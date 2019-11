Kako sanirati plesnive stene z namenskimi preparati? #video

Foto: Getty Images

Plesen na stenah je nadležen pojav, ki nam lahko zelo hitro uniči vsakdan in hkrati močno vpliva na naše zdravje, zato se je moramo lotiti temeljito in z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi.

Prvi korak pri sanaciji plesnive stene je čiščenje. S stene je treba najprej odstraniti vse sledi plesni, to lahko naredimo z namenskimi preparati. Pomembno pri tem je, da se pri delu zaščitimo in odpremo okna ter zapremo vrata prostora, tako da preprečimo sporam, da bi se razširile še po drugih prostorih.

Foto: Getty Images

V trgovini Spekter svetujejo dva ključna izdelka: preparat za uničevanje zidnih plesni BK-SaniCid in barvo BK PolProtect.

Steno najprej razkužimo z izdelkom BK-SaniCid, ki je koncentrirano tekoče biocidno sredstvo za zaščito zidnih površin.

Delovna raztopina se pripravlja tako, da stekleničko z biocidnim izdelkom najprej dobro pretresete, potem pa ga razredčite z vodo v razmerju 1:5 (en del BK-SaniCida na pet delov vode). Površino mažete s čopičem, valjčkom ali gobico, vse dokler se premaz ne začne peniti.

Naslednji dan, ko je stena že suha, lahko začnete pleskati steno. Pri tem uporabite disperzijska barvo BK PolProtect, ki je izdelana na osnovi polimerne emulzije z učinkovito zaščito proti plesni. Ima odlično pokrivno moč in paroprepustnost. Priporoča se za zaščito sten v prostorih z visoko relativno vlažnostjo zraka in tam, kjer se zaradi kondenzacije razvijajo mikroorganizmi.

Površina, na katero se nanaša barva, mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, ostankov olja, maščobe in druge umazanije.

V boj prosti plesni v trgovino Spekter

Vstopite v trgovino Spekter ali obiščite spletno stran kupibarve.si, kjer imajo bogato ponudbo izdelkov za pleskanje in urejanje doma. Poleg barv in emulzij za zaščito sten boste lahko kupovali tudi zaščitna oblačila, pleskarske pripomočke in celo opremo za delavnice.