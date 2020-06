PREJ/POTEM: Miniaturno stanovanje je postalo izjemno funkcionalno

Nagradna igra Abanke in Siol.net Povsod je lepo, a doma bo najlepše je razveselila nagrajenca Nejca Severja, ki se je za sodelovanje v nagradni igri odločil, ker njegovo miniaturno stanovanje potrebuje popolno prenovo in ker nima dovolj izkušenj ter znanja, da bi to izpeljal sam. "Pomoč strokovnjaka bi mi prišla še kako prav za nov navdih in ideje, kako vse stvari, ki jih potrebujem, umestiti v tako majhen prostor. Pomemben mi je tudi dober in moderen videz," je zapisal ob prijavi v nagradno igro.

Če se v nekem prostoru ne počutimo dobro, je to že prvi znak, da potrebuje prenovo. Ko pa ugotovimo, da razporeditev opreme ne ustreza našemu življenjskemu slogu, je ukrepanje zares nujno. Ta korak bo lažji s stanovanjskim ali potrošniškim kreditom.

Prav zaradi tega naš nagrajenec Nejc Sever že dolgo časa razmišlja o tem, kako bi svoje 29 kvadratnih metrov veliko stanovanje spremenil v dom, ki bi mu omogočal delo od doma, ukvarjanje s številnimi hobiji, druženje in osnovna gospodinjska opravila.

"Pred slabim letom sem postal lastnik svojega prvega majhnega stanovanja v Ljubljani v velikosti 29 kvadratnih metrov z opremo še iz davnih časov gradnje bloka. Stanovanje potrebuje popolno prenovo, kar ob velikem številu hobijev in delu od doma ni lahek zalogaj. Za zdaj v stanovanju živim sam, vendar bi v načrt vključil možnost bivanja dveh oseb," je še zapisal in dodal, da je tudi sam že poskušal narisati načrt prenove, vendar mu vedno zmanjka motivacije, ko vidi, kako težko je takšno majhno površino narediti uporabno. "Preprosto obupam. To je tudi glavni razlog, da prenovo odlagam že dobro leto."

Arhitekt Uroš Špile je izdelal zanimiv predlog za popolno prenovo, ki miniaturno stanovanje popolnoma preobrazi.

Predstavitev izbranega stanovanja

Stanovanje je v četrtem nadstropju večjega večstanovanjskega objekta iz sredine prejšnjega stoletja, ki stoji v urbanem delu Ljubljane. Ugodna zahodna lega poskrbi za zadostno oskrbo z naravno svetlobo v popoldanskem času.

Uporabna površina stanovanja je dobrih 29 kvadratnih metrov, večino kvadrature predstavljata dva večja prostora, en podolgovate in drugi – večji – bolj pravilne kvadratne oblike, ki sta med sabo povezana s predsobo, iz katere je tudi dostop do manjše kopalnice. V stanovanju živi en uporabnik, ki trenutno podolgovati del uporablja kot dnevni prostor z manjšo kuhinjo, jedilnico, kavčem in regalom za televizor. Kvadratni prostor uporablja kot spalnico, pisarno in prostor za vse svoje preostale dejavnosti.

Potrebe in želje

Cilj je bil v stanovanju ustvariti sodobno oblikovano okolje, ki bo na majhni kvadraturi ponujalo udobje ob vseh uporabnikovih dnevnih aktivnostih. V te namene je bilo poleg zasnove funkcionalnega dnevnega in spalnega prostora treba umestiti še udobno domačo pisarno, omaro za športne pripomočke in prostor za kolesa. Želja je bila tudi, da se v stanovanje umesti pralni stroj, za katerega do zdaj ni bilo primernega prostora.

Zaradi splošne dotrajanosti stanovanja in njegovega nezadoščanja uporabnikovim potrebam je kot smiselna rešitev nastala ideja o popolni prenovi stanovanja, na katero je bil lastnik že vnaprej pripravljen.

Ali tudi vi sanjate o popolni prenovi stanovanja? Naj vam pri tem pomaga Abanka z ugodnim stanovanjskim ali potrošniškim kreditom.

Analiza stanovanja

V omenjeni razporeditvi stanovanja je bilo ugotovljeno, da je stena, ki ločuje podolgovati in kvadratni del stanovanja, nosilna, kar pomeni da bi njena rušitev predstavljala precej zahteven in drag gradbeni poseg, zato bo prenova poskušala to steno ohraniti čim bolj nedotaknjeno.

V stanovanju pa se vseeno najde nekaj nenosilnih predelnih sten okrog kopalnice ter med predsobo in večjim kvadratnim prostorom. Pri reorganizaciji stanovanja je vedno treba paziti, kje imamo dostope do različnih priključkov, saj so nekatere komponente stanovanja vezane direktno nanje.

V stanovanju je bilo ugotovljeno, da je bližina vseh potrebnih vodovodnih priključkov v obeh večjih prostorih, na mestu trenutne kuhinje in v kopalnici.

Razvoj ideje

1. Coning oziroma coniranje (združevanje prostorov v smiselne sklope oziroma cone)

Med analizo trenutnega stanja je bilo ugotovljeno, da ima stanovanje glede na površino in obliko obeh delov zelo mešano razporejeno funkcionalno rabo prostorov. V ta namen je bilo treba kot prvi korak razvoja ideje popolnoma na novo smiselno razporediti vse komponente in elemente stanovanja, pri tem pa je bilo treba paziti, da bo nova funkcionalna shema zadoščala vsem uporabnim standardom.

