Vhodna vrata v preobleki trendovskih dekorjev

Aluminijasta vhodna vrata so čudovita osnova za plemenitenje videza in zasledovanje trendov v stavbnem pohištvu. Zakaj? Ker aluminij omogoča številne obdelave, od bogatih možnosti aplikacij barv po lestvici RAL do uporabe modnih dekorjev, kot so obledelo ali rjasto jeklo oziroma korten, beton, lesni dekorji, elegantno prekrivno steklo ali male črne podrobnosti na posameznih elementih vhodnih vrat. Za vas smo izbrali nekaj navdihujočih idej, kako lahko s trendovskimi vhodnimi vrati očarljivo popestrite videz celotnega doma.

Čudovita vhodna vrata v dekorju iz kortena

Vhodna vrata, obdelana v industrijskem slogu, so postala trend v moderni minimalistični arhitekturi. Ne le sodobne poslovne prostore, tudi stanovanjske hiše želijo lastniki popestriti z imitacijo hladnih materialov, kot je na primer obledelo oziroma rjasto jeklo. Tovrstna estetska dodelava odlično deluje tako v notranjosti kot zunanjosti hiše. Pri aluminijastih vhodnih vratih se na osnovno pločevino zapeče barva z rjastim učinkom, ki se učinkovito ohranja še vrsto let. Korten je priljubljen tudi pri oblikovanju vrtnih okraskov, kjer z rjasto kovinsko obdelavo dosežemo urban, a hkrati izrazito topel, zemeljski videz.

Korten ustvarja na vhodnih vratih v kombinaciji s črnim potezalom plemenito patino. Foto: Pirnar

Industrijska vhodna vrata s prevleko imitacije betona

Beton je postal priljubljen za opremljanje elementov notranje opreme, saj je idealen za ustvarjanje industrijskega in s tem sodobnega videza. Nekoč dolgočasen material, ki so ga uporabljali v glavnem za delovne pulte ali tla v večjih skladiščih in industrijskih halah, je v zadnjih letih z različnimi kreativnimi obdelavami doživel povsem nov funkcionalni ter estetski razcvet.

Priljubljena so postala tudi aluminijasta vhodna vrata z imitacijo oziroma dekorjem iz betona. Čeprav beton dojemamo kot hladen, ustvarja na vhodih prefinjeno estetiko, ki je hkrati topla in vabljiva. Če je zunaj vse skupaj videti precej sivo in malce pusto, lahko dodatno živahnost vnesemo z umestitvijo večjih zelenih rastlin pred vhod stanovanjske hiše.

Umirjen barvni ton v imitaciji betona skupaj s črnimi podrobnostmi ustvarja sodoben videz. Foto: Pirnar

Vhodna vrata z naravnim videzom lesnega dekorja

Lesni dekor je odlična izbira za vsaka aluminijasta vhodna vrata. Popestri njihov videz in jim doda povsem samosvojo oblikovno noto. Barva vratnega krila v imitaciji lesa je le ena izmed nadgradenj aluminija. Lesni dekorji pri Pirnarju so na voljo v različnih imitacijah hrasta in smreke. Če lesni dekor uporabite namesto klasično steklenih obsvetlob, boste ustvarili resnično veličastna vhodna vrata.

Lesni dekor na aluminijasti osnovi ustvarja čudovit naravni videz lesa. Foto: Pirnar

Elegantno prekrivno steklo za prestižna vhodna vrata

Steklo je čudovita podrobnost, ki nima le okrasne vloge, ampak vhodu doda značaj in ustvari prijazno osvetlitev prostora za vhodnimi vrati. Zlasti pri manjših prostorih ali prostorih z malo oziroma brez naravne svetlobe je odločitev za steklo v kombinaciji z izbranim materialom, kot je aluminij, nezgrešljiva odločitev. Še posebej elegantno na aluminijastih vratih deluje prekrivno steklo.

Pirnar ponuja edinstven izbor tovrstnih vhodnih vrat, ki ustvarjajo prefinjen, minimalističen in glamurozen videz. Izbirate lahko med črno zatemnjeno površino stekla brez vzorca Night Sky, črno-belim črtastim vzorcem Night Storm ali čudovitim črno-bakrenim črtastim vzorcem African Mystery. Vse dekorativne aplikacije so na voljo v izvedbi sijaj ali mat. V kombinaciji s steklenimi obsvetlobami boste ustvarili zares eleganten vtis velike steklene površine, ki navdušuje s svojo skladnostjo.

Elegantno črno matirano prekrivno steklo Night Storm na prestižni Pirnarjevi seriji Ultimum Pure. Foto: Pirnar

Male črne podrobnosti za veliko razliko

Črne podrobnosti so postale prava modna uspešnica pri opremljanju doma. Kuhinje, kopalnice, stopnišča in celo gospodinjske aparate čudovito poudarjajo izbrani črni elementi. Tudi vhodna vrata. V Pirnarju smo z dopolnjeno ponudbo prefinjenih črnih podrobnosti Nero Edition obogatili videz vhodnih vrat, zaradi katerih boste tudi na vhodu ustvarili trendovski pridih. Ročaje, kljuke, dekorativne letve, zaščite cilindrov, utore in čitalce prstnih odtisov smo z aplikacijo črne barve oplemenitili in jim dodali pridih brezčasnosti. Črna, ki pregovorno izraža samozavest, zrelost in avtoriteto, je obenem tudi dramatična, elegantna in drzna. Zakaj drzna? Ker uporaba črne barve v oblikovanju in arhitekturi zahteva posebne veščine in izurjeno oko, s pravilno uporabo in profesionalno izvedbo pa lahko dramatično spremeni videz vsakega ambienta, vhoda ali objekta. Izbrane črne podrobnosti na vašem vhodu bodo pričarale nepozabno doživetje vsakomur, ki mu bo priča.

Črn ročaj, obrobe zasteklitev in dekorativna letev estetsko poudarijo videz vhodnih vrat. Foto: Pirnar

O možnostih izdelave najsodobnejših vhodnih vrat s trendovskimi dekorji se pozanimajte v Pirnarjevih razstavnih salonih v Ljubljani, Mariboru ali Kopru.