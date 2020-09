Ste za novo hišo ali prenovljeno stanovanje?

Prenova celotnega doma ali le enega prostora, nakup hiše ali stanovanja in gradnja novega doma – vse to so podvigi, ki zahtevajo večji finančni vložek , dobro načrtovanje, pa tudi tehten premislek, kaj sploh želite. Že z minimalnimi posegi lahko dosežete veliko spremembo, če potrebujete korenito spremembo doma, pa je najboljša rešitev popolna prenova ali nakup novega doma .

Naredite korak NAPREJ v svojo novo dnevno sobo

S prenovo enega prostora v svojem domu bomo naredili veliko za kakovost bivanja. Že če bomo osvežili dnevno sobo ali kuhinjo, kjer se čez dan tudi največ zadržujemo, bomo dobili občutek, da je celotno stanovanje povsem spremenjeno. Drugačna razporeditev opreme ali stilska preobrazba prostora lahko naredi veliko razliko.

Prvi korak: poiščite navdih

Ste že kdaj vstopili v kakšno dnevno sobo in začutili pozitivno energijo, mir in domačnost, ki vas je kar vabila, da ostanete? Ta občutek lahko pri prenovi dosežete, če si poskušate zares dobro predstavljati, kakšen je vaš idealen prostor. Vaša vizija je zelo pomembna. Zaprite oči in si zamislite svojo idealno dnevno sobo. Je v njej preprost dvosed ali razkošna sedežna garnitura, kjer se počutite kot v nebesih? Kakšne barve prevladujejo? Kako se v njej počutite? Zapišite, kaj vam je všeč. Dobre zamisli lahko poiščete tudi v arhitekturnih revijah in revijah o notranjem oblikovanju. Na spletu je mogoče najti veliko navdihujočih idej priznanih oblikovalcev. Opazujte ureditev notranje opreme tudi v svojih najljubših lokalih. Oglejte si trendovske barvne sheme, vendar pozor: večji kosi pohištva zahtevajo posebno previdnost. Prepričajte se, ali ste tudi pri večjih kosih pohištva pripravljeni na drznejše barve.

Drugi korak: premislite, kaj potrebujete

Dobro si oglejte svojo zdajšnjo dnevno sobo. Je majhna ali velika? To vsekakor vpliva na velikost izbranega kavča. Kako je povezana z drugimi prostori? Koliko časa preživite v njej? Je to prostor, kjer se družite s prijatelji? Koliko je naravne svetlobe? In ne nazadnje, kaj vam je pri zdajšnji postavitvi všeč? To so le nekatera praktična vprašanja, na katera je dobro odgovoriti, preden se podate v lov za novim pohištvom.

Tretji korak: izberite opremo

Ponudba opreme je velika – od dragega dizajnerskega pohištva do masovnih proizvajalcev, zagotovo boste našli nekaj za svoj okus. Najprej izberite največje kose – sedežno garnituro, regal za televizijo, omare in podobno. Na podlagi večjih kosov si lahko omislite drznejše drobne poudarke, ki bodo vašemu slogu dali osebni pečat.

Četrti korak: poiščite vir financiranja

Tako kot je mogoče najti pravo opremo za vsak žep in okus, je mogoče najti tudi pravi način financiranja.

Prve informacije o vrsti kredita in informativni izračun lahko dobite že na spletni strani banke.

KREDIT NAPREJ ali stanovanjski kredit brez stroškov odobritve Za manjšo prenovo doma ali nakup pohištva je zelo priročen transparentni kredit NAPREJ. S kreditom NAPREJ do 30 tisoč evrov boste lahko kmalu uživali v dnevni sobi svojih sanj, saj je lahko odobren že v nekaj minutah. Kredit NAPREJ Nove KBM je na voljo tudi za stranke drugih bank, brez stroškov odobritve. Stranke Nove KBM ga lahko enostavno sklenejo kar prek spletne banke Bank@Net. Kliknite in naredite izračun.

Prenova stanovanja – kako sploh začeti?

