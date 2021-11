Zakaj morate izolirati podstrešje, tudi če gre za nebivalni prostor?

Ko prenavljamo dom, moramo imeti v mislih tudi to, da bomo s prenovo zagotovili višjo energetsko učinkovitost stavbe, s čimer poskušamo zmanjšati porabo energije stavbe. S tem zmanjšamo tudi stroške za ogrevanje oziroma hlajenje.

Podstrešje je del stavbne konstrukcije, prek katerega lahko izgubimo do petine celotne energije.

Zadnja plošča stavbe konstrukcije in njen vpliv na porabo energije

Velik vpliv na energetsko učinkovitost stavbe ima tudi podstrešje oziroma zadnja plošča proti podstrešju, prek katere prehaja toplota. To moramo upoštevati tudi pri nebivalnih podstrešjih, ki jih uporabljamo za odlaganje ter kot servisno pot do oken, dimnikov in strešne konstrukcije.

Če želimo izboljšati energetsko učinkovitost stavbe, ne smemo pozabiti na izolacijo zadnje plošče neogrevanega nebivalnega podstrešja, sicer lahko izgubimo kar 20 odstotkov energije. V takšnih prostorih je tudi bivanje neprijetno, saj se hlad s same plošče širi tudi po stenah. Zato s primerno izolacijo lahko znižate stroške ogrevanja pozimi, v poletnem času pa bistveno zmanjšate stroške hlajenja ali preprečite pregrevanje.

Za vsak namen drugačna izolacija

Predstavljamo preprost gradbeni poseg, ki ga lahko izvedete tudi sami in tako preprečite energijske izgube skozi zadnjo vrhnjo ploščo, in sicer če vaše podstrešje ni izkoriščeno oziroma izolirano po poševnini.

Priporočena debelina izolacije naj znaša od 20 do 24 centimetrov, odvisno od učinkovitosti izolacije. Ali bo ta izolacija trdnostno pohodna ali ne, je odvisno od namembnosti prostora – lahko je pohodna, nepohodna ali pa se odločimo za kombinirano izvedbo.

Pri izolaciji nepohodnih površin se izolacija brez dodatnih slojev preprosto položi prek plošče, medtem ko izolacija pohodnih površin vključuje obvezno vgradnjo parne ovire ali zapore in obvezno vgradnjo pohodnih zaščitnih plošč. Kombinirane pohodno-nepohodne površine omogočajo dostopnost servisnih poti, vključujejo pa vgradnjo parne ovire in dodatno zaščitno ploščo na pohodnem delu.

Najpogosteje se investitorji odločajo za kombinirano različico izvedbe, saj je to stroškovno ugodna rešitev, ki še vedno dopušča servisne dostope.

Izolacija podstrešja v treh korakih:

Izolacija vertikalnih t. i. kolenčnih zidov

Izolacija zadnje plošče podstrešja oziroma stropne konstrukcije stavbe

Ali ste vedeli, da največja dovoljena raba primarne energije za skoraj ničenergijsko enodružinsko stavbo znaša 75 kWh na kvadratni meter ogrevane oziroma hlajene zaprte neto površine stavbe. Skoraj ničenergijska stavba (sNES) naj bi predstavljala rešitev v zmanjševanju porabe energije za obratovanje stavb.

Poleg toplotne izolacije na tleh podstrešja je smiselno najprej poskrbeti za izolacijo vertikalnih t. i. kolenčnih zidov, ki jih izoliramo s poltrdimi ploščami kamene volne Natur Board VENTI. Te plošče na zid samo mehansko pritrdimo z vijačnimi pritrdili PSV. Debelina izolacije na tem delu naj bo vsaj deset centimetrov.

Izolacija ravnega dela podstrešja

Sledi izvedba na ravnem delu podstrešja. Najprej namestimo parno zaporo Homeseal LDS 100, ki jo z ustreznimi preklopi – min. 10 cm – na spojih zatesnimo s trajnim lepilnim trakom Homeseal LDS Soliplan.

Nepohodna izvedba

Na nepohodnem delu sledi namestitev steklene volne v roli Knauf Insulation (izdelka Unifit 035 ali Unifit 037, lahko tudi Naturoll Plus). Izolacijo na površino preprosto razgrnemo in prek nje namestimo še sekundarno kritino Homeseal LDS 0,04 FixPlus.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 predpisuje za te primere največjo dovoljeno toplotno prehodnost U = 0,20 W/m2K (vati na kvadratni meter po stopinji Kelvina). To je koeficient, ki nam pove, koliko toplotnega toka (v vatih) steče na kvadratni meter pri temperaturni razliki ene stopinje Kelvina.

Pohodna izvedba

Če smo se odločili del plošče izolirati v pohodni izvedbi, prek parne zapore, direktno brez kakršnekoli podkonstrukcije položimo trde pohodne plošče kamene volne Knauf Insulation DF. Neposredno prek plošč najprej položimo sekundarno kritino Homeseal LDS 0,04 Fix plus, prek nje pa vgradimo še zaščitni sloj, npr. pohodne plošče OSB ali pohodne plošče Knauf Vidiflor.

Če si torej želite zagotoviti ugodne bivalne razmere in hkrati prihraniti, ne pozabite na izolacijo zadnje plošče v primeru neogrevanih podstrešij.