"Made in Štajerska": iz Miklavža na Dravskem polju po Sloveniji in svetu

"Stvar je preprosta – ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za investicijo, ki se hitro povrne. Gre za neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni," meni direktor podjetja Ekosen Aleš Babič. V videu in nadaljavanju prispevka vam razkrivamo vse, kar morate vedeti o ogrevanju prihodnosti, ki ga v veliki meri uporabljamo že danes.

Podjetje Ekosen d.o.o. je hitro rastoče podjetje na področju IR-ogrevanja, ki svojo dejavnost usmerja v inovacije ter do človeka in narave prijazno podjetništvo. So razvojniki in proizvajalci lastnih proizvodov ter prodajni zastopniki za določene produkte, razvili pa so že vrsto uveljavljenih produktov in razvijajo nove ter se širijo po vsej Evropi. Ustvarili so tudi franšizni model, iščejo poslovne partnerje za tuje trge ter sodelujejo z različnimi inštituti in podjetji.

"Ekosen je na področju IR-ogrevanja eden največjih specialistov na svetu. Prisotni smo na Nizozemskem, v Angliji, na Irskem, v Belgiji, na Hrvaškem. Zdaj smo dodatno zaposlili tri osebe, ki bodo še bolj intenzivno iskale partnerje v tujini. Do zdaj je bilo namreč tako, da so vedno drugi poklicali nas. Razlika med nami in drugimi ponudniki IR-panelov je v tem, da drugi zgolj preprodajo panele, mi pa konkretno bdimo nad produkti in ponujamo celostno rešitev. Obenem se stranki posvetimo tudi po samem prodajnem procesu, zanima nas, kaj konkretno se v objektu dogaja, ali imajo paneli dovolj moči, ali je stranka zadovoljna. V ta namen smo razvili tudi aplikacijo, prek katere ta 'nadzor' nad samo montažo produkta in kasnejšo porabo beležimo," pove direktor podjetja Ekosen.

V Ekosenu "živijo" družbeno odgovornost v pravem pomenu besede, sledijo najnovejšim eko trendom, ki jih poskušajo implementirati v svoje blagovne znamke. S svojimi proizvodi ponujajo alternativo pri varčevanju z energijo. Naravnani so ekološko in k ljudem ter kot taki strmijo v prihodnost. Želja podjetja Ekosen je, da produkti, ki jih podjetje ponuja, postanejo del vsakdanjega gospodinjstva in tako dvignejo splošno raven kakovosti bivanja.

Prenizka cena glede na kakovost in perspektivo

"Zadovoljna stranka je gotovo naša najboljša reklama. Vsekakor pa mora biti zadeva dobro narejena. Če je slabo in če ljudje kupujejo nekaj na pamet, je lahko zgodba drugačna, klient pa nezadovoljen. Številne stranke nam tako rade rečejo, da je naša cena glede na to, kaj ponujamo, še prenizka (smeh, op. p.). Da smo prepoceni glede na celostno storitev, življenjsko dobo produkta, kakovost panela, dejstva in način, kako vlagamo v razvoj, ter ne nazadnje tudi odnos do stranke po nakupu. Ko enkrat produkt spoznajo tudi tisti, ki že v osnovi bolj dvomijo, menijo enako," uvodoma pove Aleš Babič, ki se je na poslovno pot infrardečega ogrevanja podal pred 12 leti. A začetki takrat še zdaleč niso bili preprosti in rožnati.

"Zgodba se je začela leta 2008, pred dvanajstimi leti, ko sem začel delati kot samostojni podjetnik. Začetki so bili izredno težki, prodal sem vse, kar sem imel. Če stranke ne poznajo produkta, je težko. Čisto vsako stranko, pri kateri smo zmontirali panele, sem klical, spraševal o porabi, bil sem v nenehnem stiku z njimi. Pred kratkim smo za prve stranke organizirali standup dogodek in moram reči, da je bilo zelo lepo, čustveno srečati tiste prve stranke, se z njimi pogovarjati. Zdaj je vedno lažje, ker so stranke tiste, ki nam delajo največjo reklamo. Sicer sem se od nekdaj ukvarjal z iskanjem rešitev, ki bi ljudem pomagale optimizirati stroške. Osredotočen sem bil predvsem na produkte za dom. Napisal sem tudi knjigo Zakaj sem brez denarja?, v kateri spregovorim tudi o smiselnosti, smotrnosti določenih produktov, pa o tem, da je smiselno investirati v produkte, ki imajo dolgo življenjsko dobo, da smo manj odvisni od inflacij," zatrdi Aleš Babič, ki zagovarja tezo: kupuj manj, tisto, kar kupiš, pa naj bo kakovostno.

