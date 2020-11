Odkrijte, kateri trendi bodo zaznamovali moderna vhodna vrata v letu 2021

Oglasno sporočilo

Zakaj pravzaprav vsako leto pregledujemo trende na področju vhodnih vrat? Ker želimo spodbuditi domišljijo, ki vas lahko pripelje do sanjskega, občudovanja vrednega doma. Poleg tega pa so trendi pomembni z vidika dobre donosnosti naložbe v moderna vhodna vrata in lahko povečajo vrednost vaše nepremičnine.

1. Odklepanje na prstni odtis

Za napoved trendov modernih vhodnih vrat se obrnemo k podjetju PIRNAR, ki velja za največjega inovatorja na področju vhodnih vrat na svetu. Pravijo, da standardne ključe počasi, a vztrajno puščamo za sabo. Najbolj popularen sistem odklepanja pa nista ne ključ ne kodna tipkovnica.

Čitalnik prstnih odtisov PIRNAR SECURO

Ljudi povsem prevzemata odklepanje in zaklepanje vrat s prstnim odtisom, ki ima zanesljiv čitalnik prstnih odtisov PIRNAR SECURO. Če se samo sprehodite po kolekcijah PIRNAR vhodov, lahko vidite, kako elegantna so moderna vrata s tovrstnim mehanizmom.

Seveda je že sama izkušnja odklepanja s prstnim odtisom fascinantna, a poglavitna prednost je najvišja raven varnosti, za kar se gre zahvalit motorizirani ključavnici.

Zanesljiv sistem odklepanja s čitalnikom prstnih odtisov SECURO.

Razlogi, ki kupce prepričajo, da se odločijo za čitalnik prstnih odtisov

Kaj še vpliva na to, da je odklepanje s prstnim odtisom postalo visoko cenjeno?

Ključ (prst) bo vedno z vami,

strah pred izgubljenimi ali ukradenimi ključi je odveč,

praktično za otroke,

izjemna zaščita pred ponarejanjem,

mehansko zaklepanje z električno ključavnico,

PIRNAR SECURO z inteligenco prepozna tudi rast otroških prstkov in manjše poškodbe.

2. Oblikovanje čistih linij

Sodobni minimalizem je že del vseh industrij in celotne družbe. Prešli smo obdobja vpadljivosti in kiča. Čiste, ravne linije tako postajajo sinonim za moderna vhodna vrata.

Predstavljajte si, da s prsti drsite čez popolnoma izravnano površino zunanjih vrat, otipate vse tanke reže in menjajoče se materiale. Podporniki minimalističnega oblikovanja bi rekli, da smo najbližje popolnosti modernih vrat.

Primer oblikovno izčiščenih vrat: linija ULTIMUM® PURE

PURE moderna vrata (Foto: PIRNAR)

Če ste ljubitelji brezčasne elegance, vam bo linija, ki so nam jo predstavili pri Pirnarju, pisana na kožo. ULTIMUM® PURE je linija modernih vhodnih vrat, kjer so vsi elementi potopljeni v enotno ravnino, brez odvečnih robov. Enako prefinjeno so v navedeni kolekciji videti tako aluminijasta zunanja vrata in tudi lesena vhodna vrata.

3. Svetovna inovacija z navideznim potezalom

Trend čistih linij in skrito potezalo pravzaprav stopata z roko v roki. Menite, da so lahko zunanja vrata popolnoma izravnana ploskev? V kolikor niste povsem na tekočem z zadnjimi inovacijami na področju zunanjih vrat, vam bo eden izmed Pirnarjevih izumov vzel dih. Ko smo ga preizkusili, nismo ostali ravnodušni.

Navidezno potezalo deluje po patentiranem sistemu mehanizma OneTouch, ki se s pomočjo čitalnika prstnih odtisov samodejno odpre in zapre.

Kaj lahko pričakujete od navideznega potezala s sistemom OneTouch?

