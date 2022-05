Toplotna črpalka ali IR-paneli? 

V zadnjem času je vprašanje o načinih ogrevanja in višini prihrankov v povezavi s tem izredno relevantno vprašanje. Med različnimi energenti je posebej v porastu ogrevanje z IR-paneli . Čeprav je IR-ogrevanje razmeroma mlad grelni sistem, je na voljo že veliko informacij, podkrepljenih z izkušnjami specialistov na področju IR-ogrevanja, in znanih več kot 10.000 obstoječih uporabnikov, ki potrjujejo, da prihranki z IR-ogrevanjem še zdaleč niso mit.

IR-paneli Ekosen so dostopni v različnih oblikah in se prilagodijo vsakemu prostoru.

"Zadnja leta je trend vgradnje IR-panelov v velikem porastu. Ljudje vedno bolj zaupajo v IR-panele. Imamo že več kot 10.000 primerov dobrih praks, objektov. Ljudje sami govorijo o pozitivnih vtisih, ki so jih deležni z nami. Trend zagotovo raste tudi zato, ker nam zadovoljne stranke pomagajo izobraževati ljudi. Posebne omembe je vredna predvsem kombinacija IR-panelov in fotovoltaike, elektrarne na sončne celice," pove Aleš Babič, direktor podjetja Ekosen, ki je pri nas na področju IR-ogrevanja vodilno že več kot desetletje.

Dejstvo je, da je lahko IR-ogrevanje ob pravilni namestitvi in poznavanju zakonitosti tovrstnega ogrevanja večinoma najcenejši način ogrevanja na trgu. V svetu IR-ogrevanja veljajo nekatere zakonitosti, zaradi katerih – če jih upoštevamo – je to najcenejši način ogrevanja.

"Zadovoljna stranka je zagotovo naša najboljša reklama. Vsekakor pa mora biti zadeva dobro narejena. Če je slabo in če ljudje kupujejo nekaj na pamet, je lahko zgodba drugačna, klient pa nezadovoljen. Številne stranke nam tako rade rečejo, da je naša cena glede na to, kaj ponujamo, še prenizka (smeh, op. p.). Da smo prepoceni glede na celostno storitev, življenjsko dobo produkta, kakovost panela, dejstvo in način, kako vlagamo v razvoj, ter nenazadnje tudi odnos do stranke po nakupu. Ko enkrat produkt spoznajo tudi tisti, ki že v osnovi bolj dvomijo, menijo enako," uvodoma pove Aleš Babič

Nasveti pred nakupom

Prvo pravilo je, da ne smemo enačiti konvekcijskega ogrevanja s sevalnim, saj gre za drugačen prenos toplote v prostor. V primerjavi s centralnimi sistemi je sevalni brez cevnih razvodov in izgub v samem sistemu.

IR-ogrevanje je ob upoštevanju zakonitosti večinoma eden najcenejših sistemov, predvsem ko primerjamo celotne stroške v daljšem obdobju (20, 30 let), torej z upoštevano investicijo, porabo, servisi in vzdrževanjem, ki jih pri kakovostnem sistemu IR-ogrevanja ni.

IR-ogrevanje ima nekaj specifik, ki lahko bistveno spremenijo lastnosti delovanja in porabo električne energije. Če bodo imeli IR-paneli premajhno moč, če bodo nepravilno pozicionirani v prostoru, izdelani iz nekakovostnih materialov in z nenatančno regulacijo, bo poraba visoka in kakovost ogrevanja prostora slaba oz. moteča. Zato so v javnosti zelo nasprotujoča si mnenja. Treba se je posvetovati s strokovnjaki s področja IR-ogrevanja in poznavanja zakonitosti sevalne toplote.

#Ustrezna moč panelov

Eden izmed glavnih dejavnikov, ki prinašajo prihranek, je ustrezna moč panelov v prostoru. Velikokrat se zgodi, da ponudniki zaradi izpeljane prodaje ali neznanja stranki svetujejo manjšo moč panelov v prostoru, posledica pa je nenehno delovanje panelov na zgornji meji storilnosti in s tem visoka poraba. Rešitev za to je seveda primerna moč panelov glede na velikost prostora, izolacijo, prisotnost steklenih površin, število zunanjih sten …

IR-paneli Ekosen zagotavljajo visoko ugodje bivanja.

#Primerna regulacija

Naslednji razlog je primerna regulacija. Zelo malo termostatov oz. regulatorjev na trgu je namenjenih izključno IR-ogrevanju. Navadni termostati so običajno narejeni za več vrst ogrevanja, kar ne omogoča optimalnega dovoda energije, ki je potrebna za ogrevanje prostora. Klasični termostati delujejo na principu histereze, kar pomeni, da IR-panel, ki je priklopljen na termostat, deluje s polno močjo (100 %) ali pa je izklopljen. Takšen način ogrevanja ni najudobnejši, saj temperatura v prostoru niha, še bolj pa občutek toplote. Za največji izkoristek je zato treba namestiti regulator IR Sun WiFi, ki ne deluje na principu histereze, temveč nenehno spremlja temperaturno dogajanje v prostoru in zazna odziv objekta na dovajanje toplote v prostor. Sproti in v vsakem trenutku zelo natančno izračuna, koliko toplote je treba dovesti za vzdrževanje želene toplote in največji prihranek.

