5 razlogov, zakaj bo vaša naslednja kosilnica baterijska

Z vstopom znamke EGO Power+ na evropske trge se je začela tiha revolucija, ki bo oblikovala prihodnost našega vrtnarjenja in urejanja okolice. Njihove baterijske kosilnice so namreč po moči enakovredne kosilnicam na bencinski pogon, toda košnja z baterijskimi kosilnicami EGO je neprimerljivo udobnejša, tišja, prijetnejša. Vse kaže, da so vrtni stroji in orodja na bencinski motor končno dobili resno konkurenco.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

1. Vsa moč bencina, toda brez bencina

EGO Power+ s svojimi naprednimi inovacijami postavlja mejnike v razvoju baterijske tehnologije. 56-voltna baterija Arc Lithium kosilnicam EGO zagotavlja osupljivo moč in zmogljivost. Zmogljivejši model z enim polnjenjem pokosi do tisoč kvadratnih metrov veliko trato. In to brez hrupa motorja in brez izpušnih plinov. Košnja z baterijsko kosilnico EGO je preprosto navdušujoča izkušnja. O tem pričajo tudi ponosni lastniki, ki se radi pohvalijo s svojim strojem in na spletu delijo svoje izkušnje. Uporabite #powerbeyondbelief in se prepričajte sami.

2. Znajo vse, kar znajo najboljše bencinske

Premium kosilnice na bencin se danes pohvalijo s številnimi naprednimi rešitvami in funkcijami. Toda baterijske kosilnice EGO prav nič ne zaostajajo. Njihova uporaba je izredno preprosta, so odlično vodljive, omogočajo prilagajanje višine reza in mulčenje, zagotavljajo možnost stranskega in zadnjega izmeta trave ali zbiranje v koš in tako dalje. Zagon baterijske kosilnice pa je prava poezija: pritisnete na gumb in že lahko začnete kositi. Če se vam tako zahoče, lahko z njo kosite tudi v nedeljo. Sosedje vam gotovo ne bodo zamerili, saj je košnja z baterijsko kosilnico neprimerljivo tišja od košnje z bencinsko.

3. Ista baterija lahko poganja vse naprave EGO

Ko uporabljate kosilnico, gotovo hkrati ne uporabljate tudi snežne freze. Ko je čas za vrtni prekopalnik, najbrž ne potrebujete puhalnika za listje. Zakaj bi torej za vsak stroj posebej kupovali svojo baterijo? EGO Power+ je enotna platforma, zato lahko isto baterijo uporabljate za vse svoje orodje EGO. Na voljo so baterije različnih zmogljivosti, od 2,5 do 12 Ah, a vse lahko napajajo vsa orodja. Poleg tega pa EGO zagotavlja najhitrejši čas polnjenja v industriji, saj se baterija z 2,5 Ah napolni že v pičlih 25 minutah.

Foto: AS POWER EQUIPMENT D.O.O.

4. Potrebujejo bistveno manj vzdrževanja

Naslednja velika prednost baterijskih kosilnic EGO je, da praktično ne potrebujejo vzdrževanja. Ni preverjanja ravni motornega olja, niti menjave svečk in pripravljanja sveže mešanice pred vsako uporabo. Pa tudi od posod za hranjenje vnetljivega goriva se lahko poslovite. Baterijsko kosilnico EGO po uporabi preprosto zložite in jo postavite v kot garaže. Prav nič vam ne bo zamerila takšnega "zanemarjanja" in jo boste tudi po daljšem času nerabe vsakič zagnali s preprostim pritiskom na gumb.

5. Do okolja prijaznejša izbira

Baterijski vrtni stroji EGO bodo v temeljih spremenili naše vrtnarjenje in urejanje okolice ter napovedujejo udobnejšo, tišjo in čistejšo prihodnost. Poleg tega pa so se pri podjetju povezali z organizacijo Eden Reforestation Projects in se zavezali, da bodo do leta 2025 za vsako prodano napravo na evropskem trgu posadili eno drevo.

Baterija ali bencin? To ni več vprašanje. Do zdaj smo bili kupci vrtnega orodja in strojev v precepu: baterije ali bencin? Argumenti za baterijsko orodje so jasni: preprosta, praktična in udobna uporaba. Problem je (bil) v njihovi zmogljivosti. Toda z vrtnimi stroji EGO Power+ so padle še zadnje omejitve. Če ste pred nakupom kosilnice, se vsekakor podrobneje pozanimajte tudi o kosilnicah EGO Power+.



