nizke temperature

Bioklimatska pergola s steklenimi drsnimi paneli ali ZIP senčili omogoča, da v prostor vključite elegantno pohištvo, primerno tudi za hladnejše vremenske razmere. Na udobnem dvo ali trosedu v družbi toplega čaja in ljudi, ki jih imate radi, boste zagotovo uživali v vsaki na prostem preživeti minuti.

Tople deke in udobni vzglavniki

Pohištvo pod pergolo si okrasite s toplimi in vedno priljubljenimi dekami ali pa jih dopolnite z mehkimi dekorativnimi vzglavniki, da se boste počutili še udobneje. Tako boste lažje zdržali zunaj pri nižjih temperaturah, tudi če si prostora ne boste posebej ogrevali.

Tople in udobne odeje so nepogrešljive za uživanje pod pergolo v prihajajočem zimskem času.

Oglejte si bioklimatske pergole v živo v Pirnarjevih salonih v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

