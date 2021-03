Kdaj se nakup za dom zares obrestuje? Preberite, kako pri nakupu, montaži ali priklopu prejeti največ.

Oglasno sporočilo

Je nastopil čas za menjavo gospodinjskih aparatov? Za nakup se vedno najde čas, montaža in priklop pa mnogim povzročata preglavice. Pri tem je namreč treba skrbeti za pravilno izvedbo del, brati zahtevna tehnična navodila za inštalacije, lahko pa se tudi zgodi, da zahtevanega orodja za vgradnjo nimamo pri roki. Mnogi tako pri lastni montaži in priklopu kupujejo dodatna orodja, ki jih morda potrebujemo le enkrat v življenju, zatem pa samevajo v garaži.

V trgovinah M Tehnika tovrstne izzive kupcev ob nakupu že niz let rešujejo s ponujanjem storitve montaže in priklopa. Pri tem sodelujejo z lokalnimi izvajalci, ki so preverjeni mojstri iz vse Slovenije. Krog od nakupa izdelka do njegove končne uporabe je tako sklenjen, čas kupcev pa prihranjen.

Preberite več o prednostih nakupa v trgovinah M Tehnika in zakaj je bolje staviti na njihove skrbno izbrane mojstre, ki v popolnosti poznajo zahtevnosti in posebnosti vaše izbrane bele tehnike.

Pri nakupu v trgovinah M Tehnika montažo in priklop opravljajo zaupanja vredni mojstri

Dom je oaza miru za vsakega od nas. Ravno zato je pri menjavi gospodinjskega aparata ali priklopu pomembno staviti na mojstre, ki spoštujejo vašo zasebnost, obenem pa poznajo posebnosti lokalnih gradenj. M Tehnika zato kupcem po vsej Sloveniji zagotavlja mojstre, ki so v svojih izbranih soseskah ali regijah znani po kakovostno opravljenem delu. Vsakršne dostave, montaže in priklopi potekajo v skladu s trenutno veljavnimi predpisi NIJZ.

Pri nakupu v trgovinah M Tehnika ni dvomov - zajamčena kakovost tako pri nakupu kot montaži

Kupci ob montaži in priklopu prejmejo tudi garancijo na opravljeno delo. Nepredvidenim stroškom se lahko izognemo tudi s pomočjo podaljšanega jamstva, veljavnega za belo tehniko, prenosne klimatske naprave, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego. Jamstvo velja do pet let od nakupa izdelka, in sicer za neomejeno število popravil v času podaljšanega jamstva. Tako smo lahko kar pet let brez skrbi.

Dodatna ugodnost, ki zagotavlja miren spanec: M Tehnika pri prvem popravilu poskrbi tudi za vso logistiko do serviserja in nazaj na vaš dom. In vse to brezplačno! Preberite si več o podaljšanem jamstvu M Tehnike.

"M Tehnika vedno stavi na zadovoljstvo kupcev. Želimo, da s kupljenim uživajo, saj se zavedamo, da so naši izdelki del vseh prijetnih trenutkov, preživetih doma, zato svojim kupcem zagotavljamo nenehno podporo. Tam smo, ko se sprašujejo, zakaj hladilnik nenadoma brni, in ga hitro pošljemo na servis, obenem pa, v primeru menjave, tudi zagotavljamo, da do novega pridejo kar najhitreje," nam je povedala Polona Saksida, vodja marketinga iz M Tehnike.

Vsak evro šteje - v trgovinah M Tehnika lahko izkoristite nakup po znižani davčni stopnji

Pri nakupu in izbiri storitve montaže oziroma priklopa je pri vgradnji artiklov kopalnice (z izjemo kopalniškega pohištva), grelne tehnike in toplotnih črpalk, klimatskih naprav, stavbnega pohištva, pleskanja in fasaderstva ter polaganja zunanjih tlakov omogočen tudi nakup teh izdelkov po znižani davčni stopnji, kar je za kupce dodaten prihranek.

Kupujete nov televizor? Sodelujte v nagradni igri M Tehnike! Ena garancija več zagotavlja eno skrb na dan manj! S posebno nagradno igro podeljujemo tri podaljšana jamstva. Bodite kar pet let brez skrbi, prihranjeni čas pa namenite druženju s svojimi najbližjimi.

Kako sodelovati?

Obiščite Spletno trgovino M Tehnika ali najbližjo trgovino M Tehnika in izberite televizor z diagonalo zaslona vsaj 127 centimetrov (50”). Ob nakupu si zagotovite še podaljšano jamstvo, svoje ime in priimek ter številko računa pa lahko posredujete kar prek spleta.

Srečnim trem izžrebancem bo M Tehnika podarila podaljšano jamstvo do pet let. Nagradna igra traja od 1. do 31. marca 2021.

