Jabolk po lanski izjemni letini letos za tretjino manj

Slovenski sadjarji so letos po ugotovitvah statističnega urada v intenzivnih sadovnjakih nabrali za 32,3 odstotka manj jabolk kot lani. Teh naj bi bilo letos 58.645 ton ali 25,9 tone na hektar, potem ko se je lanska rekordna letina ustavila pri 81.193 tonah ali 34,9 tone na hektar. Tudi hrušk naj bi bilo za tretjino manj.

Čeprav bo letošnja letina jabolk slabša, pa bo povprečni pričakovani pridelek (25,9 tone na hektar) po stanju na 5. september vseeno primerljiv s povprečnim pridelkom zadnjih desetih let, ki je pri 25,5 tone na hektar. "Pridelek jabolk je zmanjšalo slabo vreme z veliko dežja in nizkimi temperaturami v času cvetenja, ponekod je bila tudi pozeba," so ob tem spomnili na statističnem uradu.

Še slabša je letina v ekstenzivnih sadovnjakih

Jabolk naj bi bilo skupno za 11.081 ton, kar je 80 odstotkov manj kot lani. Povprečno naj bi bilo na drevo 15,7 kilograma jabolk, kar je približno 60 odstotkov manj od povprečja zadnjih desetih let.

Podobno je tudi pri hruškah. V intenzivnih nasadih hrušk naj bi po napovedih nabrali 3.143 ton hrušk, kar je 30,1 odstotka manj kot lani. Povprečno naj bi jih bilo 14,8 tone na hektar, kar je deset odstotkov manj od desetletnega povprečja.

Tako kot pri jabolkih je tudi pri hruškah še slabša letina v ekstenzivnih sadovnjakih. Teh naj bi bilo 2.995 ton, kar je 73,7 odstotka manj kot lani. Povprečni pridelek z 12,4 kilograma na drevo naj bi bil po ugotovitvah statistikov okoli 60 odstotkov manjši od povprečja zadnjih desetih let.

Medtem pa je bila dobra letina ameriških borovnic. Ameriških borovnic v intenzivnih sadovnjakih naj bi bilo 357 ton, kar je 56,9 odstotka več kot lani, povprečno naj bi jih na hektar nabrali 5,8 tone.

Pridelek malin se je ustavil pri 203 tonah, kar je 10,3 odstotka manj kot lani, povprečno jih je bilo 5,6 tone na hektar. Kot so ob tem še pojasnili na statističnem uradu, so bili nasadi malin letos za 16 odstotkov večji kot lani, razprostirali so se na 36 hektarjih.