Vse, kar morate vedeti o gradnji prodnatih mozaikov

Ustvarjanje mozaikov je ena od najstarejših umetniških oblik na svetu, uporabljali so jo že stari Grki in Rimljani, še danes pa ostaja zelo priljubljena v različnih oblikah. Mozaično polaganje ploščic je še vedno v trendu, ampak ali ste kdaj pomislili na mozaično postavljanje kamnov v vrtu in na dvorišču?

Nekateri od prvih primerov mozaičnih del so bili pravzaprav ustvarjeni z uporabo majhnih naravnih kamenčkov, skupaj zlepljenih z malto. Delovali so kot okrasni element tal ali kazalniki poti, mozaike pa so uporabljali tudi za okraševanje vhodnih pročelij. Svoj vrt ali dvorišče lahko okrasite na popolnoma preprost način, končni rezultat prodnatih mozaikov pa lahko deluje zelo lepo in navdihujoče.

Foto: Thinkstock

Prodnat mozaik je izdelan iz majhnih kamenčkov ali preostalih trdnih snovi, kot so keramične ploščice ali marmor. Na površino, pokrito z malto, nato lepite ter sestavljate poljubne vzorce in oblike.

V kamnitem oz. prodnatem mozaiku se uporabljajo gladki kamni, ki dajejo končnemu delu bolj organski videz. Naravne razlike v kamnu lahko uporabite za ustvarjanje pisanih vzorcev in tekstur, samo površino pa lahko okrasite tudi z vključitvijo pisanih ploščic ali celo stekla in drugih materialov, s katerimi lahko olepšate videz.

Foto: Thinkstock

Ker gre pri izdelovanju mozaičnih oblik in struktur za individualno ustvarjanje, so te odličen način za dodajanje lastnega pečata vrtu ali dvorišču.

Če se odločite za izdelovanje, je najbolje najprej narisati okvirni vzorec ali obliko, saj boste tako lažje sledili svojemu delu, obenem pa poskrbeli za konsistentnost kamenih vzorcev.

Odločite se lahko za povsem preproste vzorce, ki bodo izražali vašo umetniško svobodo.

Pred začetkom sortirajte kamenčke

Če v vaši okolici ni veliko kamna, primernega za postavljanje mozaikov, lahko tega kupite ali pa ga naberete v okolici potokov in rek, saj ga je tam največ.

Posegajte po kamnih različnih oblik, da bo mozaik kar se da pisan in raznolik. Večje kose nato sami razkosajte. Da bi sam proces dela potekal kar se da gladko in brez težav, je najlažje kamenčke pred samim postavljanjem sortirati po vrsti, velikosti in barvi. Tako boste dobili približno predstavo o tem, koliko kamenja boste potrebovali za izdelavo enega vzorca.

Pred začetkom narišite podroben načrt in vzorec, poleg tega se boste morali odločiti, kako ga želite postaviti - plosko ali pokončno. Plosko postavljanje je primernejše za poti, po katerih se veliko hodi, pokončno lepljenje pa je primernejše za stene in robnike, saj se po njih ne hodi, ponujajo pa zanimiv videz grobih tekstur.

Foto: Thinkstock

Ker gradnja in izdelovanje mozaikov zahtevata kar precej časa, je tovrstni način okraševanja najprimernejši za kratke dvoriščne ali vrtne poti, terase in zunanje vhodne prostore, predvsem manjši del pred vhodnimi vrati ali vrati teras.

Zelo lepo so videti tudi v okolici zunanjih umivalnikov ali betonskih žarov. Lepljenja kamenčkov pa se lahko lotite tudi na podpornih stenah, če jih imate na dvorišču ali vrtu.

Neskončna izbira vzorcev

Glede na to, da gre za povsem individualno izdelovanje, mej pri ustvarjanju mozaikov ni. Najlažje se je držati geometričnega vzorca v obliki kvadratov in krogov, če pa želite svojim zunanjim prostorom vdahniti bolj orientalski videz, lahko svoj mozaik oblikujete po vzorcih mandale. Ti bodo od vas zahtevali nekoliko več vloženega tuda.

Igrajte se z različnimi oblikami in barvami

Mozaiki bodo bolj zanimivi, če boste pri tem uporabili kamne različnih barv, velikosti in tekstur. Za popestritev lahko vključite tudi steklo, ki bo ob dnevni svetlobi odsevalo različne odtenke.