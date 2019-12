Podarjamo božično darilo v vrednosti 1.500 evrov

LUNOS PODARJA SIOLOVIM BRALCEM BON V VREDNOSTI 1.500 EVROV ZA PREZRAČEVALNI SISTEM LUNOS Z nekaj sreče lahko prav vi prejmete prezračevalno napravo v vrednosti 1.500 evrov, potegujete pa se lahko tudi za 10 majic. Če želite sodelovati v nagradni igri, kliknite na povezavo tukaj in izpolnite obrazec. Lanski nagrajenec danes nima več težav s slabim zrakom ali plesnijo v svoji hiši. O prednostih in montaži prezračevalnih sistemov Lunos v kopalnici ter o ventilatorju Silvento pa lahko več preverite tudi v videu. Za vse morebitne dodatne informacije vas vljudno vabimo tudi k obisku spletnega mesta www.lunos.si.

Če vas muči plesen in vlaga, vam lahko Lunos pomaga

Ekipa podjetnika Milana Kusterja je slovenskemu trgu pred desetimi leti v sodelovanju z nemškim podjetjem LUNOS ponudila izpopolnjene naprave, s katerimi naši domovi in prostori lažje dihajo. Lunos prezračevalni sistemi so mnogo več kot običajno prezračevanje. So večkrat nagrajeni, varčni, tihi in okolju prijazni. Ustvarjajo prijetno bivanje brez vlage in plesni. So cenovno ugodni in enostavni za vgradnjo, primerni za starejše hiše in novogradnje, tako za dom kot poslovne prostore. Naj se rima ali ne, a če vas muči plesen in vlaga, vam lahko Lunos pomaga.

O vgradnji prezračevalnih sistemov smo sicer že pisali, tokrat pa se osredotočamo na pomen prezračevanja v kopalnicah.

Prostor, v katerega se plesen najraje naseli

Vlaga v kopalnici je neizogibno dejstvo vsakdanjega življenja - v kopalnici se prhamo, kopamo, umivamo, tam peremo perilo. Vse te dejavnosti so krivec, da je prav kopalnica prostor, v katerega se plesen najraje naseli. Z odpiranjem oken se je znebimo le malo, preostala zastaja v kopalnici ali prehaja v druge prostore v stanovanju in povzroča nevšečnosti.

Za uspešno preprečevanje in saniranje čezmerne količine vlage se moramo težave lotiti pri njenem izvoru. Čeprav površinsko odstranjevanje plesni navidezno deluje, je edina dolgoročna rešitev za preprečevanje nastanka plesni pravilno in ustrezno prezračevanje. Vlage in plesni se bomo dolgoročno znebili le z učinkovitim prezračevanjem, kakršnega zagotavljajo tudi Lunosove ventilatorske enote Silvento.

"Ventilatorska enota Silvento je posebej prilagojena za delovanje v kopalnici in samodejno uravnava klimo v prostoru, deluje neprestano in skorajda neslišno, za delovanje pa porabi izjemno malo električne energije – na letni ravni le za poldrugi evro – in je trenutno edina takšna takšna enota na svetu," zagotavlja Milan Kuster, direktor podjetja Lunos, ki je letos trgu ponudilo novo generacijo ventilatorjev Silvento.

Eden izmed najtišjih ventilatorjev na svetu

V primerjavi s prejšnjo generacijo imajo novi ventilatorji optimizirane motorje, mere rotorja in prezračevalnih komponent pa je proizvajalec na podlagi izvedenih študij preoblikoval in izboljšal. Rezultat: ventilatorji Silvento delujejo izjmeno tiho, pravzaprav so komaj slišni. Nove ventilatorje odlikuje inovativna regulacija izčrpanega zraka, ki je nadzorovana s tipalom za temperaturo in vlago.

Po sogovornikovih besedah regulacija še bolj učinkovito prilagaja pretok zraka bivalnim razmeram in tako učinkovito ščiti pred škodo, ki bi nastala zaradi vlage in z njo povezane plesni: "Stikalo za letne čase samodejno preklaplja na ustrezno raven uravnavanja vlažnosti poleti, v prehodnih obdobjih in pozimi. Poleg samodejnega nadzora imajo vsi ventilatorji Silvento centralni nadzor, integrirano tipalo za gibanje pa omogoča tudi nadzor gibanja."

Upravljanje je preprosto – prek preglednega LED-zaslona, ki med drugim prikazuje zahtevano menjavo filtra in status delovanja v povezavi z nadzorom vlažnosti in temperature. Silvento je namenoma zasnovan tako, da je preprost in nevpadljiv, tako da v prostoru, v katerem je nameščen, ne izstopa. Pretok zraka je še vedno na zadnji strani, zato usedlina prašnih delcev ni vidna. Sprednje ohišje je zelo ploščato, ventilator pa zelo kompakten.

