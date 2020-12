Le pet minut te loči od prihrankov

Sodobna tehnologija nam omogoča večopravilnost ter nam predvsem zagotavlja hitre in bolj učinkovite storitve. Virtualni svet nam pomaga, da smo doma lahko bolj brezskrbni in da si hkrati lahko privoščimo več časa za prijetne stvari v družbi svojih najbližjih.

Preprosto na vsakem koraku

Podjetje Adriaplin se zaveda, kako pomembne so v vsakdanu preproste rešitve, ki nam ne vzamejo veliko časa. Prav zato so svojim zvestim in bodočim odjemalcem pripravili cel kup spletnih rešitev, ki vas bodo preprosto navdušile.

V petih minutah lahko sklenete tudi posebno naročniško razmerje. Foto: Getty Images

Splet je "in", pravijo v Adriaplinu, zato odvrzite vse nepotrebne papirje in se z njimi povežite kar virtualno.

#Sklenite pogodbo online: v Adriaplinu so razvili posebno spletno aplikacijo, s katero lahko hitro, preprosto in varno sklenete pogodbo kar iz udobja svojega doma v manj kot petih minutah. Izberete paket, ki vam je najbolj pisan na kožo, in si zagotovite popolno brezskrbnost s storitvami Adriaplin.

#Preprosto skupaj: ne samo za plin, pri Adriaplinu so poskrbeli za prav poseben energijski tandem: online lahko izberete njihovo zmagovalno ponudbo PREPROSTO SKUPAJ, ki je preprosta rešitev pri nakupu energij za vaš dom. Izbranemu paketu zemeljskega plina preprosto priklopite električno energijo.

Ponudba Preprosto skupaj zagotavlja:

eno položnico za plačevanje zemeljskega plina in električne energije,

popoln nadzor nad porabo energije prek uporabniškega računa Moj Adriaplin,

najvišjo zanesljivost dobavitelja za oba energenta.

Da bo toplo in brezskrbno - preklopite na Adriaplin. Foto: Getty Images

#Prihranite in ostanite na toplem: če želite jasen pregled nad stroški in porabo zemeljskega plina, izberite akcijski paket Preprosto po spletu - Jesen 2020, ki vam je na voljo brez vezave in vključuje:

20-odstotni popust na trenutno redno ceno paketa Preprosto po spletu,

dobavo zemeljskega plina,

stalen nadzor nad stroški in porabo,

brezpapirno poslovanje ter

možnost priključitve elektrike po ugodni ceni.

Vedno z mislijo na boljši jutri

Vedno v pravem stiku z okoljem. Foto: Getty Images Vodilo podjetja Adriaplin je vseskozi usmerjeno v skrb za okolje, zato so tudi njihove rešitve, ki jih zagotavljajo svojim odjemalcem, v skladu s to filozofijo. Ne samo pri gradnji in razvoju infrastrukture, njihova vizija se začne pri majhnih korakih, kot je manj uporabljenega papirja za položnice, in optimizaciji časa vsakega izmed nas – s storitvami, ki se selijo tudi na splet.

Sestavni del poslovanja podjetja Adriaplin je tudi družbeno odgovorno ravnanje, saj posebno skrb namenja odnosu do okolja. Podpira projekte, ki pripomorejo k ohranjanju okolja. Med takšnimi projekti sta Očistimo Slovenijo in Ohranimo slovensko čebelo. Leta 2011 so na osnovni šoli Šentrupert nad Laškim postavili prvi učni čebelnjak in tako podprli delo mladih čebelarjev. Sodelavci podjetja so skupnosti zapisani tudi z rednim darovanjem krvi.