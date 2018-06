Aromaterapija: dišave in zelišča v vrtu, ki pomirjajo

Pomiritev in sproščanje bi morala biti pomemben del vsakdanje rutine. Domači vrt lahko postane vaša majhna oaza miru, ki jo lahko izkoristite za umik od stresa in skrbi. Ustvarite dišeč in terapevtski prostor, kjer si boste lahko povrnili energijo in izboljšali razpoloženje.

Globoko, pravilno dihanje in preživljanje časa na prostem sta sama po sebi pomirjajoča, povezujemo pa ju tudi z zniževanjem krvnega tlaka. Dodajane prijetnih, naravnih dišav lahko dodatno povečajo koristi za vaše zdravje, ob enem pa vas lahko motivirajo pri preživljanju več časa na prostem.

Pomirjevalni vonji pomagajo regenerirati naše telo, blagodejno vplivajo na stres in celo depresijo. Raziskave so pokazale, da nas vdihovanje rož kot je gardenija, lahko pomiri, ublaži znake anksioznosti in spodbuja spanec. Učinki vdihovanja dišav so enako močni kot sedativi, spalne tablete in relaksanti.

Foto: Thinkstock

Posadite kamilico, limonino travo, vrtnice in kolmež. Blagodejno vplivajo na naše možgane, saj spodbujajo proizvajanje GABA, ene izmed najpomembnejših aminokislin za naše telo.

Gre za kemično snov, ki je bistvena za normalno delovanje možganov. Njena vloga je zelo pomembna pri izboljšanju razpoloženja, boljši koncentraciji, sproščanju in lažjem spanju. Zelo pomaga tudi pri obvladovanju stresa.

Pri sproščanju in spodbujanju dobrega počutja pomagajo tudi kamilica, melisa, nageljnove žbice, komarček, limonovec, pomarančevec in drugi citrusni vonji, majaron, narda in baldrijan.

Pri sajenju imejte strategijo

Sajenja dišavnic se lotite na mestih, kjer preživite veliko časa. Zelo dobro mesto za njihovo rast je lahko na primer v bližini vaših vrtnih stolov ali pod okni in vhodnimi vrati. Ob oknih ali vratih posadite vrtnico plezalko, tako se bo njen prijeten vonj širil še v notranjost doma.

Sajenje sivke in citrusov se lotite ob vaših vrtnarskih poteh, tako boste vedno znova uživali v njihovem vonju med sprehajanjem po vrtu. Zelo dobro uspevajo tudi na soncu zaradi česar so odlični za njihovo umestitev v vrt. Po sivki lahko nakapljate tudi par kapljic eteričnega olja, tako bo vonj še bolj intenziven. Citrusi so odlična izbira tudi za tiste, ki jim prostora primanjkuje, saj zelo dobro uspevajo tudi v cvetličnih koritih, zato jih imate lahko tudi na balkonu.

Foto: Thinkstock

Timijan ima močan vonj in deluje enako močno kot skodelica kave, le da pri njem ne vnašate v telo škodljiv kofein. Raziskave so pokazale, da dražilne dišave spodbujajo delovanje možganskega centra za mentalno aktivnost, zavest in budnost. Njihovo vdihovanje lahko celo zmanjšajo delovanje stresnih hormonov.

Zelišča in dišavnice, ki pripomorejo k bolj jasnemu umu in boljši osredotočenosti, so bazilika, jasmin, melisa, limonina trava, pačuli, poprova meta in žajbelj.

Postavitve jih na višja mesta, lahko pa si uredite na domači ograji tudi vertikalni vrt, saj jih tako približate vaši naravni višini in uživate njihov terapevtski vonj.

Z zelišči v boju proti depresiji

Prijetne dišave lahko izboljšajo počutje, pomagajo pri vzpostavljanju energijskega ravnovesja, delujejo pa lahko tudi pri premagovanju občutka žalosti, utrujenosti, pri simptomih depresije in tesnobe. Njihovo ovohavanje ima pozitiven učinek na čustveno počutje, saj sprožajo hormon sproščanja in sreče. Rastline, ki boljšajo počutje so grenki pomarančevec, frezija, potonika in dišeči grahor.

Foto: Thinkstock Vsi potrebujemo lastno zatočišče za obnovo, pomladitev in zdravljenje. Z dodajanjem dišavnic in zelišč v svoje vrtove in balkone lahko ustvarite pravo aromatsko doživetje.

Njihove dišave lahko v vas prebudijo pozitivne spomine in vam povrnejo voljo.

Ne smemo pozabiti, da večina naštetih dišavnic in začimb ni le dekorativnih in prijetnega vonja, ampak so tudi užitne, zato jih lahko uporabite tudi v svoji prehrani v različnih oblikah.