"Obenem podpiram idejo, da je treba podpirati podjetja, ki imajo dobro zgodbo. Ta podjetja bodo potem lažje zaposlovala, nastalo bo več podjetij, ki bodo družbeno odgovorna. To je bila vsa zgodba v ozadju. Kar zadeva sam začetek poslovne poti, je omembe vreden predvsem podatek, da sem bil nekoč moderator foruma na eni izmed slovenskih spletnih strani, kjer me je bralka povprašala za mnenje o IR-panelih. Ker ji na vprašanje nisem znal jasno odgovoriti, sem začel zadevo raziskovati. Stvar me je tako posrkala, da sem sčasoma postal zastopnik za podjetje, ki uvaža panele. Tam sem videl določene napake, ki sem jih želel odpraviti. Po nekaj letih sem si rekel, da želim razviti svoj panel na podlagi znanja, ki sem ga pridobil. Poiskali smo proizvajalce, ki bi za nas delali panele. Iskali smo jih po vsej Evropi, še danes pa sodelujemo s tremi proizvajalci, ki so locirani v Sloveniji, na Češkem in v Avstriji. Želeli smo ustvariti učinkovit panel, želeli smo ugotoviti, katera grelna telesa so najučinkovitejša. Na podlagi večletnega truda smo tako prišli do najnovejših panelov SKY, ki so eni najlažjih na svetu. Na začetku poslovne poti sem imel sicer v mislih produkt, pri katerem je življenjska doba in s tem garancija čim daljša. Raje smo namenili 20 odstotkov več sredstev za investicijo v sam panel, čeprav ima zaradi tega višjo ceno, ker smo bili prepričani o kakovosti. O kakovosti, pri kateri ne bo prostora za različne reklamacije. Rezultat vsega so brezčasni paneli, ki se podajo v različne objekte in pri pozicioniranju dopuščajo veliko eksperimentiranja," začetek poslovne poti opiše Aleš Babič.

Sprememba miselnosti in kopica prednosti

Ko primerja miselnost in odnos Slovencev do tovrstnega ogrevanja z začetka svoje poslovne poti in danes, opaža velikansko spremembo.

"Zadnja leta je trend vgradnje IR-panelov v velikem porastu. Ljudje vedno bolj zaupajo v IR-panele. Imamo že okoli 8.600 primerov dobrih praks, objektov. Ljudje sami govorijo o pozitivnih vtisih, ki so jih deležni z nami. Trend gotovo raste tudi zato, ker nam zadovoljne stranke pomagajo izobraževati ljudi. Posebne omembe je vredna predvsem kombinacija IR-panelov in fotovoltaike, elektrarne na sončne celice," nadaljuje Aleš Babič.

Dodaja, da je prednosti IR-panelov ogromno, in sicer kakovost zraka, prihranek, nižja poraba, zdravje, z njimi nimamo dodatnega dela, dolga življenjska doba, dejstvo, da vzdrževanja tako rekoč ni, in tako dalje, primerni pa so za različne objekte, tako za starejše kot tudi nove gradnje.

"Ljudje hitro opazijo prihranke, nekje 60 odstotkov v primerjave s kurilnim oljem in 25 odstotkov v primerjavi s peleti, ob dejstvu, da s paneli ni nobenega dodatnega dela, vzdrževanja. Stene so še bolj suhe, zrak je boljši, ker ni kroženja zraka, ni prahu v prostoru, občutek toplote, kot stranke same povedo, je veliko boljši kot prej in kot pri klasičnem sistemu ogrevanja. IR-toplota je tudi dokazano najbolj naravna, najbolj zdrava. Paneli segrevajo stene in potem stene 85 odstotkov časa oddajajo toploto, paneli zaradi tega pravzaprav delajo le okoli 15-odstotno. Vsi predmeti so posledično toplejši in črpajo toploto drug od drugega. Zaradi tega so prostori tudi tako topli. Paneli torej, kot rečeno, ne izsušujejo zraka, manjša je možnost za plesen in vlago, posledično je v prostoru boljši občutek, stene so toplejše. Garancija produkta traja 20 let, medtem ko je življenjska doba ocenjena nad 40 let," pove sogovornik.

