Veter odpihnil nekaj streh na severovzhodu države

Veter, ki ga je za danes napovedala tudi Agencija za okolje (Arso), glede na objave Uprave za zaščito in reševanje težave povzroča predvsem na severovzhodu države. Povzročil je okvari razdelilnih transformatorskih postaj Ljutomer in Murska Sobota, zaradi česar je bilo skupaj brez električne energije prek 3000 odjemalcev, in odpihnil nekaj streh.

Najprej je po 13. uri prišlo do okvare v razdelilni transformatorski postaji Ljutomer, zaradi česar je na izvodu VOD Ormož brez električne energije ostalo 1641 odjemalcev, ob 14. uri zaradi pa je zaradi okvare v razdelilni transformatorski postaji Murska Sobota na izvodu VOD Selo enaka usoda pričakala še 1630 odjemalcev.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so v obeh primerih posredovali delavci Elektra Maribor, ki so okvari odpravili. V Elektru so medtem za STA pojasnili, da je težav na terenu zaradi vremena še več in da so nekateri odjemalci še vedno brez elektrike. Več informacij danes niso mogli podati.

Iz objav na spletni strani uprave za zaščito in reševanje pa je mogoče razbrati, da je veter razkrival tudi strehe, zaradi česar so nekajkrat posredovali gasilci.

Okoli 13.30 so tako na Ptujski cesti na Pragerskem gasilci namestili par strešnikov, ki jih je močan veter odnesel s strehe stanovanjske hiše. Veter je poškodoval tudi pločevinasto kritino objekta na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici, ki so jo nato gasilci ponovno pritrdili. V naselju Krasna v občini Poljčane pa so gasilci na stanovanjski hiši popravili vetrno oblogo in namestili nekaj odkritih strešnikov.