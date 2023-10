Delo na vrtu: kaj je treba postoriti oktobra?

Oktobra lahko na zelenjavnem vrtu že pobiramo črno redkev, do prve zmrzali tudi kolerabo, radič in endivijo, peteršilj in brokoli, poberite še korenje in rdečo peso.

Ne pozabite na buče - preden jih shranite, jih nekaj časa pustite na soncu, da jim otrdi koža. Rastline paradižnika izkopljite in jih obesite z "glavo" navzdol: tako bo večina plodov še dozorela.

Ta mesec sadite čebulo, ki vas bo razveseljevala spomladi, in rabarbaro, sredi oktobra je čas tudi za sajenje ozimnega česna. Prav tako je še vedno čas za sejanje špinače, zimske solate in rastlin za zeleno gnojenje.

Ko pospravite balkonsko cvetje, v zabojčke posadite jesensko vresje in bršljan, lahko pa tudi mačehe in krizanteme, če do teh cvetlic nimate "pokopaliških predsodkov".

Oktobra je primeren čas, da posadite vrtnice, okrasne grmičke in živo mejo pa tudi večletna zelišča. Tista zelišča, ki zime ne preživijo, poberite še pred prvo zmrzaljo.

Zdaj je tudi čas za glavno obiranje jabolk - s tistimi, ki še niso povsem dozorela, počakajte, preostala poberite, pri čemer pazite, da jih ne obtolčete.