Edinstven IR-regulator in posebnost barve

Dodaja, da lahko stranka pozabi na vse, ni se ji treba vsako leto ukvarjati s tem, ali bodo pripeljali kurilno olje, ni se ji treba ukvarjati s servisiranjem, z dimnikarji.

"To pomeni, da ima naslednjih 40 let res mir. Gre za ogrevanje, pri katerem se lahko res ukvarjate z drugimi stvarmi. Morebitno delo imate tako le s pregledovanjem porabe prek aplikacije ali nastavitvijo urnika ogrevanja. Ko so paneli enkrat nameščeni, lahko vse upravljamo prek telefona, brezžične povezave. Sistem regulacije je preprost ter prilagojen ljudem vseh starosti. Prek povezave Wi-Fi lahko upravljate vse, sproti preverjate uporabo, porabo, statistiko za vsak mesec posebej, na daljavo lahko izklapljate ali vklapljate ogrevanje. Ko enkrat nastavite želen urnik, se vam s tem tudi ni treba veliko ukvarjati oziroma se sploh ne. Preprosto - želeli smo še izboljšati učinek IR-ogrevanja, zato smo razvili IR-regulator. Regulator je popolnoma prilagojen za IR-panele. Ima vgrajen pametni logaritem, ki vmes sam presoja, izračunava, kakšna temperatura je primerna za posamezen prostor in kdaj se morajo vključiti paneli. Je izredno natančen. Ko malo posije sonce, regulator to takoj zazna, takoj zmanjša moč, kar pri talnem gretju ne gre, zamiki so veliko daljši. Toploto smo tako optimizirali, prihranki z IR-regulatorjem so lahko precejšni," razloži Aleš Babič. IR-regulator, ki so ga v Ekosenu razvijali kar dve leti, je sicer edinstven na svetu. Prinaša do 25 odstotkov prihranka električne energije v primerjavi s klasičnimi termostati.

Posebej zanimiv produkt v zvezi z dodatnim prihrankom pri panelih je tudi energetsko varčna barva Thermosun. Barvi podobna snov je termokeramični premaz, ki danes predstavlja sistem varčevanja z energijo in dolgotrajno zaščito.

"Osnoven material smo uvozili iz Združenih držav Amerike, od podjetja, ki dela pod vakuumom 1000 stopinj. Gre za enega najlažjih materialov na svetu. Barvo smo dali v izdelavo v Sloveniji. Če se jo namesti na steno, ta postane toplejša. Barva je na trgu okoli osem let, ponujamo jo kot dodatek panelom, je pa res, da se s tem produktom premalo prodajno ukvarjamo. Barva zelo pomaga tudi tam, kjer je vlaga. Hitro se suši in ima hitrejši učinek na IR-panele. Tam, kjer so stene hladne, torej dodamo barvo Thermosun, da je odboj hitrejši, učinek panelov pa še večji. Barva tako spodbuja dodaten prihranek pri panelih, ni pa seveda vezana na panele. Moram reči, da so tisti, ki jo kupijo, izredno zadovoljni in pridejo po še večje količine," pove Aleš Babič.

Namenjeno za vse vrste objektov in kot primarni način ogrevanja

Aleš Babič se spominja, da so prve stranke IR-panele kupovale zgolj za posamezne enote v svojih stanovanjih, hišah in kot sekundarni vir ogrevanja. Danes je drugače, IR-paneli pa se vgrajujejo tako v starejše objekte kot novogradnje in kot primarni način ogrevanja.

