Idealna klimatska naprava za udoben počitek vse leto

Foto: Vitanest

Ker pa je pri klimatskih napravah najpomembnejša klimatizacija, je oblikovanje namenjeno tehnologiji, s katero se zagotavljajo idealno usmerjanje zračnega toka, neslišno delovanje ob najnižji ventilaciji in najvišja energijska učinkovitost pri hlajenju.

Razvijalci so napravo načrtovali z mislijo na zdravje, čistočo in s tem dolgoletno zadovoljstvo uporabnika. Sestavni deli notranje enote so namreč premazani s patentiranim premazom proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev za zmanjšanje pogostosti čiščenja, vgrajen ima samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav ter filter Plasma Quad Plus s tehnologijo za odstranjevanje mikroskopsko majhnih delcev (PM 2.5) ter virusov in bakterij. Klimatsko napravo je mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom ali v oblaku, prek aplikacije MELCloud.

Stenska klimatska naprava serije MSZ-AY je prava izbira za brezkompromisne uporabnike, ki prisegajo na dizajn, a hkrati želijo vrhunsko tehnologijo s številnimi funkcijami udobja.

Foto: Vitanest

Ključne lastnosti:

energijski razred A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju za modela 25 in 35 ter A++ pri hlajenju in ogrevanju za modela 42 in 50,

razpon modelov nazivne hladilne moči od 2,5 do 5,0 kW, grelne moči od 3,2 do 5,5 kW,

zelo tiho delovanje, 18 dB(A) v najnižji hitrosti ventilacije (za modela 25 in 35),

klimatska naprave je lahko edini vir ogrevanja, saj ogreva do minus 20 °C zunanje temperature,

kompakten in eleganten dizajn, stenska enota v beli barvi z matirano površino,

upravljanje prek daljinskega upravljalnika s tedenskim časovnikom,

dvojni usmerjevalnik zračnega toka,

čiščenje zraka z vgrajenim filtrom Plasma Quad +,

samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav,

premaz proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev na izmenjevalniku, ventilatorju in vodilih izpiha zraka,

vgrajen vmesnik Wi-Fi za brezžični nadzor in upravljanje z aplikacijo MELCloud,

do okolja prijazno hladilno sredstvo R32.