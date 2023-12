Energetska samooskrba: prihodnje leto bo drugače, čas se izteka

Prihodnje leto bo prineslo veliko novega na področju energetske samooskrbe. Obračunavanje električne energije iz samooskrbne sončne elektrarne se bo leta 2024 spremenilo, kar pa ne velja za tiste, ki bodo vloge za soglasja za priključitev oddali do konca letošnjega leta. Za vse, ki se šele odločate za namestitev samooskrbne sončne elektrarne na streho svoje hiše in vključitev v sistem neto meritev, sta pomembna dva datuma. Najkasneje do 31. decembra letos morate oddati vlogo za soglasje za priključitev sončne elektrarne. Drugi pomemben datum pa je 31. december 2024. Vse do takrat je čas, da elektrodistributer izda soglasje za priključitev, da sončno elektrarno postavite in priključite v v omrežje. Torej po skrajnem roku za oddajo vloge za soglasje je še eno leto časa, da se sončna elektrarna priključi. Za vse, ki že imajo delujoče samooskrbe sončne elektrarne, se tudi po tem datumu ne bo spremenilo nič.

Foto: Petrol

Mnogo uporabnikom je dandanes še kako pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva. Ker gre t. i. obdobje netmeteringa počasi h koncu, vsaj za na novo postavljene sončne elektrarne, številni hitijo z vlogami za izdajo soglasij za samooskrbo. Dobro je, da imate v tem obdobju preverjenega in stabilnega partnerja, ki omogoča preprost nakup za dolgoročno pametno naložbo. V Petrolu vam zagotavljajo, da bo vaša investicija v sončno elektrarno enostavna, zraven pa še okolju prijazna, varna in dolgoročna naložba, ki bo povečala vrednost vašega doma in znižala stroške elektrike. Poleg navedenega vam pri Petrolu pomagajo ujeti rok za oddajo/pridobitev soglasja za postavitev sončne elektrarne po sistemu netmeteringa, ki se izteče konec leta 2023. Ob tem vam zagotavljajo brezplačno vlogo za soglasje. Preverite, kaj pravzaprav pomeni izgradnja sončne elektrarne, kakšne prednosti prinaša, kako lahko z njo postanete neodvisni od gibanja cen na trgu in kako najhitreje pridobiti sončno elektrarno.

Prednosti, ki jim ni konca

Namestitev sončne elektrarne ni le ekološko ozaveščen korak, temveč prinaša tudi številne ekonomske in družbene koristi. Kaj pravzaprav za vas pomeni izgradnja sončne elektrarne? Gre za enega najbolj čistih in okolju prijaznih načinov proizvodnje elektrike z dolgo življenjsko dobo, obenem pa investicija v sončno elektrarno predstavlja finančno upravičeno in varno naložbo z zelo nizkim tveganjem. Imeti svoj, obnovljiv vir energije, ki je prijazen do okolja, je neprecenljivo, česar se danes morda še ne zavedamo dovolj. Lasten vir energije vam namreč omogoča, da ste neodvisni od nihanja cen energentov na trgu ter od gospodarskih in političnih dogajanj, ki lahko vplivajo na dobavo energentov.

Morda se investicija v sončno elektrarno na prvi pogled zdi visoka, vendar v času njene predvidene življenjske dobe, ki znaša 30 let, prihranite več tisoč evrov. Začetna investicija naj vas torej ne odvrne, saj lahko s postavitvijo sončne elektrarne dolgoročno bistveno zmanjšate stroške za plačilo porabljene električne energije ali celo veliko prihranite. Finančni učinek se kaže v manjših stroških za elektriko, cene objektov, opremljenih s sončno elektrarno, so za približno pet odstotkov višje, izračuni pa kažejo, da se naložba v sončno elektrarno pri trenutnih razmerah na trgu lahko povrne v devetih letih.

