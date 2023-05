Opravite z vlago in zidno plesnijo za vedno

Čeprav je bil poudarek na dobrem prezračevanju naših domov vroča tema zlasti med pandemijo koronavirusa, se je treba vseskozi zavedati kakovosti zraka, ki ga dihamo v notranjih prostorih. Po nekaterih raziskavah namreč kar 90 odstotkov časa preživimo za zaprtimi vrati, kjer je zrak tudi do petkrat bolj onesnažen kot zunaj. To pomeni, da smo slabemu zraku najbolj izpostavljeni tam, kjer bi morali biti najvarnejši – v lastnem domu.

Prekomerna vlaga v notranjih prostorih ustvari ugodno okolje za razvoj plesni, ki lahko vodi do resnih težav z zdravjem. Foto: Getty Images

Na žalost se pogosto spregleda pomembnost prezračevanja, čeprav je ena izmed ključnih komponent udobnega in kakovostnega življenja v naših domovih. Medtem ko se osredotočamo na druge vidike, kot so ogrevanje, izolacija, barve in oprema, prezračevanje ostane spregledano. Slabo prezračeni prostori tako postanejo zatočišče za škodljive snovi in onesnaževalce zraka, ki negativno vplivajo na naše zdravje. Pomanjkanje svežega zraka lahko povzroči težave z dihanjem, alergijske reakcije, draženje oči in slabo počutje. Prav tako se lahko nabira vlaga, kar ustvarja ugodno okolje za razvoj plesni in drugih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo resne zdravstvene težave.

Obstaja več načinov prezračevanja, kot so odpiranje oken in vrat, uporaba prezračevalnih sistemov ali ventilatorjev. Priporočljivo je, da zračimo večkrat na dan, še posebej pa po kuhanju, pranju, uporabi čistilnih sredstev ali takrat, ko je več ljudi v istem prostoru. Poleg tega, da smo pri "ročnem" prezračevanju pogosto nedosledni, se nekateri, zlasti v spomladanskem času, srečujejo še z izzivom alergije na cvetni prah, ki pri odpiranju oken vstopa tudi v naš dom. Zato je najboljša rešitev vgradnja lokalnega prezračevalnega sistema, kot je Orcin, ki omogoča stalni dotok svežega zraka in pri tem učinkovito očisti zrak grobih delcev in mrčesa, z dodatnim filtrom za alergike F8 pa tudi cvetnega prahu in aerosolov.

Zračenje zgolj z odpiranjem oken lahko povzroči prevelike stroške energije, pozimi predvsem zaradi toplotnih izgub. Poleg tega pa predstavlja velik izziv pri uravnavanju vlažnosti. Foto: Shutterstock

Prezračevalni sistemi Orca zagotavljajo neprekinjen dotok svežega zraka skozi ves dan, kar omogoča zamenjavo celotnega zraka v prostoru. S tem se preprečuje tudi nabiranje prekomerne vlage, ki je pogosta težava v notranjih prostorih in vzrok za številne zdravstvene težave. Pri Orci se osredotočajo na izboljšanje kakovosti zraka v vsakem domu s pomočjo svojih lokalnih prezračevalnih naprav, kot sta Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50. Ti sistemi so visokokakovostni, energetsko učinkoviti in delujejo skoraj neslišno. Z njihovo pomočjo lahko ustvarite udobne in zdrave bivalne pogoje. Poleg tega imajo v podjetju Orca stalno ekipo izkušenih strokovnjakov, ki poskrbi za hitro in kakovostno izvedbo, pri čemer vam pomagajo tudi pri vseh dilemah in vprašanjih.

Tudi priljubljeni pevec Blaž Švab je zadovoljni uporabnik izdelkov podjetja Orca Energija: "Za podjetje Orca Energija sem se odločil, ker podpiram slovensko, predvsem pa kakovost. Izbira je bila pravilna." Foto: Orca Energija

Kako deluje lokalni prezračevalni sistem?

Lokalni prezračevalni sistem deluje na osnovi izmenjave toplote med zunanjim svežim zrakom in notranjim onesnaženim zrakom. Glavni del sistema je keramični toplotni prenosnik, ki omogoča prenos toplote med dvema zračnima tokovoma.

