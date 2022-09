Tako lahko privarčujete tudi pri vodi

Čeprav voda prekriva skoraj tri četrtine površine naše Zemlje, pa je pitne vode le en sam odstotek. Zato je treba z njo ravnati skrbno in preudarno. Na eni strani je treba poskrbeti, da pitne vode ne onesnažujemo po nepotrebnem s fekalnimi vodami, hkrati pa je treba izkoristiti vodo, ki je na voljo, na primer deževnico. Tako lahko za sprotno porabo uporabimo manj pitne vode, ob tem pa še privarčujemo. To omogočajo specializirani ponudniki, ki v paketu ali posamično ponujajo kakovostne čistilne naprave ter sisteme za zbiranje in uporabo deževnice.

Zagotovite si lastno brezplačno vodo

Zbiranje deževnice ima številne prednosti, med katerimi pa je glavna ta, da gre za trajnostni pristop pri preskrbi z vodo, ki ga lahko izvaja prav vsak, lahko s pomočjo soda ali celovitega sistema za zbiranje deževnice, ki se poveže z morebitnim namakalnim sistemom ali gospodinjsko vodovodno napeljavo.

Foto: Shutterstock

Če dobro premislite, ali za škropljenje trave na vrtu resnično potrebujete neoporečno pitno vodo? Pa za pranje avtomobila? Zagotovo ne. Deževnica je idealna rešitev za naštete in tudi druge primere, ko potrebujete vodo, ni pa nujno, da je ta pitna. Tako lahko zmanjšate lastno potrebo po neoporečni vodi iz pipe, s tem pa tudi nekaj prihranite. Gre za samooskrbno in do okolja prijazno prakso, ki je vse bolj ne le v modi, pač pa tudi v uporabi.

Do 30 odstotkov popusta pri nakupu sistema za zbiranje in uporabo deževnice Podjetje s 30-letno tradicijo Armex ob svojem jubileju kupcem ponuja kar 30-odstotni popust ob nakupu kompletnega sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Kdo pravi, da je sistem za zbiranje deževnice drag? Celoten sistem z rezervoarjem Graf Carat 4800 L, teleskopski pokrov, filter, črpalko in dostavo vam v podjetju Armex ponujajo po ugodni ceni. Pokličite jih na 031 200 222.

Ko perilo perete skoraj zastonj

Za mnogo ugodnih stvari se uporablja dikcija, da so praktično zastonj, a voda, ki pade na vašo streho, je resnično zastonj, le zbrati jo morate v zbiralnik za kasnejšo uporabo. Z deževnico lahko nato občutno zmanjšate potrebo po vodi iz pipe, kar je še posebej priporočljivo za vse, ki živijo na območjih s sezonskim pomanjkanjem vode ali na območjih, kjer se za pitno vodo zanašajo na dostavo vode s cisternami. Za kaj vse torej lahko uporabljate deževnico, ob predpostavki, da celovit sistem povežete tudi z obstoječo napeljavo? Deževnica je uporabna za:

zalivanje vrta,

pranje perila,

pranje avtomobilov,

pranje dvorišča in okolice hiše,

splakovanje stranišč,

vrtno fontano,

polnjenje ribnika,

če je ustrezno prečiščena, pa lahko celo za pitje in kuhanje.

Foto: Shutterstock

Že samo uporaba deževnice za pranje perila, splakovanje stranišča in urejanje vrta lahko domačo porabo vode zmanjša za kar 50 odstotkov, s čimer boste privarčevali tudi pri računu za vodo.

Z uporabo deževnice za pranje perila se lahko poslovite od mehčalca Deževnica ne vsebuje apnenca, zaradi česar ste pri pranju perila v prednosti, če jo primerjate s trdo vodovodno vodo. Z uporabo mehke deževnice lahko torej uporabite manj pralnega praška, medtem ko mehčalca in sredstev za odstranjevanje vodnega kamna ne potrebujete več.

Kako izbrati ustrezen rezervoar za deževnico?

