Hiša iz smeti - je to rešitev za prihodnost? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miniwiz je tajvansko inženirsko podjetje z družbeno misijo, ki nagovarja okoljske probleme in se tako zavzema za trajnostno bivanje. Kroženje stvari in njihova ponovna uporaba pa naj preglasita potrošniške navade in vrednote, je njihov cilj. V tem duhu je nastala tudi zasnova milanskega interjerja.