IR-paneli Ekosen kot prostorska varčna in estetska rešitev ogrevanja.

#Pozicioniranje panelov

Pomembno je, da so paneli v prostoru pravilno nameščeni, kar lahko uredijo le strokovnjaki. Zato je pred montažo dobro imeti znanje oz. strokovnjaka, ki vam bo IR-panele umestil v prostor, kot je treba. Najbolje je, da so IR-paneli nameščeni na stropu, saj je takrat učinkovitost in enakomerna razporeditev toplote najboljša. Če pa to ni možno, se montirajo na steno, vendar na optimalna mesta. Žal brez znanja, kam umestiti IR-panele v prostoru, lahko bistveno povečamo porabo in zmanjšamo učinkovitost ogrevanja – kot na primer, če jih usmerimo proti okenskim površinam ipd.

Toplotna črpalka ali IR-paneli?

In kaj kaže primerjava ogrevanja s toplotno črpalko in z IR-paneli? Res je, da je toplotna črpalka starejši sistem ogrevanja in zato bolj ljudsko prepoznan. Malo ljudi pa ve, da je najnovejši sistem IR-ogrevanja enako učinkovit za veliko nižjo investicijo.

Spodnja grafika ponazarja primerjavo toplotne črpalke in IR-panela. Zelena barva ponazarja investicijo v IR-panele, rdeča barva pa investicijo v toplotno črpalko.

IR-paneli so dostopni po nižji investiciji od toplotne črpalke in so okolju prijaznejši.

Pri toplotni črpalki zrak-voda gre za sistem obrnjenega hladilnika. V mrzlih obdobjih in pri slabše izoliranih objektih, radiatorskem načinu ogrevanja ali ob oslabljenem delovanju kompresorja (v povprečju po 8 do 10 letih delovanja kompresor začne slabeti) potrebuje pomoč navadnega grelnika, kar je lahko višina mesečne položnice v znesku celoletne predvidene porabe.

Glavna razlika je tudi pri investiciji. Investicija v IR-grelne panele pri novogradnji je vsaj 2- do 3-krat manjša, če primerjamo kakovostno toplotno črpalko in kakovostne IR-grelne panele. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da pri IR-panelih ni stroškov vzdrževanja, saj niso sestavljeni iz gibljivih delov, ki bi se skozi leta amortizirali. Če se dotaknemo neposredno načina ogrevanja, je razlika v tem, da so stene in predmeti z IR-paneli toplejši za vsaj 2–3 stopinje – torej približno na temperaturi zraka v prostoru, kar daje večji občutek toplote. Zelo pomembna prednost pa je ta, da z IR-paneli podaljšamo življenjsko dobo stavbe. Garancija pri visokokakovostnih IR-panelih je 3-krat daljša, ker ni gibljivih delov, črpalk, ventilatorjev, tekočin ipd.

Zaupajte izkušenim ponudnikom IR-ogrevanja na trgu

Pravi naslov za svetovanje in nakup IR-grelnih panelov je brez dvoma podjetje Ekosen s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnimi referencami na tem področju. Vas zanima, koliko bi privarčevali, če bi dom ogrevali z IR-grelnim sistemom Ekosen?

IZRAČUN PRIHRANKA

Je že res, da mlada podjetja običajno ponujajo ugodnejše cene izdelkov. Žal pa so lahko posledica neželene težave z ogrevanjem zaradi pomanjkanja ponudnikovih izkušenj, uporabe nekakovostnih materialov za izdelavo IR-panelov in slabe regulacije, ki ni primerna za pogosto osnovno ogrevanje.

Ekosen je prvo podjetje v Sloveniji na področju IR-ogrevanja in je na trgu vodilno že več kot desetletje. Dolgoletne izkušnje so prinesle povratne informacije uporabnikov, ki jih pri Ekosenu z veseljem upoštevajo pri nenehnem vlaganju v napredek in izboljšavo produktov, izdelanih po lastni licenci in z lastnim razvojem, kar zagotavlja visok nadzor proizvodnje in najvišjo kakovost končnih produktov. IR-grelni paneli Ekosen so kombinacija kakovosti, zmogljivosti in cene. Ob tem se zavedajo, kako pomembno je, da je ekipa podjetja strokovno podkovana, zato redno organizirajo izobraževanja za zaposlene, svetovalce in monterje. Rezultat so zadovoljni uporabniki in dolga življenjska doba IR-grelnega sistema.

Glavne prednosti IR-grelnega sistema Ekosen

Je okolju prijazno, saj ni neželenih emisij.

Poraba ogrevanja je nižja za do 60 % v primerjavi s kurilnim oljem.

Z upoštevanjem investicije, s servisi in vzdrževanjem, ki jih pri kakovostnem IR-ogrevanju ni, je eden najcenejših sistemov in večinoma cenejši od toplotne črpalke zrak-voda.

Pretvorba električne energije v IR-toploto je skoraj 100-%, ni izgub na razvodih, v peči, dimniku ...

Zelo dolga garancija in življenjska doba, ki je daljša kot pri drugih sistemih ogrevanja.

Estetsko se podajo v vsak prostor.

Potrebni so samo minimalni gradbeni posegi ob montaži.

Zmanjšuje možnost za nastanek plesni.

Možnost upravljanja na daljavo z regulatorjem IR Sun WiFi.

Dodatni prihranki ob kombinaciji s fotovoltaiko.