"V preteklosti smo tako imeli več primerov, pri katerih smo IR-panele nameščali v starejše objekte, tudi v neizoliranih stavbah. Zadnje čase se opaža trend v novogradnjah, tudi bloke opremljamo z IR-paneli. Investicija je preprosto manjša, manj je zapletov, kombinacija s fotovoltaiko se je izkazala za izjemno. Stranke imajo torej naše panele z našo regulacijo in sončno elektrarno, ki napaja, priliva elektriko za porabo IR-ogrevanja in IR-panelov. Z enako investicijo, kot bi jo sicer namenili za toplotno črpalko, pri nas dobite kombinacijo fotovoltaike in IR-panelov, kar pomeni, da stranke postanejo popolnoma samooskrbne. IR-paneli so poleg dodatka obstoječemu načinu ogrevanja primerni za primarni način ogrevanja. Ljudem se ni treba bati, da kakšna soba ne bi bila dovolj topla, kar je pri drugih sistemih lahko težava. Obstajajo primeri, ko stranke ob toplotnih črpalkah dodatno kupujejo dva ali tri panele. Tega pri IR-ogrevanju ni, ker gre za enega najboljših, glavnih, celovitih načinov ogrevanja. Paneli se dobro odrežejo tudi v najhujšem mrazu, tudi pri -30 stopinjah Celzija. Če se morda izkaže, da je v kakšnem prostoru premajhna moč, se obstoječ panel nadomesti z večjim," pove direktor podjetja Ekosen.

Za katero obliko IR-panelov pa se najpogosteje odločajo stranke – za montažo pod strop ali za panele, ki so videti kot umetniške slike na steni? "V 97 odstotkih primerov se stranke odločijo za montažo pod strop, tako je večji učinek, pa tudi manj prostora zavzamejo. Vsak radiator pri drugih načinih ogrevanja ti zavzame nekaj prostora, upoštevati je treba še kotlovnico. S panelom na stropu pridobiš uporabno kvadraturo," odgovarja. Kako pa je z IR-ogrevanjem v hišah, ki so slabo izolirane in imajo morda zgolj končni omet?

"Ni nobenih težav, po ustaljenem protokolu naših monterjev. Tam uporabljamo lažje SKY-panele, na voljo pa je tudi t. i. trda hilti masa, ki ojača tisti del, kjer je predvidena montaža panelov," razloži.

Kako poteka vgradnja?

Vgradnja panelov poteka po ustaljenih postopkih. "Ko stranka odda povpraševanje, ji dodelimo najbližjega svetovalca na terenu. Ti so odgovorni za posamezne regije. Svetovalec obišče stranko na domu, pogleda prostor, če objekta še ni, sledi sestanek v enem izmed naših treh salonov. Prek naše aplikacije se izračuna, kakšna je ustrezna moč v prostoru, na podlagi teh rezultatov se nato naredi ponudba ter opravita potencialen nakup in montaža. Postopek od povpraševanja do končne izvedbe, montaže, zunaj sezone traja dva tedna, v sezoni pa od šest do sedem tednov. Vsekakor priporočamo montažo zunaj sezone. Zakaj? Želimo, da bi se naše delo bolj enakomerno prerazporedilo čez leto, ne le na jesen in zimo, ko smo res izredno zasedeni. Pri nas je tako glavna sezona od septembra do decembra. Priporočam torej vgradnjo spomladi ali poleti. Od septembra do decembra zmontiramo tudi tisoč panelov, še posebej veliko oktobra, ko imamo tudi 250 strank. Trend vsekakor raste, vsako leto se številka dvigne za približno 30 odstotkov," razlaga Aleš Babič.

Odgovor vsem dvomljivcem

Z direktorjem podjetja Ekosen smo spregovorili tudi o t. i. nejevernih Tomažih. Kaj je po njegovem mnenju torej tisto, kar potencialne kupce še odvrača od nabave njihovih produktov? Kaj so najpogostejša vprašanja in pomisleki, strahovi potencialnih uporabnikov? Kaj jim odgovarja?

"Da, določeni imajo še vedno pomisleke, zato jih pozivam, naj nas vprašajo, karkoli jih zanima. Ljudje se, na primer, sprašujejo, ali bo poraba previsoka in ali bodo paneli res dovolj greli. Na splošno mogoče še premalo poznajo IR-ogrevanje. Gre za čisto nov način ogrevanja, no, obstaja že dlje časa, gotovo pa pri nas še ni tako poznan med širšo množico, kot bi si zaslužil. Ljudje so zaradi tega morda malce bolj skeptični. Pomislimo – tako kot so bili mnogi pred 40 leti skeptični glede plina, je zdaj ta odnos mogoče čutiti do IR-ogrevanja, toda poudarjam: zaupanje vedno bolj raste. V praksi se izkaže, kot povedo stranke same, da je poraba res majhna. Mi vedno naredimo energetski izračun, na podlagi tega pa potem določimo, kakšna moč je potrebna, da se lahko prostor segreje na, na primer, 23 ali 24 stopinj Celzija," pojasni Aleš Babič.

