Katere naravne dogodke mora prenesti dobra streha?

Za vas smo najprej pogledali, katere naravne dogodke morajo strešne kritine prenesti, nato pa izmed vseh ponudnikov poiskali tudi tistega ponudnika, ki ima rešitve za vse vremenske tegobe.

Le taka zagotavlja udobje za ljudi, ki živijo v dobro pokriti hiši.

Raziskali smo slovensko tržišče in ugotovili, da samo strešni sistemi GERARD ponujajo vse, kar potrebuje dobra streha. Ponudbo njihovih strešnikov pa si lahko ogledate tukaj.

Odlična zaščita tudi pred orkanskimi vetrovi!

Močni vetrovi so dandanes verjetnejši, toda pod streho GERARD boste brez skrbi. Naproti vam lahko pride orkan s hitrostjo 200 km/h, toda streha GERARD, odporna na ekstremne vremenske razmere, bo zdržala tudi to!

Z edinstvenim horizontalnim sistemom za pritrjevanje GERARD vsako ploščo pritrdimo horizontalno na 8 različnih

točkah z močnimi pritrdilnimi elementi na strešne letve in s tem tako rekoč odpravimo strižni veter. Večina drugih strešnih kritin je pritrjena vertikalno in jih lahko močni vetrovi dvignejo.

Odpornost proti toči

Toča se pri nas pojavlja vedno pogosteje. Ne mine niti eno poletje več, ko ne bi bilo toče kje v vaši bližini. Ta lahko streho tudi povsem preluknja, če padajo večja zrna. Strešne kritine GERARD so odporne tudi na točo premera 90 mm, kar pomeni, da ste lahko res brez skrbi!

Odlična protipožarna zaščita!

Strešniki so narejeni iz nevnetljivega jekla ter prevlečeni s premazom, ki preprečuje širjenje ognjenih zubljev. Zaradi osem točkovne pritrditve vsakega strešnika pa je verjetnost, da se bo streha sesedla, izredno majhna, zato se iskre ne bodo širile v notranjost hiše in se tudi požar ne bo širil.

Strešna kritina, ki se dobro izkaže tudi v primeru potresa

Jeklena kritina s posipom je bila razvita v Novi Zelandiji, tam so potresi precej pogosti. Ker pa je ta kritina zelo lahka (do približno 7-krat lažja od primerljive betonske), v primeru potresa ne obremenjuje konstrukcije z veliko silo. Zaradi nizke teže pa to kritino prenesejo tudi oslabljene, starejše strešne konstrukcije. Hiši se tudi zaradi GERARD strehe poveča konstrukcijska stabilnost zaradi prepletajočega sistema namestitve strešnikov.

Sneg ne pada s strehe, ostane na njej in se na njej tudi stopi

Zaradi kaminskega posipa na strešnikih imajo strešne kritine GERARD grobo teksturo, ki preprečuje, da bi sneg drsel s strehe, ampak ostane na njej in se na njej tudi povsem neškodljivo stopi. Prav tako pa kritine GERARD težo snega brez težav zdržijo in se ne poškodujejo ob stiku s snegom ali z zmrzaljo.

Zaradi teksturiranega kamnskega posipa in povezovalnega sistema pri montaži je prenos zvoka omejen na minimum, kar omogoča miren in brezskrben spanec.

Potem pa smo pogledali še ostale prednosti, ki jih imajo GERARD strešne kritine, ki pa so za kupca vsekakor tudi pomembne in vplivajo na nakup

Streha je ključnega pomena v človeškem življenju, česar se zelo dobro zavedajo tudi pri GERARD-u, zato največji poudarek dajejo obstojnosti in kakovosti, zaradi česar že več kot 60 let dosegajo zadovoljstvo kupcev v več kot 130 državah po vsem svetu.

Ljudje prepoznajo vrhunsko streho in so pogosto presenečeni, da je skupni strošek jeklene strehe GERARD na dolgi rok celo nižji od stroška drugih streh.

Če živite pri obali ali na vetrovnem območju, je streha GERARD verjetno cenejša od drugih vrst streh, saj ne potrebuje posebnih pritrdilnih elementov za kljubovanje ekstremnim vremenskim razmeram.

50 letna garancija

Strešne kritine GERARD imajo 50 let garancije in bodo služile tudi naslednjim generacijam!

Estetski videz, ki traja in traja

Streha veliko prispeva k videzu vašega doma, zato izbira materiala, ki obdrži lep videz skozi desetletja, prispeva k privlačnosti vaše lastnine in vrednosti ob morebitni prodaji.

GERARD-ove večplastne prevleke, tehnologija zaščite pred UV žarki in posebni odporni pigmenti zagotavljajo vrhunsko odpornost na bledenje in razbarvanje zaradi okoljskih vplivov in tako bo vaš dom ohranil lep videz.

Tudi če vaša hiša stoji ob morju, streha GERARD ne potrebuje dodatnih posebnih materialov, dodatnih prevlek ali dodatnih pritrditev. Preskusi so pokazali, da so jekleni strešni materiali, prevlečeni z zlitino aluminija in cinka, do osemkrat odpornejši na korozijo kot strešni proizvodi iz galvaniziranega jekla.

Enostavna prenova strehe s podjetjem GERARD!

Strehe GERARD montirajo izkušeni strokovni krovci, ki so usposobljeni za montažo po najvišjih standardih.

Nizka teža strešnikov GERARD pomeni, da jih je mogoče zlahka pripeljati na mesta, do katerih veliki tovornjaki ne morejo. To je še posebej pomembno v gorskih območjih, kjer so nekatera mesta dostopna samo z manjšimi dostavnimi vozili.

Ker so strešniki GERAD narejeni iz jekla, se ne lomijo med prevozom.

Izredno lahki strešniki

Zamenjava strehe s kritino GERARD je preprosta. Resnici na ljubo je zamenjava strehe neprijeten nakup. Ko pa se že odločite za zamenjavo, želite to storiti hitro, ugodno in čim bolj brezskrbno. To vam lahko zagotovijo krovci, ki montirajo GERARD.