Vrhunskost: Podjetje PIRNAR je za OneTouch inovacijo prejelo nagrado German Design Award Winner 2017.

Podjetje PIRNAR je za OneTouch inovacijo prejelo nagrado German Design Award Winner 2017. Dramatičnost: Vsak vstop v vaš dom bo doživetje zase, ki se ga nikoli ne boste naveličali.

Vsak vstop v vaš dom bo doživetje zase, ki se ga nikoli ne boste naveličali. Ultimativno varnost: Samodejna preobrazba nazaj v ravno ploskev onemogoča kakršnokoli manipulacijo z zunanjimi vrati.

Samodejna preobrazba nazaj v ravno ploskev onemogoča kakršnokoli manipulacijo z zunanjimi vrati. Privilegij: Potezala se boste lahko dotikali zgolj vi in vaši družinski člani.

4. Barva leta je antracit siva

Nekaj "drame" vratom privzdigne tehnologija, nekaj pa barva. Letos smo sicer doživljali kombinacijo živahnih barv in hladnih sivin. Vendar pa bo leto 2021 kot najpopularnejša zaznamovala antracit siva barva. Nadaljujemo torej nevtralno, skupaj z odtenki sive in črne. Sivi odtenki so popolna dopolnitev modernega doma kot tudi na tradicionalnega, ki potrebuje pridih sodobnosti.

Antracit siva vhodna vrata. (Foto: PIRNAR)

Kako antracit sivo barvo kombinirati?

Ker je nevtralna, jo zlahka kombiniramo s kontrastnimi barvami,

izjemno je videti z okvirjem enake barve kot tudi z okvirji druge barve,

neverjetno se poda z modernimi steklenimi in jeklenimi dodatki.

5. Unikatni vratni ročaji

Vratno potezalo oziroma ročaj je naš prvi stik z domom. Je kot prvi stisk roke. Vratnim ročajem so se v zadnjem obdobju zelo posvetili. Naj predstavimo dva tipa ročajev, ki sta in še bosta zaznamovala moderna vrata.

Matirana črna vratna potezala

PIRNAR linija vratnih potezal NERO. (Foto: PIRNAR)

Drama, rustikalnost in prefinjena eleganca. Vse v enem dotiku. Pirnar je na trgu predstavil linijo Nero črnih mat vratnih potezal in postavil novo smer, ki trenutno izraža vrhunec prefinjene elegance.

Kako ta trend uporabiti? Skupaj s črnim steklom ali lesenim dekorjem. Odlično se podajo tudi belim vratom.

Sodobna diskretnost v ročaju

Tako bi lahko opisali tehnološko in estetsko dovršen ročaj Luxor s skritim čitalnikom prstnih odtisov. Ročaj je potopljen v površino vrat, kar sledi tradicionalnim navadam, le da jih ponese v inovativne višave.

Ročaj bo najbolj izstopal, če ga vstavite na steklo. To pa je lahko vseh barv, od prefinjene slonokoščene do črne z bakrenim črtastim vzorcem. Skratka, vse je mogoče.

Pirnar Luxor ročaj. (Foto: PIRNAR)

Vendar trendom je nespametno slepo slediti. Vaša hiša je, tako kot vi, edinstvena. Zato potrebuje vhod v dom s pravo kombinacijo novosti na eni in vam ljubimi elementi na drugi strani. Za mnenje in nasvete pa lahko vedno vprašate strokovnjake in inovatorje v podjetju PIRNAR in si za leto 2021 omislite vhod, na katerega boste ponosni še vrsto let.

Slika vhoda Pirnar je videti vsekakor navdušujoče. A to vas niti v sanjah ne bo pripravilo na presenečenja, ko jih boste videli v živo. Svetujemo vam, da obiščete njihov salon v Ljubljani ali Mariboru in izberete vhod, ki bo vzbujal vzdihe občudovanja. Tako vaše kot vaših obiskovalcev.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar d. o. o.