Topel in onesnažen zrak potuje skozi keramični toplotni prenosnik, ki toploto zadrži. Po 70 sekundah se toplotni prenosnik segreje in lokalni prezračevalni sistem Orca samodejno preklopi na dovajanje svežega zraka. Svež, a hladen zrak od zunaj prehaja skozi toplotni prenosnik in absorbira zbrano toploto. Na ta način se svež zrak ogreje in vstopi v prostor. Tako se izkoristi toplota iz notranjega onesnaženega zraka, kar prispeva k energetski učinkovitosti sistema. Lokalna prezračevalna sistema Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50 zagotavljata enostavno, učinkovito in energetsko varčno prezračevanje posameznih prostorov v stanovanjih, hišah, javnih in poslovnih zgradbah. Lokalno rekuperacijo Orca Flexi 50 je mogoče upravljati prek notranje kontrolne plošče, daljinskega upravljalnika in aplikacije na pametnih napravah. Foto: Orca Energija

Prednosti lokalnega prezračevalnega sistema Orca izboljša kakovost zraka v zaprtih prostorih

povrne do 92 odstotkov običajne izgubljene toplote

zmanjša stroške ogrevanja

odvaja prekomerno vlago iz notranjih prostorov in preprečuje razvoj plesni

omogoča stalen dotok svežega in prefiltriranega zraka v notranje prostore

omogoča enostavno in hitro montažo

omogoča enostavno upravljanje, tudi na daljavo

Enostavna rešitev za vse, ki želijo svež in kakovosten zrak v svojem domu

Če se vam na oknih nabira vlaga ter za omarami in v kotih prostorov vidite plesen, je skrajni čas, da razmislite o učinkovitejšem prezračevanju svojega doma. Slej ko prej prekomerna vlaga v stanovanjih vodi v težave z zdravjem in počutjem, kot so slabo spanje, težave z dihanjem, draženje oči in nosu, kašelj in s tem povezane alergije. Vgradnja lokalnega prezračevalnega sistema je odličen način, da se trajno znebite teh težav.

Prednost lokalnih prezračevalnih sistemov, kot sta Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50 je ta, da jih je mogoče enostavno vgraditi tudi v stare hiše in stanovanja. Montaža sistema je hitra in preprosta, kar pomeni, da ne bo potreben večji poseg v zgradbo. Z lokalnim prezračevalnim sistemom boste imeli svež zrak v notranji prostorih tudi vse nadaljnje zime, pri tem pa ne boste izgubljali toplote. Tako boste dosegli optimalno ravnotežje med prezračevanjem in energetsko učinkovitostjo.

Vsem lokalnim prezračevalnim sistemom Orca je skupen visokoučinkovit toplotni prenosnik, ki poskrbi za prenos toplote iz odpadnega postanega zraka na vstopen hladen svež zrak. Foto: Orca Energija

Posebna ponudba lokalnega prezračevanja vse do konca maja Ob nakupu prezračevalnega sistema ORCA PICO 50+ boste deležni naslednjih ugodnosti: 35 % popusta * ,

, dodatni 3 % popusta ob predplačilu. Ob nakupu prezračevalnega sistema ORCA FLEXI 50 boste deležni naslednjih ugodnosti: 30 % popusta * ,

, dodatni 3 % popusta ob predplačilu. Za prezračevalne sisteme Orca ob nakupu v paru slovenski Eko sklad dodeljuje tudi nepovratne finančne spodbude, ki pokrivajo vse do 20 odstotkov stroškov investicije.

Ko izbirate ponudnika lokalnega prezračevalnega sistema, morate biti pozorni na več dejavnikov. Na trgu je veliko ponudnikov, pri čemer se ti ne razlikujejo le po ceni, pač pa tudi po kakovosti. Pri izbiri prezračevalnega sistema se prepričajte, da ta zagotavlja primerno, prijetno in higiensko prezračevanje z ustreznimi filtri.

Preverite, kolikšno izmenjavo zraka omogoča, pri čemer učinkovito prezračevanje pomeni zamenjavo celotnega volumna zraka na uro, je pa precej odvisno tudi od vrste prostora. Dober prezračevalni sistem prinaša tudi prihranke pri ogrevanju in izpolnjuje vse protipožarne in protihrupne zahteve.