Večji kvadratni prostor je tako glede na velikost površine v obeh delih stanovanja v osnovnem konceptu zastavljen kot bivalni del s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, podolgovati del pa ima smiselno umeščeno spalnico, garderobo in manjšo pisarno. Predprostor in kopalnica zaradi dostopov in inštalacije predvidoma ostaneta na obstoječih mestih.

2. Koncept funkcionalne zasnove

Med pomembnejšimi cilji je bila naloga, kako poskrbeti, da bo stanovanje – kljub zelo majhni površini, ki je celo razdeljena na dve enoti – vseeno zračno, sodobno in udobno. V ta namen si je bilo v tej fazi razvoja ideje smiselno zastaviti vprašanje, kako najustrezneje urediti poti gibanja po celotnem stanovanju, ne da bi uporabnika pri tem karkoli oviralo.

Poleg tega mora koncept med uporabo in prehajanjem med prostori biti še vedno jasno zaznaven in berljiv. Ugotovljeno je bilo, da med obema večjima prostoroma poteka prehajanje v obliki črke U, kar predstavlja dovolj jasne smernice za nadaljnji razvoj koncepta.

V sredini poti v obliki črke U je tako zasnovan centralni del, ki predstavlja osrčje stanovanja, okrog njega pa so razvrščeni kotički za vse potrebne dejavnosti, ki se napajajo direktno iz glavne poti gibanja. Predelna stena med predsobo in novim dnevnim delom se predvidoma poruši, kar bo pripomoglo k dodatni odprtosti stanovanja.

3. Razvrstitev pohištva

Z vizijo o vizualni podobi stanovanja je v funkcionalni zasnovi osrednji del zastavljen iz po meri zasnovanega pohištva, ki bo med obema deloma stanovanja tvoril vizualno dominanten povezovalni del. Ta bo iz strani v kvadratni sobi vseboval kuhinjo in prostor za televizor, iz nasprotne smeri pa v drugem prostoru še manjšo pisarno.

V kuhinji bo zaradi novega položaja treba premestiti vse priključke. To bo sicer zahtevalo nekoliko večji, vendar izvedljiv poseg, v katerega je vsekakor smiselno investirati, saj bo nova razporeditev močno dvignila kakovost bivanja in s tem tudi vrednost stanovanja.

Na nasprotni strani kuhinje se že takoj pokaže prednost dobro zastavljenega koncepta funkcionalne zasnove. S pravilno razporeditvijo v tem delu je poleg kavča v primerjavi z obstoječim stanjem zdaj mogoče umestiti še omizje za dve dodatni osebi.

V podolgovati sobi se ob steni, desno od vstopa, z omarami tvori garderoba, ki bo zaradi bližine priključkov vsebovala tudi pralni stroj, za katerega do zdaj v stanovanju ni bilo prostora.

Na nasprotni steni od nove omare nastane prostor z udobno, široko posteljo za dve osebi. Na prazni steni nasproti manjše pisarne se pojavi prazen prostor, ki je dobra izbira za stensko montiran nosilec za hrambo kolesa.

Predstavitev novega stanja

Novo stanje kljub velikemu številu omejitev zaradi majhne razpoložljive površine ustreza vsem zastavljenim ciljem.

Dobro zastavljen koncept je pripeljal do rešitve, ki potencial stanovanja izkoristi do te mere, da na majhni površini, v primerjavi z obstoječim stanjem, ponuja dodatno ležišče, omizje za dodatni dve osebi in umestitev pralnega stroja, poleg tega pa stanovanje po novem postane tudi bolj zračno in udobno.

Vedno pa je med zasnovo dobrega koncepta treba imeti v mislih tudi, da bo načrtovana razvrstitev posameznih elementov in pohištva ponujala kakovostno vizualno podobo in obilo všečnih pogledov. Ti bodo skupaj jasno nakazovali zgodbo, ki smo jo skozi zasnovo koncepta želeli povedati.

Zaradi majhnosti stanovanja je treba skrbno razmisliti tudi o vnosu barv. Osrednji del je zasnovan kot svetlosiv kubus, ki predstavlja osrčje, to pa med sabo povezuje vse predele stanovanja. Ta ne sme biti pretemen, da ne deluje preveč agresivno.

Pri zasnovi osrednjega dela je bila večji izziv zasnova kuhinje in regala s televizorjem, saj morata biti, čeprav sta umeščena drug ob drugem, funkcionalno strogo ločena. To je doseženo tako, da se znotraj svetlosivega kubusa pojavi temnejša odprtina, ki optično ta dva elementa združuje, fizično pa sta še vedno ločena s pregrado.

Zaradi celostne podobe je po enakem vzoru zasnovana tudi manjša pisarna na nasprotni strani. Vse stene so bele, kar optično daje dodaten občutek globine in prostor razbremeni utesnjenosti. Barve so vnesene z dodatki in dekorjem, za domačnost in toplino pa poskrbijo lesena tla. Predsoba in pot do koles sta iz uporabnih in higienskih razlogov obdelani s keramiko z vzorcem svetlega terazza. Ta bo med prenovo nadomestila tudi trenutno keramiko v kopalnici.