Razmislite, za kaj vse boste uporabljali deževnico in koliko je boste torej potrebovali. Temu namreč sledite pri izbiri za vas ustrezno velikega zalogovnika za deževnico. Voda v zbiralniku se mora namreč redno menjati, sicer se postara. Zato rezervoar vsekakor ne sme biti prevelik.

Nova generacija podzemnih rezervoarjev Carat je bila namensko razvita za zbiranje in uporabo deževnice. Ponuja rezervoarje v velikosti od 2.700 pa do 122.000 litrov. Kljub svoji lahkosti in zato preprostemu prevozu so rezervoarji povozni do 12,5 tone skupne teže, rezervoarji, večji od 10.000 litrov, pa celo do 40 ton skupne teže. Zagotavljajo stabilnost tudi v visoki podtalnici, hkrati pa so primerni za zadrževanje pitne vode. V podjetju Armex na rezervoarje Carat zagotavljajo 25 let garancije, kar vam obljublja varnejšo investicijo v lastno samooskrbo z vodo.

Za vse, ki imate na voljo nizko globino za vkop zbiralnika vode, je tu rezervoar PlatinumB, ki je primeren tudi za samovgradnjo. Njegova konstrukcijska zasnova, kljub izjemni lahkosti, zagotavlja visoko stabilnost in nosilnost, saj je povozen do neverjetnih 3,5 tone. Prostornine rezervoarjev so na voljo v kapacitetah 1.500, 3.000, 5.000 in 7.500 litrov, za večje objekte pa so na voljo s prostorninami do 50.000 litrov. Tudi na ta rezervoar v podjetju Armex zagotavljajo 25 let garancije.

Do okolja in proračuna prijazna čistilna naprava Graf one2clean

V zadnjih letih so sistemi za čiščenje odpadnih voda doživeli impresiven tehnološki razvoj. Danes so to visokotehnološki izdelki, opremljeni z naprednimi sistemi upravljanj, različnimi črpalka, senzorji in ventili. A ob tem se je treba zavedati, da je omenjena tehnologija pogosto povezana tudi z manjšo zanesljivostjo delovanja izdelka. Ni treba, da je ustrezen sistem za odvajanje odpadne vode kompleksen.

S čistilno napravo one2clean boste lahko prevzeli odgovornost za ustrezno obravnavo odpadne vode ob sočasni skrbi za svoj proračun in okolje. V podjetju Armex pa so poskrbeli, da so čistilne naprave Graf one2clean dostopne širšemu krogu potrošnikov.

Kako izbrati čistilno napravo, ki bo ustrezala vašim potrebam?

Če pri betonskih čistilnih napravah tvegamo puščanje in s tem izliv odpadnih voda v podtalnico, dražje brezelektrične pa so namenjene počitniškim hišam in gorskim kočam, je najboljša rešitev za domačo čistilno napravo zagotovo električna čistilna naprava. Odlična rešitev je čistilna naprava Graf one2clean, ki se ponaša s povoznimi lastnostmi betonskih čistilnih naprav in majhno porabo električne energije.

Na kaj morate biti pozorni, ko izbirate čistilno napravo za svoj dom?

Velikost izberite glede na število oseb, ki stalno živijo v objektu (prevelika ali premajhna naprava ne deluje dobro).

Izberite mesto postavitve, ki naj ne bo več kot 20 metrov od stavbe.

Preverite, da ima naprava vse certifikate (moč čiščenja, stabilnost, vodotesnost).

Naprava naj bo v močnih in stabilnih rezervoarjih s certifikatom o stabilnosti in vodotesnosti.

Izberite napravo s čim manj pokvarljivimi elektronskimi deli (nižji stroški vzdrževanja v prihodnosti).

Izberite napravo, ki je sestavljena iz sklopov, ki so lahko dobavljivi na prostem trgu.

Kupujte pri podjetjih, ki so že dlje časa prisotna na trgu in imajo veliko izkušenj na tem področju.

Izberite kar najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Napravo kupujete za obdobje več deset let.

Daljša garancija pomeni večjo varnost nakupa.

Poceni nakup ni vedno dober nakup. Običajno poceni nakup prinaša večje vzdrževalne stroške v prihodnosti in veliko težav z nepravilnim delovanjem čistilne naprave.

Foto: Shutterstock