Samo odvodna enota ni dovolj za kopalnico brez plesni

Da bi se izognili težavam z vlago in plesnijo v kopalnici in tudi v sosednjih prostorih, v katere prehaja vlaga iz kopalnice, je pomembno, da je v njej nameščena odvodna ventilatorska enota, ki sproti odvaja izrabljen zrak in odvečno vlago. V večini primerov je nastavljena tako, da začne delovati ob prižigu luči ali pa ima vgrajeno tipalo, ki zazna naš prihod.

Odvedeni zrak po naravni poti nadomesti sveži zrak, ki v kopalnico prihaja iz drugih prostorov v stanovanju – za enakomernejši prehod zraka je v kopalniška vrata priporočljivo vgraditi prezračevalno rešetko ali imeti pod njimi vsaj dva milimetra pripire.

Navedena priporočila pa so zgolj minimalni standard in še zdaleč ne zagotavljajo, da ne bomo imeli težav s plesnijo, ki se lahko v kopalnici nabira v številnih kotičkih: med fugami keramičnih ploščic, na stropu, silikonskih delih … Vedeti je namreč treba, da na zrak v kopalnici vplivajo tudi drugi prostori v stanovanju.

Kuster zato svetuje, da v vsaj enega od sosednjih prostorov kopalnice vgradimo vsaj eno enoto za dovod svežega zraka, ki bo poskrbela, da se bo izčrpan zrak nadomestil s svežim: "Za optimalno razporeditev zračnih poti priporočamo, da se dovodna enota vgradi v dva bližnja prostora. Tako v stanovanju ustvarimo nekakšen mini prezračevalni sistem, ki skrbi za samodejno prezračevanje treh prostorov, v katerih je zato bivalno ozračje optimalno." Enota za dovod svežega zraka je lahko pasivna (klasični sistem prezračevanja) ali aktivna (sistem z rekuperacijo).

Na omenjeni način po sogovornikovih besedah izkoreninimo težave z vlago in plesnijo. Vzpostavljene so namreč pravilne zračne poti – svež zrak prihaja v stanovanje skozi čiste prostore in se odvaja skozi umazane, zato se nikoli ne bo zgodilo, da bi odvečna vlaga iz kopalnice prehajala v druge prostore. "Le s pravilno izbranimi in vgrajenimi elementi za prezračevanje trajno rešimo vprašanje odvečne vlage in poskrbimo za zdravo bivalno ozračje tako v kopalnici kot tudi v preostalih prostorih doma," pove Milan Kuster.

Med zadovoljnimi uporabniki tudi Jernej Kuntner

Podjetje Lunos vsako leto vgradi svoje sisteme v več kot 1.500 objektov. Od svojih začetkov leta 2010 so uspešno opremili približno deset tisoč slovenskih domov, od tega polovico novogradenj. Trenutno imajo v Sloveniji 73-odstotni tržni delež na področju decentralnih prezračevalnih sistemov, kar je predvsem zasluga odličnega proizvoda, kakovostnega servisa in korektnega odnosa do kupcev.

Pozitivne izkušnje s prezračevalnimi sistemu Lunos ima tudi gledališki in televizijski igralec Jernej Kuntner, ki je po menjavi oken naletel na težave s pomanjkanjem kisika in vlažnimi zidovi ravno zaradi neustreznega prezračevalnega sistema. Težave so sprva želeli urediti sami, s prezračevanjem, vendar so kar hitro naleteli na še večje težave. Več o njegovi pozitivni izkušnji si lahko preberete na povezavi tukaj.

Lunos na lestvici najhitreje rastočih podjetij v Evropi

Informacija, ki je še posebej vredna omembe, je tudi ta, da je časnik Financial Times v sodelovanju s statističnim portalom Statista objavil lestvico 1.000 najhitreje rastočih podjetij v Evropi. Letos se je nanjo uvrstilo tudi podjetje Lunos Slovenija.

Kakor pravi direktor podjetja Milan Kuster, je moralo njihovo podjetje, da se je uvrstilo med tisoč najhitreje rastočih, med letoma 2014 in 2017 doseči 37,7-odstotno letno rast. Družba Lunos Slovenija pa je od ustanovitve leta 2010 zrasla za 265 odstotkov: "Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni sistemi res kakovostni. Dejstvo je, da ustvarjajo potrebam uporabnika primerno, prijetno in čisto prezračevanje vseh bivalnih prostorov, zagotavljajo suhe stene brez plesni in velike prihranke pri ogrevanju."

Ventilatorji Silvento delujejo izjemno tiho, pravzaprav so komaj slišni.