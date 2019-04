Večna dilema: graditi novo ali kupiti staro?

Foto: Getty Images

Nepremičninski trg si je v zadnjih letih močno opomogel. Čeprav je bilo v letu 2018 manj nepremičninskih poslov, so cene visoke, v Ljubljani celo rekordne, navaja geodetska uprava v svojem letnem poročilu.

Cene rabljenih stanovanj so tako v primerjavi z letom 2017 zrasle za deset odstotkov, od leta 2015 pa celo za 22 odstotkov.

Cene stanovanjskih hiš so zrasle za okoli osem odstotkov, v primerjavi z letom 2015 pa za okoli 16 odstotkov.

Spremembe so opazne tudi pri trgovanju z zazidljivimi zemljišči, v primerjavi z lani se je obseg trgovanja zmanjšal, kar gre pripisati rasti cen in vse manjši ponudbi za takojšnjo gradnjo primernih zemljišč v urbanih središčih, še navajajo v poročilu. Cene zazidljivih zemljišč so se v primerjavi z letom prej opazno zvišale in povsod po državi kažejo nadaljevanje trenda rasti.

Čeprav so cene višje kot pred leti, pa to še ne pomeni, da se moramo odpovedati sanjam o svojem domu. Treba je predvsem razmisliti, ali smo pripravljeni na gradnjo nove nepremičnine ali bomo svojo sanjsko hišo vendarle našli v starejši gradnji.

Prednosti in slabosti obnove

Foto: Getty Images

Glavna slabost stare gradnje so omejitve, ki jih predstavlja obstoječa stavba. Čeprav se s pametno zasnovo obnove lahko tloris obstoječe hiše prilagodi našim željam, se morate zavedati, da bolj ko bodo obnovitveni posegi obsežni, večja bo končna cena obnove in s tem tudi investicija v dom.

Pomembno tveganje predstavljajo tudi "prikrite težave" – kljub še tako strokovno načrtovani obnovi določene nepravilnosti pridejo na dan šele v fazi dela. To morate imeti v mislih pri načrtovanju proračuna, tako da dodajte še nekaj "zlate rezerve".

Glavna prednost obnove je nedvomno manj dela z birokracijo, zlasti če pri obnovi ne boste spreminjali obstoječega tlorisa.

Pri obstoječih hišah boste imeli tudi manj dela z urejanjem okolice, saj so večinoma vsaj za silo že urejene in vam ni treba začeti iz ničle.

Ponudba starejših hiš na trgu je veliko večja kot izbira raznolikih in lepih parcel, ki bi popolnoma zadovoljile vse vaše potrebe. To je še ena pomembna prednost, ki je nikakor ne gre zanemariti.

Če se boste odločili za nakup starejše hiše, imejte v mislih predvsem glavno računico. Koliko bi vas stala zazidljiva parcela z vsemi priključki in dovoljenji ter potem še gradnja hiše? In koliko bi vas poleg nakupa hiše stala še obnova? Lahko se odločite za vmesno pot in izberete hišo, ki ne zahteva takoj popolne obnove, ter si tako večje stroške razdelite na prihodnja leta.

Kaj pa gradnja iz ničle?

Foto: Getty Images

Bistvo pri gradnji nove hiše je parcela, kar je pravzaprav tudi najtežji del. Izberite parcelo, ki bo z lokacijo zagotavljala primerne bivalne pogoje in vam ponujala udobje, ki ga iščete.

Cene parcel v Ljubljani in na Obali so najvišje, zato bo investicija v vašo novo hišo tukaj najvišja.

Ena glavnih slabosti, poleg vsaj praviloma končne cene, je nedvomno tudi čas. Za svojo sanjsko hišo boste potrebovali več časa, če se boste odločili za gradnjo, že zaradi zamudnih rokov, ki so povezani s pridobivanjem vseh dovoljenj. Hitrost gradnje je seveda odvisna tudi od tega, za kakšno vrsto gradnje se boste odločili. Veliko časa boste prihranili, če se boste odločili za montažno gradnjo, vendar boste ob tem hitro naleteli na stilske omejitve tipskih hiš proizvajalca.

Če niste omejeni s časom, je gradnja iz ničle nedvomno najboljša rešitev. Tukaj boste imeli veliko bolj proste roke glede svojih arhitekturnih želja – tako pri zunanjosti hiše kot za razporeditev vseh notranjih prostorov.

Vaš ključ do novega ali prenovljenega doma

Ko boste naredili načrt za pot, ki vas bo vodila do sanjskega doma, potrebujete samo še pravega finančnega vodnika. V Abanki vam lahko svetujejo, pripravili pa so tudi posebno ponudbo stanovanjskih kreditov.

Foto: Getty Images

Priporočljivo je, da že sami naredite finančni načrt, s katerim boste čim bolj realno ocenili svoje finančne sposobnosti. Zabeležite si prihodke, predvidene stroške in redne mesečne odhodke. Tako dobite približen znesek, koliko vam še ostane na mesec, torej koliko od tega lahko na mesec ostane za poplačilo posojila. Pri tem imejte v mislih tudi nepredvidene stroške, ki jih tako ali drugače prinese življenje.

Pri načrtovanju si lahko pomagate s spletnim informativnim izračunom.

Predlagamo vam tudi pogovor s strokovnjaki v Abanki, ki vam bodo pripravili ponudbo glede na vaše želje in zmožnosti. Naredili bodo tudi simulacijo gibanja mesečnih anuitet in izračunali najprimernejšo dobo vračanja kredita.