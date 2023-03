"Že isti večer sem opazil razliko": hiša v Ljubljani, ki je ponovno zadihala

Dom je naša oaza miru in dobrega počutja. Veliko časa posvetimo urejanju in čiščenju ter videzu svojega doma, pogosto pa pozabimo na neviden dejavnik, ki pomembno vpliva na naše počutje in zdravje. O čem govorimo? O zraku! Raziskovalci ugotavljajo, da je ta v notranjosti hiš in stanovanj pogosto veliko bolj onesnažen kot zunaj. To je zelo skrb vzbujajoče. Če tudi sami opažate določene opozorilne znake, ki kažejo, da dihate slab zrak, je skrajni čas, da poiščete rešitev. Pametna rešitev so prezračevalni sistemi , ki v naš dom konstantno dovajajo svež zrak.

Foto: Shutterstock

Zrak v notranjosti stanovanja ali hiše naj bi bil po raziskavah kar od štiri- do petkrat bolj onesnažen kot tisti zunaj. Kako to? Kuhanje, prhanje, pomivanje, čiščenje in sušenje perila ustvarjajo veliko vlage, ob vsem tem pa v bivalne prostore izhlapevajo agresivna sredstva za čiščenje in pralni praški. Položaj dodatno poslabšamo, ko zaradi slabih vonjav kupimo osvežilce in dišave za prostor, ki zraka niti ne osvežijo niti ne očistijo, hkrati pa vsebujejo številne kemikalije, ki lahko slabo vplivajo na naše zdravje.

Kateri so opozorilni znaki, da dihamo slab zrak?

Najpogostejša sta glavobol in utrujenost, takoj za njima je nedvomno slab spanec, sledita mu pretirana vlaga in posledično plesen, ki povzročata bolezni dihal. Morda menite, da ste utrujeni in slabo spite zaradi skrbi, ki vas tarejo, a v resnici je prav slab zrak pogosto glavni krivec za slabo spanje in jutranjo neprespanost. V spalnici z zaprtimi okni in vrati je prezračevanje nično, tako da vrednost ogljikovega dioksida (CO 2 ) preseže od 2.500 do 3.500 delcev na milijon, kar je trikrat več od priporočene vrednosti. Ne pozabimo, da se človeško telo ponoči intenzivno regenerira, in že ena neprespana noč vpliva na našo storilnost in zbranost, medtem ko ima kronično pomanjkanje spanca številna resna tveganja za zdravje.

In kakšna je rešitev?

Zračenje, ampak ponoči najbrž ne boste trikrat vstali in prezračevali, hkrati pa nam življenjski slog ne omogoča pogostega in temeljitega zračenja niti čez dan. Poleg tega s pogostim odpiranjem oken ustvarjamo toplotne izgube in sploh spomladi v stanovanje vnašamo neželene alergene (cvetni prah).

Zato so pametna rešitev prezračevalni sistemi, ki v naš dom konstantno dovajajo svež zrak. Stopite v korak s časom in si s kakovostnimi decentralnimi prezračevalnimi sistemi zagotovite zdravo bivalno okolje ob nižjih stroških.

Lunosu vam v posebni akciji Prezračimo Slovenijo, v kateri do konca aprila zagotavljajo do 40 % popusta ob nakupu vseh elementov prezračevalnega sistema Lunos (Lunos e2, pametno krmiljenje i-Vent in ventilatorske enote Silvento). Prezračujte pametno in učinkovito ter zadihajte (boljši zrak) s polnimi pljuči. vam v posebni akciji Prezračimo Slovenijo, v kateri do konca aprila zagotavljajo do 40 % popusta ob nakupu vseh elementov prezračevalnega sistema Lunos (Lunos e, pametno krmiljenje i-Vent in ventilatorske enote Silvento). Prezračujte pametno in učinkovito ter zadihajte (boljši zrak) s polnimi pljuči.

Številni primeri dobre prakse

Med Lunosovimi številnimi zadovoljnimi strankami je tudi M. H. (ime hranimo v uredništvu) iz Ljubljane, ki je sistem Lunos v svojo hišo vgradil leta 2021.

Težave z vlago so dolgo lahko reševali sproti, z zračenjem, odpiranjem oken. "V zadnjih treh, štirih letih tudi sam razvlažilec zraka ni bil dovolj. V zgornjih, spalnih prostorih je bila vedno okoli 60-odstotna vlažnost, sploh v tistih bolj deževnih mesecih. To je preveč. Ne diha se dobro, pozimi je bil na vratih kondenz, v zadnjih letih se je v kotičkih sten že nabralo tudi malo plesni. To ni dobro na pogled, kaj šele za zdravje. Dvakrat na leto, spomladi in jeseni, sem to očistil, premazal, razkužil in prebarval. A plesen se je ponovila," problematiko opiše sogovornik.

Hiša, ki je ponovno zadihala

Odločil se je za konkretno rešitev. "Obrnil sem se na podjetje Lunos, na naš dom je prišla njihova ekipa, pogledali so tloris in povedali, kaj se da narediti, kam je najbolj smiselno namestiti prezračevalne enote. Zadeva je bila urejena relativno hitro, kljub njihovi gneči z naročili, ki jo gre vsekakor pripisati vedno večji zavesti o pomenu kakovostnega zraka v zaprtih prostorih. Montaža je bila narejena v enem dnevu," se spominja zadovoljna stranka podjetja Lunos.

Dodaja, da je z izvedenim delom in tudi z učinkovitostjo pametne prezračevalne enote i-Vent izredno zadovoljen. Tudi zaradi preproste uporabe celostnega sistema.

"Že isti večer sem opazil, da je zrak drugačen, lepo kroži. Takoj se opazi druga kakovost. Uporaba je tudi zelo preprosta. Vse je mogoče regulirati z majhnim daljinskim upravljalnikom ali pa mobilnim telefonom, kjer so naprave povezane v sistem. Reguliraš lahko jakost, smer zraka, če ena naprava pošilja zrak ven, je dobro, da ga druga noter. Uporabniška izkušnja upravljanja je res preprosta. Montažerji so za seboj lepo pospravili, nam pa je ostal le še prah po pohištvu, ki ga ni bilo nič več, kot nas že ponavadi pričaka ob koncu tedna. Vem, kako je bilo prej, zdaj je zrak lažji, bolj čist, hiša preprosto diha, pred tem pa je 'dihtala'," še pove sogovornik.

