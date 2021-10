Kako zmanjšati stroške ogrevanja v mansardi?

Z zamenjavo oken boste izboljšali počutje in bivanje. Preverite, zakaj je zdaj pravi čas za menjavo ali prenovo.

Foto: VELUX Slovenija

Zmanjšajte toplotno izgubo za 60 odstotkov

Ko se želimo zaščititi pred hladnim vremenom, moramo biti pri izbiri izdelkov pozorni na U-vrednost. Ta je v bistvu vsota toplotnih uporov plasti, ki tvorijo izdelek – nižja ko je, boljša bo izolacija. In prav strešna okna VELUX nove generacije imajo izboljšane izolacijske lastnosti zaradi svoje inovativne konstrukcije in visokokakovostnih komponent ter visokozmogljivega izolacijskega materiala, ki zmanjšuje toplotne izgube. Če zamenjate staro strešno okno z novim oknom VELUX, ki ima trojno zasteklitev, lahko toplotno izgubo zmanjšate tudi za 60 odstotkov.

Z zamenjavo oken boste poskrbeli, da toplota ostane v notranjosti, mraz pa zunaj, hkrati boste prihranili pri stroških ogrevanja.

Kako še dodatno izboljšati energijsko učinkovitost

Pri zmanjšanju toplotne izgube in stroških za ogrevanje pomagajo tudi energijsko učinkovite zasteklitve, ki so lahko dvojne ali trojne. Trojna zasteklitev zagotovo prinaša največjo zaščito v hladni sezoni, saj uspešno preprečuje vstop hladnega zraka ter tako poskrbi za več udobja, hkrati pa je to tudi najboljša naložba za življenje pod poševno streho. Pred nakupom si oglejte tudi možnosti za pridobitev finančnih sredstev iz Eko sklada, ki spodbuja vgradnjo troslojnih oken v bivalnih enotah. Za dodatno izolacijo pa lahko okna opremite še z dodatki, kot so senčila termo plise in zunanje rolete.

Dvakrat več svetlobe v prostoru

Strešno okno prepušča dvakrat več dnevne svetlobe kot vertikalno enake velikosti ter ustvarja občutek odprtosti. Ko se odločimo za prenovo oz. zamenjavo, je pomembno, da načrtujemo velikost okenskih površin, ki bi morala po priporočilu biti velika vsaj 20 odstotkov tlorisne površine prostora. Velikokrat namreč eno strešno okno zagotavlja dovolj svetlobe v majhnem prostoru, v večjem pa je smotrneje dodati več strešnih oken v poljubni kombinaciji. Zadostna količina dnevne svetlobe namreč zmanjša potrebo po uporabi luči in dokazano pomaga ohranjati zdrav ritem posameznika ter njegovo učinkovitost, izboljša tudi naše počutje.

Strešna okna torej prispevajo k udobnejšemu bivanju in izboljšanemu notranjemu ozračju, pomagajo pri odstranjevanju CO2 ter vlage iz bivalnih prostorov. Vse to je omogočeno s posebnim sistemom za avtomatizirano upravljanje strešnih oken in senčil VELUX ACTIVE, ki bo sam poskrbel za uravnavanje kakovosti zraka, prezračevanje glede na temperaturo, količino CO2 in vlage v prostoru.

Foto: VELUX Slovenija