Z namestitvijo sončnih panelov oz. sončne elektrarne, mreže med seboj povezanih fotovoltaičnih celic, pridobite lasten vir električne energije, ki lahko poganja toplotno črpalko, klimatsko napravo in domačo električno polnilnico

Če ste zainteresirani za namestitev sončne elektrarne, velja v prvem koraku predvsem preveriti primernost strehe vašega objekta za namestitev sončne elektrarne in si čim prej zagotoviti soglasje za postavitev sončne elektrarne, saj se, kot že omenjeno, sistem netmeteringa izteka.

Foto: Petrol

Ponudnikov je na trgu precej. Zakaj izbrati Petrol?

S pomočjo strokovnjakov lahko hitro in učinkovito pridobite lastno sončno elektrarno ter uživate v prednostih obnovljive energije.

Eden izmed pomembnejših uvodnih korakov je, poleg preverbe ustreznosti vaše strehe za namestitev sončne elektrarne, tudi izbira pravega ponudnika. Dejstvo je, da sončne elektrarne ponujajo številni ponudniki. Zakaj bi izbrali prav Petrol? Vsekakor je pomembno, da izberete stabilnega partnerja in da zaupate podjetju, ki vam bo zgradilo vir električne energije za naslednjih 30 let. Petrolova dolgoletna prisotnost na trgu pa v tem kontekstu predstavlja pomembno prednost.

V prvi vrsti bodo poskrbeli za opremo vrhunske kakovosti, saj uporabljajo prvovrstne sončne panele blagovnih znamk Luxor Solar, nagrajene s certifikatom odličnosti Top Brand PV, razmernike ter nosilne konstrukcije odlične kakovosti K2. Ob nakupu sončne elektrarne, ki jo sestavljajo paneli Luxor, bodo poskrbeli tudi za reciklažo panelov.

V Petrolu vam zagotavljajo celovito rešitev (izvedba na ključ, od svetovanja do priklopa) za energetsko neodvisnost (vse uredite pri istem partnerju). Pri tem imate na izbiro številne variacije, na primer sončna elektrarna skupaj z baterijo, možnost kombiniranja s toplotno črpalko, domačo električno polnilnico … Obenem vam zagotavljajo ugodno Petrol financiranje, edinstvene finančne pogoje brez pologa in brez obresti (do sedem let) ter brez skritih stroškov.

Zaradi velike investicije si ljudje želijo sogovornika tudi po namestitvi sončne elektrarne. V Petrolu so z vami tudi po namestitvi sončne elektrarne. Vrhunski strokovnjaki, ki vam nudijo učinkovite energetske rešitve, bodo obenem posrkrbeli za izjemno kakovost poprodajnih storitev z zanesljivo servisno službo.

Omogočajo vam zmagovalno kombinacijo s toplotno črpalko …

Številni, ki investirajo v sončno elektrarno, razmišljajo, kako z dodatnimi rešitvami zasnovati čim bolj trajnosten energetski sistem svojega doma. Tudi s toplotnimi črpalkami, domačimi električnimi polnilnicami ali klimatskimi napravami, ki jih potem napaja doma proizvedena električna energija. Pri ogrevanju in hlajenju doma porabimo približno 70 odstotkov energije, zato je pri izbiri ogrevalnega sistema nujno upoštevati njegovo energetsko učinkovitost. S sončno elektrarno na strehi vašega doma boste ujeli naravno moč sonca, na ta način pridobljeno električno energijo pa lahko uporabite za delovanje toplotne črpalke, ki so odlična izbira za ogrevanje.

Poskrbele bodo za toplino vašega doma ter vam tako pomagale še dodatno prihraniti na energetskih stroških. So energetsko učinkovite, okolju prijazne, enostavne za uporabo ter pomagajo prihraniti tako energijo kot tudi stroške ogrevanja. Za svoje delovanje izkoriščajo energijo iz okolice. So primerna izbira za ogrevanje vseh tipov hiš. Obenem potrebujejo le malo vzdrževanja in so primerne tudi za ogrevanje sanitarne vode. Za vsak vložen kilovat energije lahko pri toplotni črpalki pridobite od dva do pet kilovatov toplote, kar je izjemno učinkovito. Pri tem toplotne črpalke ne izpuščajo emisij in izkoriščajo obnovljive vire energije. Kljub višjemu strošku nakupa in namestitve prinašajo dolgoročne prihranke pri računih za energijo, saj ne potrebujejo energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti.

