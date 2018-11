Stanovanjska zgradba, ki je nastala iz 140 kontejnerjev #foto

Newyorški arhitekturni studio Lot-ek je stanovanjsko zgradbo v johannesburški soseski Maboneng, ki doživlja urbano preobrazbo, zasnoval na trajnostnih načelih "upcylinga". Za gradnike so izbrali nekdaj v transportu uporabljene kontejnerje, ki so skozi ta alternativni model gradnje dobili novo vlogo.

Arhitekti so kontejnerje izbrali glede na barvo in jih tako ob oblikovanju v stavbo pustili v njihovem izvirniku.

Zlagali in sestavljali so jih na lokaciji, z diagonalnimi rezi pa na daljši stranici gradnika v vsaki od bivanjskih enot oblikovali veliko okno, ki omogoča pogled na ulico in dvorišče.

Ponavljajoči se diagonalni rez in sestavljeni gradniki stavbe oblikujejo tudi vzorec njene fasade.

Medtem ko zunanjost stavbe, ki gleda na ulico, opredeljujejo trikotne oblike, je navznoter, kjer je tudi dvorišče objekta, ta definirana z zunanjim stopniščem, stolpom za dvigalo in mostovi, ki povezujejo bivalne etaže.

Kontejnerska arhitektura ...



... je ena od najmlajših vej arhitekture in predstavlja alternativni model hitre, cenovno ugodne, okolju prijazne, preproste in prilagodljive gradnje.



Prvi v svetu je kontejnersko arhitekturo teoretično opredelil slovenski arhitekt Jure Kotnik. Pred leti jo je predstavil v monografiji, ki je bila prevedena v več jezikov in je bila prava mednarodna uspešnica. V njej se je naslonil tudi na starorimsko Vitruvijevo definicijo arhitekture, ki mora biti trdna, uporabna in lepa, kar po Kotnikovem mnenju vključujejo tudi kontejnerski objekti.



Knjigi je pred leti o tej veji arhitekture sledila še razstava, ki je zaokrožila po Evropi in ZDA in je v tem kontekstu prikazovala širok razpon uporabe kontejnerjev, od začasnih postavitev, javnih zgradb in vse do stanovanjske gradnje.

V notranjosti kontejnerske stanovanjske stavbe

