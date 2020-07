Naredi sam: trendi dvosed iz palet

Mojstrovalcu Admirju ne zmanjka idej: tokrat vam bo pokazal, kako preprosto opremiti svoj prostor z unikatnim in udobnim dvosedom. Za izdelavo potrebujete samo eno prosto popoldne.

Želite v svoj dom vnesti nekaj edinstvenosti? Kaj pravite na to, da bi ga poživili s kosom pohištva, ki ga boste izdelali popolnoma sami? Predstavljamo vam dvosed David, novi projekt mojstrovalca Amirja, ki je pravi talent za dizajnerske ideje.

Za dnevno sobo ali teraso

Dvosed David je izdelek, ki bo prav gotovo zavzel posebno mesto v vašem domu, ne glede na to, kam ga boste postavili. Je udoben, moderen in praktičen. Odlično se bo zlil s prijetno okolico vrta ali terase, ker ni prevelik, bo zlahka popestril tudi vaš urbani balkon.

Je pa dvosed tudi kos pohištva, ki bo vaši dnevni sobi dodal prav posebno noto in popestril dizajn vašega interierja. Z njim si lahko ustvarite poseben bralni kotiček ali prav poseben prostor za družinsko crkljanje. Dobrodošel bo tudi v mladinski sobi, saj se bodo na njem najstniki lahko odpočili po napornih šolskih obveznostih.

Torej, če sanjate o čisto svojem novem kotičku za razvajanje ob knjigi, skodelici kave ali hladni limonadi, zavihajte rokave, preverite navodila, ki jih je skrbno pripravil mojstrovalec Admir, in veselo na delo!

To je projekt, ki se ga lahko lotite brez večjih težav in je hkrati tudi odličen izgovor za prijateljsko druženju ob delu.

Preverite video in zavihajte rokave:

Za izdelavo preprostega in zelo modernega dvoseda potrebujete: 3 palete, nekaj orodja in Admirjeva enostavna navodila barve za les blazine po lastni izbiri

Admir je že kot otrok ponosno pazil na vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov.

V OBI po material za izdelavo dvoseda

Vas je že zagrabila želja po ustvarjanju? Odpeljite se v najbližjo trgovino OBI, kjer boste lahko nabrali vse, kar potrebujete za svoj novi dvosed – vse do zadnjega vijaka. V OBI-ju lahko kupite tudi dekorativne blazine, s katerimi boste popestrili dvosed po vašem okusu.