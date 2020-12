Ko se združita tehnologija in dovršena vhodna vrata, lahko samo osupnemo

Oglasno sporočilo

Ko nas žene neusahljiva ambicija, ustvarjamo presežke. Enako je v poslovnem svetu. Obstajajo podjetja, ki stremijo k brezkompromisnosti in konstantnemu inoviranju, da ustrežejo našim potrebam. Vhodna vrata Pirnar so rezultat takšne miselnosti njihovih ustvarjalcev, ki bodisi klasičen dizajn ali moderen izgled vrat za hišo prepletajo s tehnološkimi inovacijami. Oglejmo si, kako izgledajo tehnološko napredna alu vhodna vrata.

Nič ni nemogoče, vsaka vhodna vrata so lahko odraz napredka

Aluminij je hvaležen material za kreativne inovatorje, saj omogoča obilo dizajnerske svobode. Je tudi material, ki lahko v enaki meri izraža neprimerljivo sodobnost na eni in strastno klasiko na drugi strani. Pomembno je le, kakšen slog je všeč vam – sodoben ali klasičen.

A zmotno je mišljenje, da klasičnega, tradicionalnega sloga vhodnih vrat ne moremo nadgraditi z napredno tehnologijo. Slog je eno, napredna funkcionalnost vrat drugo. Da lahko z naprednimi funkcijami opremimo različne sloge vhodnih vrat za hišo, dokazuje za svoje inovacije večkrat nagrajeno podjetje Pirnar. Pa naj gre za odpiranje vrat na prstni odtis ali le na en pogled. Kako torej izgledajo napredna klasična vrata in kako pametna vrata s sodobnim dizajnom?

Ko uglajena klasika sreča napredek

Dom, ki ga krasi pridih preteklosti in častitljive tradicije, potrebuje nekaj posebnega. Vredno ga je nadgraditi z vhodom, ki izžareva brezčasno lepoto. A kot rečeno, pametna vrata imajo lahko tudi tradicionalen dizajn. Razjasniti moramo, da tehnologija zgolj izboljša funkcionalnost vrat in ne posega v poezijo, ki jo pojejo vaša alu vhodna vrata.

Čitalec prstnih odtisov, ki poenostavi življenje

V preteklosti je vredno ostati, ko gre za dih jemajoč klasičen videz alu vhodnih vrat. Če se to sklada z vašo edinstveno naravo, seveda. Ko pa gre za napredne funkcije, ki olajšajo vsakdan, pa se je pametno zazreti v prihodnost. Običajen ključ torej lahko ostane v preteklosti, vaša vhodna vrata v hišo pa lahko pridobijo drobno sodobno črno površino – čitalec prstnih odtisov.

Pirnar, vodilno slovensko podjetje na področju pametnih vrat, je razvilo svoj čitalec prstnih odtisov, imenovan PIRNAR SECURO. Ta že lajša vsakdan lastnikom hiš po vsem svetu ne glede na slog vrat.

Smart vrata, ki jih odpirate le z odtisom prsta, so:

neprimerljivo varna , saj so ustvarjana na mehansko odklepanje in tudi veliko bolj zaščitena pred ponarejanjem,

, saj so ustvarjana na mehansko odklepanje in tudi veliko bolj zaščitena pred ponarejanjem, brezkompromisno priročna, saj so prilagojena vsakemu članu družine posebej in omogočajo brezskrbno prehajanje iz hiše in v njo.

Kako izgleda, ko osupljivo kolekcijo alu vhodnih vrat Pirnar obogatimo s čitalcem prstnih odtisov? Za občutek je lahko spodnja fotografija.

Pametna vrata ovita v pridih sodobnega dizajna

Od alu vhodnih vrat klasičnega izgleda, ki izžarevajo čutnost Pirnarjevih ročno izdelanih mojstrovin, pa zdaj k pristnemu izrazu sodobnosti.

Ko združimo elegantno dramatičnost aluminija z najnaprednejšo tehnologijo smart vrat, smo priča oblikovalskemu presežku. Če vaš dom izžareva duh sodobnega časa, pri zasnovi vhoda ne dopuščajte kompromisov, ampak izberite nekaj, kar bo poudarilo edinstvenost vas in vašega doma.

Smart vrata z nagrajenim sistemom OneTouch

Vam srce bije v ritmu sodobnega minimalizma? Potem vam bo Pirnarjeva nagrajena inovacija OneTouch vzela dih.

Predstavljajte si … stojite pred vhodom v hišo in zrete v najčistejšo površino, popolno ravnino, vhodna vrata brez odvečnih robov, celo brez ročaja. Uzrete čitalec prstnega odtisa, ki po odčitavi razkrije vratni ročaj. Ta je bil poprej skrit v površini vratnega krila in se izvleče samo za lastnika.

S to inovacijo je Pirnar ponovno premaknil meje mogočega in za vse, ki si želijo več, predstavil kolekcijo vhodov Ultimum Pure s tehnologijo OneTouch. Gre za najbolj osebni vhod na svetu. Ta že krasi čudovite slovenske domove in arhitekturne presežke, kot so večmilijonske vile v Hollywoodu in predsedniške pisarne korporacij v Vietnamu.

Podjetje Pirnar je največkrat nagrajeni inovator na področju vhodnih vrat na svetu. Še posebej pa so stroko in javnost navdušili s pametno tehnologijo zunanjih vrat OneTouch in zanjo prejeli številne prestižne nagrade za dizajn in inovacije, kot so German Design Award Winner 2017, German Design Award Special Mention 2015 in 2017 ter številne nominacije za najbolj inovativen dizajn.

Revolucija vhodov – odpiranje s pogledom

Ker pa pri Pirnarju ne spijo na lovorikah, so svetu že predstavili nov patent, ki alu vhodna vrata ponovno dviga na povsem novo raven. Že sicer dramatičnemu aluminiju so dodali revolucionarno tehnologijo odpiranja s prepoznavanjem obraza in svetu predstavili patent za prvo pametno vhodno steno Pirnar Theatrica.

Družinski člani so vpisani v sistem, pametna vrata jih prepoznajo in se samodejno graciozno odprejo. Brez dotika. Občutek je veličasten. Ta Pirnarjeva navdihujoča kreacija prihodnosti je že bila deležna številnih prestižnih mednarodnih nagrad.

Ne zamudite še več inspiracije …

Vsak si zasluži brezkompromisen vhod, ki mu bo s svojimi pametnimi lastnostmi lajšal vsakdan in hkrati izgledal veličastno. Če želite, da vaš dom krasijo vrata, ki so prejela največ prestižnih nagrad na svetu za dizajn in inovacije, si oglejte kolekcije osupljivih Pirnar vhodov. Njihovi primeri so dokaz, da resnično nič ni nemogoče. Vsaka želja je lahko izpolnjena, ko najdemo svoje zaupnike v pravih strokovnjakih za vhode.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar.