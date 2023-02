Lepila Ultralite Flex

Foto: Mapei d.o.o.

Družino lepil Ultralite Flex sestavlja edinstvenih 5 lepil:

Vsem sta skupni lažja izvedba z bistveno manj prašenja pri pripravi in manjša specifična teža, zato so vreče enakega volumna kot običajne, a težke le 15 kg, imajo pa tudi ročaj za lažje prenašanje. Lepila so na voljo v sivi in beli barvi.

PREDNOSTI

Bistvena prednost vseh je že omenjena nižja specifična teža in lahko nanašanje. Posledično je zato poraba lepil Ultralite Flex manjša. Povedano drugače – z vsebino 15 kg vreče je možno nalepiti enako količino/po vršino zaključne obloge kot s 25 kg vrečo primerljivega cementnega lepila. Poleg tega pa je tudi potrebna količina lepil Ultralite Flex bistveno manjša, kar se odraža v nižjih prevoznih (npr. 1 paleta – 50 vreč (750 kg) Ultralite Flex, ki ga lahko pripelje tudi manjši kombi, zadostuje za lepljenje do 350 m² zaključne obloge v primerjavi s 50 vrečami (1250 kg) navadnega cementnega lepila), manipulativnih (lažji ročni prenos zaradi nižje teže in integriranih ročajev za prenos) in skladiščnih stroških.

Družina lepil Ultralite Flex je namenjena (odvisno od posameznega le pila) za:

lepljenje vseh vrst in velikosti kera mičnih ploščic, mozaikov in narav nega kamna na notranjih in zunanjih površinah;

za lepljenje velikoformatnih keramičnih ploščic (idealna), še posebej tanjših, tudi na tlake z vgrajenim talnim gretjem;

lepljenje na fasadnih površinah (tudi na kontaktnih z vgrajeno to plotno izolacijo), tudi za večje formate keramičnih plošč zaradi izredne sposobnosti omočanja hrbtišča ploščic;

lepljenje na vse običajne podlage v gradbeništvu;

izvedbo hitrih popravil, obnov ali povsod, kjer morajo biti površine predane v uporabo v čim krajšem času (le lepila Quick); lepljenja v navtični industriji zaradi certifikata MED (le ULTRALITE S1 FLEX ).

Foto: Mapei d.o.o. Še posebej pa so primerna za lepljenje keramičnih ploščic večjih formatov, ker je kremaste konsistence, ki se zelo hitro in enostavno nanaša na površine in nato popolnoma zapolni prostor med oblogo in podlago. S tem ko je ta prostor popolnoma zapolnjen z lepilom, so bistveno zmanjšane možnosti za nastanek poškodb zaradi mehanskih obremenitev na talnih površinah ali zmr zovanja vode, ki bi se lahko zadrževala v prostih mestih na zunanjih površinah. Manjša specifična teža bistveno pripomore pri premikanju in montaži velikoformatnih keramič nih ploščic, saj je treba lepilo nanesti tudi na njeno hrbtišče, kar tudi ni zanemarljivo.

KOMU SO NAMENJENA?

Lepila iz družine Ultralite Flex so na menjena vsem, ki polagajo keramič ne ploščice in kamen in vsem, ki se zavedajo prednosti, ki jih nudijo specifično lažja lepila zaradi lažjih prenosov in enostavno mazljive mešanice. To so visoko zmogljiva cementna lepila, ki močno presegajo minimalne zahteve za oznako C2 (po SIST EN 12004) in visoko prilagodljiva – do razreda S2. Pomembnejše je tudi potrdilo nemškega instituta GEV, ki jim je dodelilo oznako za zelo nizko vsebnost hlaplji vih organskih spojin (HOS), ki poleg že omenjene nižje teže dodatno pri pomorejo k varovanju zdravja izvajalcev. Projektanti, še posebej tisti, ki se ukvarjajo s trajnostno oz. t. i. zeleno gradnjo, pa bodo poleg naštetega veseli zelo nizkega vpliva na okolje, merjeno po metodologiji LCA, kakor tudi možnost pridobivanja kreditnih točk LEED.

Lepila iz družine Ultralite Flex so rezul tat najsodobnejših tehnologij in razvoja enokomponentnih cementnih lepil. Sledimo razvoju proizvodnje keramičnih ploščic, kjer so formati vedno večji ter posledično zahtevajo drugačen pristop k izvedbi. O vgradnji velikoformatnih ploščic smo obširno pisali v mnenju strokovnjaka v Svetu Mapei št. 39 (v letu 2018). Prepričani smo, da so lepila iz družine Ultralite Flex najboljši izbor za izvedbo najzahtevnejših del, saj so ultra lahka in prilagodljiva za vsako gradbišče.





Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elek tronskem naslovu tehnika@mapei.si.

