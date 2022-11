Hitra, čista in negorljiva izolacija težje dostopnih predelov stavbe

Izolacija stavb je dandanes postala minimalni standard pri gradnji, treba je le izbrati pravo izolacijo za pravi namen. Včasih se v stavbi srečamo s težko dostopnimi predeli, ki jih je treba izolirati, ali pa izoliramo del objekta, ki je dostopen preko že urejenega bivalnega prostora. V takih primerih iščemo drugačne rešitve in pogosto se pokaže vpihovanje izolacije preko cevi kot najpreprostejša, hitra in čista rešitev.

Negorljiva mineralna izolacija brez dodatkov omogoča nižje stroške vzdrževanja in visoko udobje bivanja.

Pri izbiri in nameščanji izolacije nižji stroški energije niso edino merilo, glavna prednost dobro izolirane hiše so tudi varnost, negorljivost, dobra zvočna izolativnost, nižji stroški vzdrževanja, hitrost in čistost izvedbe, predvsem pa udobnejše bivanje. Vse to lahko v paketu dobite z negorljivo mineralno izolacijo brez dodatkov Supafil.

Če imate nizka podstrešja, votle prostore ali druge horizontalne ali vertikalne površine, kjer je dostop težko zagotoviti, hkrati pa veste, da prek teh konstrukcij izgubljate energijo, potrebujete toplotno izolacijo.

Knauf Insulation ima rešitev, ki vam v paketu poleg toplotne, prinese še zvočno in protipožarno zaščito. Slovensko podjetjeima rešitev, ki vam v paketu poleg toplotne, prinese še zvočno in protipožarno zaščito.

Izolacijska rešitev iz nevezane mineralne volne

Nevezano izolacijo iz steklene mineralne volne nameščamo z brizganjem.

Supafil je komercialno ime za nevezano izolacijo iz steklene mineralne volne, ki jo nameščamo z brizganjem. Izolacija SUPAFIL je negorljiva, kemijsko nevtralna, brez vseh dodatkov, ni higroskopična in je odporna proti plesnenju. Zagotavlja dobro toplotno izolativnost pri nizki nasipni gostoti in prispeva k boljši zvočni zaščiti gradbene konstrukcije.

Takšna izvedba je v primerjavi s klasično izolacijo cenovno ugodna, hitra, čista in brez odpada.

Pomembni podatki, tudi pri primerjavi s preostalimi izolacijami za vpihovanje, so nižja volumska teža, bistveno manj prašenja, po vgradnji pa ne prihaja do posedanja.

Prednosti uporabe izolacije SUPAFIL: visoka požarna zaščita,

visoka požarna zaščita, dobra toplotna izolativnost,

dobra zvočna izolativnost,

majhna stopnja posedanja,

enostavna, ekonomična in hitra vgradnja,

nizka dodatna obremenitev za stropno konstrukcijo,

izboljšuje kakovost zraka v prostoru.

Obiščite spletno stran www.supafil.si – in pošljite povpraševanje, za ostalo bodo poskrbeli v podjetju Knauf Insulation!

Primeren za novogradnje in prenove

Izolacija SUPAFIL je primerna za novogradnje in za energetske prenove starejših objektov.

Ena od prednosti izolacije SUPAFIL je trajnostni vidik, saj je Supafil v celoti naraven, brez vseh dodatkov, za potrebe transporta pa je lahko bistveno bolj komprimiran kot drugi materiali za vpihovanje. Izolacija SUPAFIL je primerna tako za novogradnje kot tudi za energetske prenove starejših objektov.

Hitra in čista vgradnja

Ves postopek vgradnje poteka hitro, preprosto in brez nečistoč v objektu ali okoli njega. Nameščanje izolacije poteka prek transportne cevi za vpihovanje z zunanje strani objekta, s tem pa odpade prenašanje izolacije in druge opreme za izvedbo skozi objekt.

Izolacija težje dostopnih plošč

Za npr. toplotno izolacijo težje dostopnih zadnjih stropnih plošč neogrevanih podstrešij je zelo primerna izvedba z načinom strojnega vpihovanja. V ta namen je na voljo izolacijski material iz nevezane mineralne volne Supafil Loft. Ta se najpogosteje uporablja za izolacije nepohodnih izvedb, kot prosto nasutje, kjer izolacija ni neposredno tlačno obremenjena.

Za servisne dostope lahko za ta namen predhodno namestimo preprosto montažno konstrukcijo. Pred začetkom del moramo poskrbeti, da bodo podstrešne površine prazne in čiste.

Izvajalec bo poskrbel za namestitev parne zapore, ki pa pri nepohodnih površinah ni potrebna. Na ta način smo zadnjo stropno ploščo hitro in učinkovito izolirali, preprečili toplotne izgube in zagotovili požarno varnost. Vse to zelo hitro, brez dodatnega dela in z le enim ukrepom.

Finančna spodbuda Eko sklada Strošek izolacije in vpihovanja si lahko znižamo z nepovratnimi finančnimi spodbudami Eko sklada. V ta namen mora biti debelina izolacije debela 30 centimetrov.

Izolacija poševnih streh

Pogosta in zelo kakovostna je tudi uporaba SUPAFILA za izolacijo poševne strehe. Za ta namen priporočamo izolacijo SUPAFIL Timber Frame. Pred nameščanjem izolacije je treba zagotoviti zaprtost gradbene konstrukcije, kar naredimo z dodatnimi stranskimi pasovi mavčnih plošč ob vsakem špirovcu.

Namestimo notranjo parno zaporo Homeseal LDS 100, pri čemer ravne preklopne spoje kot tudi vse preboje zalepimo z enostranskim lepilnim trakom LDS Soliplan, vogalne stike s stenami pa zatesnimo z lepilno tesnilno maso LDS Solimur.

Tako je strešna konstrukcija pripravljena za strojno vpihovanje toplotne izolacije. Vpihavamo jo v vsak prekat med dvema špirovcema. Gostoto vpihovanja preverimo s pomočjo naprave za merjenje gostote. Na koncu vse odprtine v parni zapori, skozi katere smo izvajali vpihovanje, zatesnimo z lepilnim trakom LDS Soliplan.

Sledi samo še namestitev končne notranje obloge iz mavčnih plošč, ki se vijačijo neposredno na predhodno vgrajene pasove mavčnih plošč.

Zvočna izolacija drugih predelov stavb

Izolacijo SUPAFIL Timber Frame lahko namestimo tudi kot zvočno izolacijo v predelnih stenah ali medetažnih talnih ploščah, v starejših objektih med stropniki, in tudi za toplotno zaščito zunanjih sten npr. v lesenih skeletnih objektih in montažnih hišah. Takšna izvedba je v primerjavi s klasično izolacijo v ploščah ali zvitkih hitrejša, čistejša, brez odpada in je cenovno ugodna.

Na ta način lahko različne gradbene konstrukcije hitro, čisto in učinkovito izoliramo, preprečimo toplotne izgube in zagotovimo požarno varnost ter zvočno izolativnost.

