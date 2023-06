Prihajajo spremembe pri postavitvi sončnih elektrarn

Po novem omrežninskem aktu bodo za vse sončne elektrarne, postavljene od 1. januarja 2024, veljali drugačni pogoji, kot veljajo do konca leta 2023. Zato mnogi že hitijo s postavitvijo lastne sončne elektrarne, saj trenutna regulacija investitorjem omogoča mnogo boljše pogoje in s tem tudi veliko večji prihranek.

Prednosti postavitve sončne elektrarne so številne. Poleg zmanjšanja stroškov električne energije in vzpostavitve samooskrbe sončne elektrarne omogočajo zmanjšanje ogljičnega odtisa ter dolgoročno energetsko neodvisnost objekta. Sončna energija je čista, obnovljiva in trajnostna, kar pomeni, da imate z njo možnost aktivno prispevati k bolj zeleni prihodnosti.

Zakaj se sončna elektrarna najbolj izplača pred letom 2024?

Sistem samooskrbe s sončno energijo se z novim omrežninskim aktom spreminja. Vse sončne elektrarne, ki bodo postavljene od začetka leta 2024, ne bodo več vključene v obstoječ sistem net meteringa, opozarjajo pri EPEU, kjer so postavili že več kot 2.000 sončnih elektrarn po vsej Sloveniji.

To pomeni, da presežkov proizvedene sončne energije, ki jih ustvarja in v električno omrežje oddaja vaša domača sončna elektrarna v poletnih mesecih, ne boste več mogli brezplačno jemati iz omrežja v zimskih mesecih, ko bo vaša elektrarna ustvarila premalo energije, da bi pokrila vse potrebe v vašem gospodinjstvu.

Z drugimi besedami, od leta 2024 bo nov sistem zahteval uporabo hranilnikov električne energije in plačilo omrežnine za celotno količino prevzete energije, pravijo pri EPEU, kjer svojim strankam ravno zato svetujejo, da pohitijo z nakupom sončne elektrarne.

Imate visoke račune za elektriko? Ali vaša streha prejme veliko sončne svetlobe? Je vaša streha obrnjena proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu?

Zakaj pohiteti s postavitvijo sončne elektrarne?

Izkoristite možnost net meteringa. Pri uveljavljanju možnosti net meteringa je ključen datum montaže. Vsi, ki bodo novo sončno elektrarno postavili do konca leta 2023, bodo upravičeni do letnega obračunavanja v omrežje oddane in prejete električne energije. Ta sistem bo zanje veljal tudi po letu 2023.

Letno obračunavanje oziroma net metering pomeni, da se energija, ki jo vaša elektrarna odda v javno omrežje, in tista, ki jo porabite iz omrežja, kompenzirata in obračunata na letni ravni. To poenostavljeno povedano pomeni, da vam elektrodistributerju ni treba plačati za električno energijo, ki ste jo prejeli iz omrežja, če v zimskih mesecih iz omrežja porabite toliko energije ali manj, kot je v omrežje oddate v poletnih mesecih. S tem boste občutno zmanjšali svoje stroške električne energije.

Nižji stroški investicije: Po koncu leta 2023 bodo postavitev sončne elektrarne spremljali višji stroški, saj bodo hranilniki električne energije postali obvezen del sistema, s čimer se bo celotna investicija občutno povečala. Če torej ujamete vlak za postavitev sončne elektrarne še po starem sistemu, boste s tem občutno prihranili.

Dolgoročna energetska neodvisnost: Postavitev sončne elektrarne vam omogoča dolgoročno energetsko neodvisnost. Proizvajanje lastne električne energije zmanjšuje vašo odvisnost od tradicionalnih virov energije ter vam omogoča trajnostno in čisto oskrbo z električno energijo.

Okoljske prednosti: Sončne elektrarne so do okolja prijazen vir energije, saj ne povzročajo emisij toplogrednih plinov. Z zgodnjo postavitvijo sončne elektrarne lahko prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa in ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

Podjetje EPEU zagotavlja celovite energetske rešitve: svetovanje in postavitev sončne elektrarne na ključ,

pomoč pri pridobitvi subvencije Eko sklada,

30 let garancije na solarne module,

35 let življenjske dobe solarnih modulov. Podjetje EPEU uredi vso potrebno dokumentacijo za postavitev elektrarne in poišče najustreznejše financiranje. Pri postavitvi sončne elektrarne na ključ prisegajo na individualni pristop, zagotavljajo inovativne rešitve, strokovno svetovanje tehnične službe in vso potrebno vzdrževalno podporo skozi celotno življenjsko dobo sončno elektrarne. Pred odločitvijo naredijo brezplačen ogled objekta in strokovno svetujejo. Pošljite povpraševanje za sončno elektrarno na strehi svoje hiše in pridobite nezavezujočo ponudbo.

Stabilna in varna naložba

Samooskrba s sončno elektrarno, prihranek pri računih za električno energijo, skrb za okolje, to so vse zelo dobro poznane prednosti postavitve lastne sončne elektrarne. Pa ste vedeli, da je sončna elektrarna tudi varna in stabilna naložba?

Pri EPEU poudarjajo, da imajo njihove sončne elektrarne življenjsko dobo nad 30 let, investicija pa se vam pri trenutnih cenah električne energije povrne v od petih do sedmih letih. A cene električne energije trenutno le naraščajo, zato se vam bo morda naložba povrnila celo prej. To pomeni, da boste več kot 20 let prejemali električno energijo skoraj popolnoma brezplačno.

Ob tem je treba poudariti, da je pri Eko skladu tudi v letu 2023 še vedno na voljo subvencija za postavitev sončne elektrarne.

Omeniti pa velja še eno, velikokrat spregledano, a zelo pomembno prednost. S postavitvijo sončne elektrarne boste namreč močno povečali vrednost svoje nepremičnine. Ta bo imela tako lasten vir obnovljive energije, kar lahko privabi več potencialnih kupcev in zviša končno vrednost vaše nepremičnine.

Primer domače sončne elektrarne 13 kW Količina proizvedene el. energije na leto: 14 300 kW

Pri stroških elektrike/leto smo privarčevali: 1.936,22 evrov

Manj izpusta CO2/leto v okolje: 7,5 tone

To je enako zasaditvi: 165 dreves

Investicija se povrne: v od sedmih do devetih letih

Za zeleno energijo se odloči tudi vse več podjetij

Trajnost ni zgolj modna muha. Vse več posameznikov se zaveda, kako pomembno je skrbeti za čisto okolje, če želimo, da bodo tudi naši potomci lahko uživali v življenju, kot ga poznamo danes. Vsak posameznik lahko s svojimi dejanji veliko prispeva k čistemu okolju, zato tudi ni presenetljivo, da število na novo postavljenih sončnih elektrarn iz leta v leto narašča.

Ker pa so zaposleni tisti, ki tvorijo podjetja, se tudi vse več podjetij odloča za zelene energetske rešitve, kar še bolj prispeva k zmanjševanju fosilnih goriv in manjšemu onesnaževanju ozračja. A sončne elektrarne prinašajo podjetjem še veliko več. So namreč varna in dolgoročna naložba. Poslovni rezultati niso odvisni le od gospodarskih razmer, ampak tudi od podjetnosti in inovativnosti zaposlenih in sončna elektrarna je zagotovo tovrstna priložnost.

Če se kot podjetje odločate za postavitev sončne elektrarne, lahko sodelujete tudi na razpisih za subvencioniranje, s čimer se bo začetna naložba še zmanjšala. Pri prijavi vam bodo pomagali usposobljeni strokovnjaki podjetja EPEU.