Hitra prenova kopalnice

Po navadi je zelo pomemben časovni okvir, v katerem je uporabniku prenovljena kopalnica spet na voljo. Hitro sušeči se izdelki Mapei so zasnovani tako, da skrajšajo potreben čas za zorenje, in s tem omogočajo hitro izvedbo naslednje faze. Uporaba izdelkov Mapei omogoča uporabo prenovljene kopalnice že po 48 urah.

Kako pripravimo podlago?

Za zgladitev neravnin priporočamo uporabo hitro trdeče, z vlakni ojačane cementne malte PLANITOP FAST 330. Uporabljamo jo pred izvedbo tesnilnega sistema za izravnavo stenskih in talnih ustrezno pripravljenih in čistih podlag, kot so betonske plošče, estrihi na osnovi cementa, obstoječe talne obloge iz keramičnih ploščic … Nanaša se lahko v slojih debeline od 3 do 30 mm. Nadgradnja s tesnilnim sistemom je mogoča že po 24 urah.

Kako zagotovimo vodotesnost v kopalnici ter kdaj lahko začnemo lepiti ploščice?

Za zaščito pred vodo uporabimo hitro sušeči se dvokomponentni izdelek MAPELASTIC TURBO ali za uporabo pripravljeni MAPELASTIC AQUADEFENSE.

Potrebna sta dva nanosa, drugi sloj se lahko nanaša že po eni uri. V prvi sloj izdelka za tesnjenje na stike tal s steno in stike sten vgradimo še tesnilni trak MAPEBAND EASY in odtočne elemente DRAIN VERTICAL. Lepljenje zaključnih oblog lahko nadaljujemo že po štirih urah (pri 20 ˚C in 50 % RZV) po nanosu drugega sloja izdelka za tesnjenje. Za hitro nadaljevanje del je potrebna uporaba hitro vezočega lepila, kot je KERAFLEX MAXI S1 ZERO.

Kako izbrati fugirno maso in izvesti fugiranje? kako zatesnimo stike?

Pred fugiranjem površino keramičnih ploščic in fuge temeljito očistimo. Za zaključno fugiranje izberemo visoko zmogljivi fugirni masi ULTRACOLOR PLUS ali KERAPOXY EASY DESIGN.

ULTRACOLOR PLUS je hitro vezoča in sušeča se fugirna masa na osnovi specialnega cementa, ki je vodoodbojna, odporna proti plesni in ne povzroča izcvetanja. Na voljo je v različnih barvah.

Primerna je za fugiranje stikov širine od 2 do 20 mm. KERAPOXY EASY DESIGN pa je dvokomponentna epoksidna fugirna masa, primerna za fugiranje v prostorih s posebnimi estetskimi in higienskimi zahtevami. Uporablja se za fugiranje steklenih mozaikov, v bazenih z morsko ali termalno vodo, savnah in kabinah za prhanje. Po končanem fugiranju je s trajno elastično maso treba zatesniti vse stike tla- stena, med stenami in stike različnih materialov okrog sanitarne opreme. Za tesnjenje oblog iz keramičnih ploščic uporabimo silikonsko maso MAPESIL AC, ki je na voljo v enakih barvah kot fugirna masa ULTRACOLOR PLUS in vsebuje dodatke, ki preprečujejo nastanek plesni.

Mapei je na trgu gradbeništva prisoten že več kot 80 let. Gradnja z okoljsko trajnostnimi izdelki je Mapeieva temeljna zaveza, zato so naši izdelki varni, zanesljivi in trajni.

Vabimo vas pa tudi, da sodelujete v naši nagradni igri, kjer z nakupom izdelka Mapei, sodelujete za lepe nagrade. Več o nagradni igri si lahko preberete TUKAJ.