Foto: Petrol

Do enostavnega nakupa zmagovalne kombinacije sončne elektrarne in toplotne črpalke vam lahko pomagajo v Petrolu. Na ključ, od svetovanja do montaže, in povsem prilagojeno vašim potrebam. Za vso pomoč je na voljo Energetski center Petrol z energetskimi svetovalci, strokovnjaki. Ponujajo vam ugodno Petrol financiranje do sedem let, brez obveznega pologa in brez obresti. Za naložbo v toplotno črpalko je mogoče pridobiti tudi nepovratna sredstva, ki jih Eko sklad razpisuje vsako leto in redno objavlja na svoji spletni strani.

Po vzoru poprodajnih aktivnosti pri sončnih elektrarnah v Petrolu ostanejo s kupcem tudi po namestitvi toplotne črpalke. Povprečna življenjska doba toplotne črpalke je okoli 15 let, vendar jo lahko s pravilnim vzdrževanjem še podaljšate.

Obenem je na voljo široka izbira ponudnikov toplotnih črpalk, kot so na primer Gree, Midea, Panasonic, Daikin in Mitsubishi. Ob koncu leta so za vas pripravili tudi posebno akcijo. Ob nakupu ogrevalne toplotne črpalke znamk Midea ali Panasonic vas čaka tablični računalnik Lenovo za en evro.

Sončna elektrarna v navezi z domačo električno polnilnico

Elektrifikacija mobilnosti predstavlja osrednji del energetske tranzicije v okviru prehoda v nizkoogljično družb. Z združitvijo sončne elektrarne in domače električne polnilnice lahko postanete še bolj energetsko samooskrbni.

Želite hitro in varno napolniti svojega električnega konjička kar pred svojo hišo ali v lastni garaži? Z domačo električno polnilnico je vaše e-vozilo napolnjeno hitreje in varneje kot prek običajne gospodinjske vtičnice – namesto v šestnajstih v šestih urah. Polnilnice poleg priročne in enostavne uporabe lahko omogočajo še pametno upravljanje porabe elektrike in integracije v pametni dom.

V Petrolu bodo tudi v primeru domače električne polnilnice poskrbeli za izvedbo na ključ – od dostave hišne električne polnilnice do strokovne montaže. Nudijo vam še ugodno Petrol financiranje, s tehnično podporo in vzdrževanjem pa ostajajo s kupcem tudi po namestitvi.

Foto: Petrol

Lasten vir energije tudi za vašo klimatsko napravo

S Petrol sončno elektrarno lahko pridobite lasten vir energije tudi za vašo klimatsko napravo, s katero lahko v svojem domu ustvarite udobje in vedno idealno temperaturo za brezskrbno bivanje. Klimatske naprave so izredno raznovrstne; poleti se jih uporablja za hlajenje in razvlaževanje toplega in vlažnega zraka, v prehodnih sezonah in pozimi pa tudi za ogrevanje.

Pri izbiri klimatske naprave je pametno upoštevati več dejavnikov, poleg volumna prostora je treba upoštevati tudi lokacijo prostora, lego in orientacijo glede na sonce, izolacijo in število ljudi ter električnih naprav v prostoru. V Petrolu so vam na voljo klimatske naprave različnih moči, blagovnih znamk in funkcij, ki vam omogočajo ogrevanje in hlajenje, ki ustreza vašemu domu in načinu bivanja. Klimatske naprave odlikujejo sodobni sistemi delovanja in okolju prijazno hladilno sredstvo ter energetsko učinkovito delovanje na okolju prijazen način.

Tudi tu vam je na voljo ugodno Petrol financiranje brez obresti in brez pologa, vključno z dostavo ter montažo.

Foto: Petrol