Prenova celotnega stanovanja je precej zahtevnejša od prenove samo enega prostora. Ko se začnete igrati z mislijo o prenovi, si morate odgovoriti na najrazličnejša vprašanja. Kako temeljita bo prenova? Ali želite prenoviti vse prostore naenkrat? Potrebujete pomoč inštalaterja, mizarja ali notranjega oblikovalca? Bo dovolj finančnih sredstev za vse, kar si želite?

Ne glede na to, ali morate popolnoma prenoviti svoj dom zaradi novega družinskega člana ali ker je stanovanje zastarelo, je postopek enak. Najprej razmislite, kaj sploh potrebujete – bolje izkoriščen prostor, drugačno tlorisno razporeditev prostorov ali dodaten kotiček za delo. Če želite pomoč notranjega oblikovalca ali arhitekta, ali pa se boste sami poskusili v tej vlogi, se najprej odločite, kakšen slog vam je sploh všeč. Bi radi imeli bolj podeželski dom ali vam je všeč urbani minimalizem, ki je posebej priporočljiv za manjša stanovanja?

Velika ekipa strokovnjakov zahteva dobro vodenje projekta

Le malo ljudi je tako veščih, da so sposobni sami izpeljati celotno prenovo doma, zato je v oceno stroškov treba všteti tudi storitve mojstrov, ki vam bodo pomagali do želenega videza doma. Potrebovali boste mizarja, električarja, vodovodarja, polagalca talnih oblog, verjetno tudi zidarja in keramičarja.

Ocena stroškov popolne prenove doma se giblje od 400 do 600 evrov na kvadratni meter, pri čemer seveda zgornje omejitve ni. K temu je treba prišteti še stroške za pomoč arhitekta, ki so odvisni od zahtevnosti projekta in podrobnosti izdelave. Idejna zasnova za prenovo stanovanja znaša približno od 15 do 50 evrov na kvadratni meter, navaja spletna stran mojmojster.net.

Pri načrtovanju prenove je treba narediti pregled svojih prihodkov in odhodkov ter pričakovanih stroškov prenove, ki vam bo razjasnil, kakšne so vaše finančne zmožnosti in kako visok kredit lahko najamete. Ko to naredite, bo znano, kakšna možnost je za vas najprimernejša.

Kako zgraditi svojo sanjsko hišo?

V lastnem domu je človek kralj, pravi pregovor. To še toliko bolj drži za dom, ki si ga zgradite po lastnih željah. Številni se na poti do lastnega doma lahko kar prestrašijo tako kompleksne naloge, vendar je prenova lažja, če imate ob sebi pravo pomoč – arhitekta, notranjega oblikovalca in tudi finančnega strokovnjaka.

Vsak, ki ga mika gradnja lastne hiše, mora najprej vedeti, kakšno hišo si želi. Je to klasična, montažna, energetsko varčna oziroma pasivna? Razmisliti je treba, kdo vse bo hišo uporabljal in ali si bodo v njej uredili svoj dom tudi otroci, ko bodo odrasli. Od tega je odvisno, za kako gradnjo se boste odločili.

Preden se gradnja začne, je treba kupiti zemljišče in pri tem preveriti, ali gre za zazidljivo zemljišče in kako je s komunalnimi priključki ter gradbenim dovoljenjem.

Pri oceni stroškov je treba upoštevati, da bo že pridobitev zahtevane dokumentacije precej visok strošek, saj cena projekta za gradbeno dovoljenje znaša nekaj tisočakov, k temu je treba prišteti projekt za izvedbo, idejni načrt, načrt za vrt, gradbeni nadzor, oblikovanje notranjosti, pa smo še vedno samo pri pripravi za gradnjo objekta.

Zato je dobro narediti temeljit finančni načrt prihodkov in odhodkov ter stroškov gradnje hiše, ki je pomembna informacija, ko boste pri bančnem svetovalcu iskali optimalno rešitev za financiranje svojega novega doma. Potem se iskanje in gradnja lahko začneta.