Umirjen wellness ambient v domači kopalnici

Kopalnica je eden najbolj intimnih prostorov v hiši. V njej začnemo in končamo svoj dan, zato je pomembno, da je funkcionalno opremljena. Ker jo uporablja več članov skupnega gospodinjstva, je bistveno, da je v vseh pogledih enostavna za uporabo za vsakega družinskega člana in da se vsak v njej počuti udobno in prijetno.

Brez kopalnice v prijetnem domu seveda ne gre. Kopalnica je nepogrešljiv prostor, zato jo dopolnite in uredite s čudovitimi ter funkcionalnimi omarami, s katerimi boste izkoristili vsak, še tako majhen prostor.

Skrb za osebno nego vpliva na počutje, zato poskrbimo, da bo negovalna rutina v kopalnici čim bolj praktična. Kopalnico lahko, ne glede na velikost, s pomočjo kopalniškega pohištva, kopalniških dodatkov in brisač spremenimo v pravi domači spa, kjer se lahko v miru prepustimo vodnim užitkom.

Trendi pri opremljanju kopalnic so naklonjeni minimalizmu in naravnim tonom

Trendi pri opremljanju kopalnic so naklonjeni minimalizmu in naravnim tonom

Moderne kopalnice sledijo minimalizmu in umirjenemu slogu. V ospredju so svetle barve in zemeljski toni. Tovrstne kopalnice se ne naveličate zlahka, saj je preprosto brezčasna, kar je pri kopalnicah pomembno, saj jo delamo enkrat in za zmeraj.

Bela barva je najboljša izbira pri manjših kopalnicah, saj prostor optično poveča. V kombinaciji s talnimi ploščicami v imitaciji lesa pa pričara zmagovalni trend in eleganten videz. Imitacija lesa je v zadnjih letih nasploh priljubljena izbira in je zato bolj smiselna za kopalnico kot pravi les, sploh, če pretehtamo vse dejavnike vzdrževanja in čiščenja.

Živahnost v kopalnico vnesite z izbiro barvnih dodatkov, ki ne predstavljajo velikega finančnega vložka in jih tako lahko kadarkoli zamenjate – kopalnica pa bo dobila spet novo življenje.

Kopalnico lahko opremite s posebnimi elementi, s katerimi boste ustvarili sodoben in eleganten videz. S primerno izbiro praktičnih elementov bodo vaše stvari vedno urejene in organizirane. Kopalnico lahko sestavite iz poljubnih elementov, lahko pa se odločite tudi za celoten program kopalniškega pohištva, ki se popolno ujema.

Ko gre za opremljanje, je manj pogosto več

To se še posebej odraža v kopalnici. Minimalistično opremljene kopalnice racionalizirajo njeno uporabo. Manj naredi življenje v njej potencialno boljše. Čeprav gre pri kopalnicah največkrat za najmanjši prostor, pa to nikakor ne pomeni, da gre tudi za najcenejši, sploh, ko govorimo o njenem opremljanju. Vse v kopalnici mora biti uporabno in hkrati trpežno, zato ne varčujte, ko gre za kakovostne kopalniške elemente in pohištvo.

Kopalniško pohištvo je ključnega pomena za funkcionalno kopalnico. V Lesnini lahko izbirate med številnimi modeli kopalniških blokov v različnih barvah in stilih, ki bodo olajšali opremljanje kopalnice. Dopolnimo jo s praktičnimi omaricami ali umivalniki z omaricami v različnih materialih, barvah in stilih, ki služijo kot dodatna shranjevalna površina. Kopalniške elemente lahko kombinirate po svojih željah in si tako ustvarite sanjsko kopalnico.

Kopalniško pohištvo je nepogrešljivo in je tudi osrednji prostor kopalnice, zato izbiri slednjega posvetite dovolj svoje pozornosti in tudi časa. V kopalnici boste potrebovali veliko prostora za shranjevanje brisač, kozmetičnih izdelkov in dodatkov. Omarice bodo v tem primeru prišle še kako prav.

Kopalniški dodatki in tekstil dodajo piko na i

Detajli so tisti, ki ustvarijo vzdušje in dodajo sijaj. Z dodatki spremenimo videz prostora in mu dodamo dušo. Sploh, ko govorimo o minimalističnem opremljanju, z dodatki naredimo neko zaključeno celoto, ki odraža naš življenjski slog. V kopalnici pa dodatki izboljšajo funkcionalnost in udobje ter jo dopolnijo na praktičen način.

Kopalniški dodatki bodo popestrili videz kopalnice in ji dodali osebno noto. V Lesnini nudijo dozirnike in posodice za mila v različnih barvah ter vzorcih. Izbiramo lahko tudi med ujemajočimi se lončki za ščetke in kozmetičnimi posodicami. Predvsem pa ne pozabimo na ogledalo za kopalnice. Nepogrešljiv del kopalniške opreme so tudi mehke brisače. Takšne, v katere se lahko ovijete po sproščujoči kopeli, in tudi manjše, ki služijo brisanju rok.

Kopalnica je poseben prostor v vašem domu, kjer se morate počutiti, kot bi bili v pravem domačem spaju. Poleg kakovostnega in funkcionalnega pohištva bodo prijetno vzdušje ustvarili predvsem dodatki. Nikar ne pozabite tudi na mehke, dobro vpojne brisače, mehko preprogo in ogledalo, ki je eden ključnih elementov kopalnice.

Naj bo vaša kopalnica oaza sprostitve

Kopalnica je nepogrešljiv prostor vsake hiše. Poleg osnovnih kosov, kot so tuš ali kad, umivalnik in stranišče, jo dopolnimo z omaricami in policami, ki omogočijo dodatni shranjevalni prostor. Izberimo še kakšno lepo preprogo, ogledalo in dekorativne dodatke, da bo kopalnica res čudovita.