In če zmanjka elektrike? "Toplota bo vseeno dlje časa ostala v prostoru, saj zelo počasi pada. Vsi predmeti so segreti, tudi stene, po osmih urah bo mogoče temperatura padla za stopinjo, stopinjo in pol, odvisno od izolacije, zunanje temperature. Pri drugih sistemih ogrevanja, sploh pri klimi, temperatura zelo hitro pade, pri IR-panelih pa ne, zamik je daljši. Sicer pa tudi pri drugih sistemih na neki način potrebujete elektriko, razen pri kaminu," odgovarja in dodaja, da v tem delu prodaje konkurence vsaj pri nas trenutno ne vidi. "Pri nas vidim predvsem preostala podjetja, ki so jim paneli sekundarna dejavnost. Nihče se torej z IR-ogrevanjem ne ukvarja tako celovito kot mi, od začetka do konca. Tu se opazi razlika ob dejstvu, da imajo naši strokovnjaki tudi več znanja kot preostali," meni.

Podjetje Ekosen ima sicer poslovne enote oziroma salone za zdaj v Miklavžu na Dravskem polju, Mengšu, Kopru, Zagrebu in Splitu. Vzpostaviti nameravajo še enote v Ljubljani, Murski Soboti, na Reki in dodaten salon v Zagrebu. Zanimivo, med njihovimi današnjimi montažerji se najde tudi veliko zadovoljnih strank.

Najnižja cena ni vedno najbolj poštena cena

V Ekosenu "živijo" družbeno odgovornost v pravem pomenu besede in na različnih ravneh sledijo najnovejšim eko trendom – med drugim z ozaveščanjem kupcev o varovanju okolja in pomembnosti okoljske razbremenitve ter vlaganjem v vrhunske izdelke.

"Smo družbeno odgovorno podjetje, ki želi biti vzor. To nam daje moč, energijo. Ne ukvarjam se s podjetjem samo zaradi prodaje, ampak želim zgraditi večjo zgodbo. Tu vidim največji potencial. Zelo zagovarjamo stališče, da morajo biti podjetja vedno bolj družbeno odgovorna. To pomeni, da vlagamo nazaj v ljudi. Mi z IR-paneli ljudem nižamo stroške in hkrati vplivamo na ekologijo. Prednost IR-panelov je, kot že omenjeno, ta, da imajo zelo dolgo življenjsko dobo. To pomeni, da ljudem ni treba kupovati večkrat v življenju. Kupiš enkrat in imaš produkt dolgo časa. V tem kontekstu je treba upoštevati tudi razgradnjo produktov. Veliko vlagamo tudi v dobrodelnost. Izhajam iz revne družine, imam ta čut, da želim pomagati drugim. Res pa je, da vztrajam pri tem, da imajo podjetja zdravo ceno in da je nima smisla preveč spuščati. Zakaj? Če podjetje spušča ceno, to pomeni, da bodo morali nekje ta manjko privarčevati, ali pri zaposlenih, partnerjih ali kakovosti. Zagovarjam zdravo ceno, da lahko pošteno plačuješ tudi vse preostale udeležence. Tudi v svoji knjigi zagovarjam to tezo in nasploh pišem o tem, kako ljudje spreminjamo svet s svojimi nakupovalnimi navadami. Kupujmo torej stvari, ki na dolgi rok koristijo nam in okolju. Svet bo lepši. To je moj moto. Če bodo ljudje podpirali podjetja z dobro zgodbo, bodo ta lahko posledično dodatno zaposlovala, pozitiven trend bo rasel naprej, ljudje bodo zadovoljni. Dejstvo je, da najnižja cena ni vedno najbolj poštena cena. Ljudje imamo marsikdaj v glavi ta napačen vzorec," meni Aleš Babič, ki v prihodnost zre z velikim optimizmom.

Svetla prihodnost

"Delo opravljamo s srcem, prihodnost je lepa. Dobro bi bilo, da se bi na tem področju spremenila tudi zakonodaja nam v prid, a na to žal ne moremo vplivati. Trend prihodnosti pa gotovo so IR-paneli. Priljubljenost preostalih načinov bo upadla, kar je po svoje logično, glede na to, da se gradijo hiše, ki so vedno bolj izolirane in manjše. Stvar je preprosta – s kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike postanemo praktično samooskrbni. Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za investicijo, ki se hitro povrne," sklene Aleš Babič.