Gojimo korenje: kdaj sejati korenje in kako ga negovati, da boste uživali v obilnem pridelku?

Navadno korenje spada med korenasto zelenjavo in ga uvrščamo med osnovno zelenjavo v naši kuhinji. Oranžne korenine tovrstne zelenjave so okusne, hranljive in jih lahko uporabljamo na različne načine. Samostojno pridelano korenje se odlikuje po okusu in visoki koncentraciji hranilnih snovi. V naslednjem članku boste izvedeli, kdaj sejati in kako zanj skrbeti.

Kaj je značilno za korenje?

Navadno korenje spada v družino zelencev. Življenjski cikel korenja traja dve leti, vendar je za pridobitev korenin dovolj ena sezona. V naravnem stanju ga najdemo na več celinah. Pri nas je korenje naravno prisotna, predvsem pa dobro znana zelenjava s širokim spektrom uporabe.

Korenje že v prvem letu gojenja tvori pernato listje in repasto korenino. V drugem letu se pojavi pokončno, votlo, grobo poraščeno in razvejano steblo. Na vrhu tega se pojavi baldahin, sestavljen iz drobnih belih cvetov. Med cvetenjem korenje porabi zaloge v korenini in odmre. Korenine korenja so različnih odtenkov rumene in oranžne barve. Z žlahtnjenjem so nastale tudi sorte z belimi in vijoličastimi koreninami. Na trgu so trenutno na voljo semena več sto sort korenja, ki se razlikujejo po velikosti in obliki korenin, barvi, uporabi in vsebnosti hranil.

Kakšni pogoji so potrebni za gojenje korenja?

Za korenasto zelenjavo je zelo pomembna vrsta substrata, v katerem raste. Nič drugače ni pri korenju. Vrtnina se najbolje počuti v peščeno-glinenih, lahkih, rodovitnih in zmerno vlažnih tleh. Pomembno je, da temeljito odstranite plevel, kamenje in previdno zrahljate podlago za korenje. Tla za gojenje te vrste morajo imeti nizko vsebnost dušika in pH od 6,0 do 6,5. Korenje ima skromne zahteve po toploti, za optimalno temperaturo za dobro rast korenin pa velja razpon 15−21 stopinj Celzija. Korenje je priporočljivo gojiti na sončnih legah. Ob dobri sončni svetlobi bodo korenine vsebovale veliko sladkorja in karotena.

Kdaj in kako sejati korenje?

Setev semen korenja se začne spomladi, in sicer neposredno v zemljo, ko temperatura tal doseže približno 7 stopinj Celzija. Od marca do junija se na vnaprej določenih gredicah semena položijo v majhne, 1−2 cm velike žlebove, ki se prekrijejo z zemljo. Natančen datum setve je odvisen od tega, za kateri pridelek bodo korenine uporabljene. Najprej se marca in aprila sejejo zgodnje sorte, nato pa sorte z daljšo vegetacijsko dobo, namenjene skladiščenju. Saditev korenja je treba načrtovati v vrstah, na razdalji 15−30 cm. Po vzniku se opravi tako imenovano redčenje, pri čemer se sadike puščajo na vsakih 3−5 cm. Tako bo zelenjava lahko prosto rasla v debelino. Če so sadike pregoste, bodo korenine dolge in tanke ter v kuhinji slabo uporabne.

Kako pridelati in shraniti korenje?

Žetev najzgodnejših sort se lahko začne konec junija/začetek julija. Čvrste, sočne korenine z nežnim okusom so namenjene za vsakodnevno uživanje. Žetev sort, namenjenih skladiščenju, poteka septembra in oktobra. Korenje za jesensko in zimsko uporabo je treba po obiranju posebej obdelati. Najprej je treba korenine nekoliko posušiti. Pozneje je treba opraviti izbor − korenine ne smejo biti poškodovane, okvarjene ali obolele. Korenju za skladiščenje je treba odstraniti listje. To se odreže tik za koncem korenine. Optimalna temperatura za shranjevanje korenja je 1−4 stopinj Celzija. Tudi vlažnost mora biti precej visoka, da zelenjava ne izgubi okusa. Ob upoštevanju vseh dejavnikov so običajno najprimernejše neogrevane kleti, garaže ali vrtne hišice. Priljubljena metoda je, da korenine položite v škatle z vlažnim peskom, ki preprečuje, da bi korenine izgubile svojo čvrstost.

