Energetska prihodnost gre v smer sončnih elektrarn

Sončna elektrarna za samooskrbo je odlična rešitev, ki vam omogoča do 75 % prihranka na računih za električno energijo, neodvisnost od nestabilnih ter visokih cen energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Z lastnim virom energije lahko dodate svoj kamenček k zmanjšanju obremenjenosti okolja zaradi toplogrednih plinov.

V zadnjem času so postale sončne elektrarne zelo pogosta izbira za proizvodnjo električne energije v slovenskih domovih. Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji, ki ga pripravlja slovenski portal za fotovoltaiko, kaže, da je bilo v Sloveniji samo v letu 2022 nameščenih 12.231 sončnih elektrarn v skupni moči 164,34 MW. Zelena naravnanost in naraščajoče cene električne energije so spodbudili razvoj obnovljivih virov energije, kjer sončne elektrarne igrajo vodilno vlogo. Postale so priljubljena rešitev za okolju prijazno in trajnostno izbiro proizvodnje električne energije.

Postavitev sončne elektrarne na ključ s strokovnim svetovanjem

Pri izbiri ponudnika sončne elektrarne je pomembno izbrati tistega, ki nudi ustrezno garancijo in strokovno svetovanje od začetka do konca. V podjetju GEN-I Sonce vam nudijo celovito storitev, ki zajema postavitev sončne elektrarne, pridobivanje soglasij, urejanje dokumentacije in pridobitev sredstev Eko sklada. Njihovo storitev odlikujejo individualen pristop k strankam, dolgoročna brezskrbnost z vrhunsko kakovostjo in brezhibnim delovanjem ter projekt na ključ.

Med slovenskimi kupci sončnih elektrarn se jih je največ do zdaj odločilo za GEN-I Sonce prav zaradi zagotavljanja kakovosti in strokovnega pristopa. Njihov pristop temelji na celoviti uporabniški izkušnji, zato se vsaki stranki posvetijo, da skupaj najdejo individualno rešitev za njeno energetsko samooskrbnost. Zagotavljajo odgovorno in skrbno izgradnjo sončne elektrarne, podprto s certificiranim sistemom vodenja kakovosti.

Plačevanje računov elektrike po izgradnji sončne elektrarne za samooskrbo

Ob izgradnji mikro sončne elektrarne za samooskrbo je potrebno skleniti pogodbo o samooskrbi z izbranim dobaviteljem električne energije.

Na računih boste plačevali strošek obračunske moči in prispevek za zagotavljanje podpor OVE in SPTE (proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnja toplote in električne energije), vezan na priključno moč vašega priključka in ne na porabo električne energije. Prav tako se na računih zaračunajo še trošarina in DDV ter morebitni dodatki.

Samooskrba in NET metering obračun energije

Konec letošnjega leta se pri obračunavanju samooskrbe obetajo spremembe.

Trenutno veljavni sistem obračuna, t. i. NET metering, temelji na letnem obračunu, kjer gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo.

Ko sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje, in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, kar je praviloma konec koledarskega leta.

NET metering po koncu leta 2023

Ključno za vse tiste, ki razmišljate o postavitvi sončne elektrarne po trenutnem, letnem sistemu obračuna, je, da vam GEN-I Sonce odda vlogo za izdajo soglasja na elektro distribucijo do konca obstoječega leta. Sončno elektrarno imajo nato čas zgraditi in priklopiti do konca leta 2024.

Novi uporabniki, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo in vam bo GEN-I Sonce vlogo za izdajo soglasja na elektro distribucijo oddal v letu 2024 ali kasneje, boste imeli nov način obračunavanja samooskrbe.

Po novem pa bosta trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije prosto določena s pogodbo o samooskrbi in bosta v domeni dobavitelja električne energije. Omrežnina pa se bo plačevala za vso energijo prevzeto iz omrežja, medtem ko za energijo oddano v omrežje plačilo omrežnine ne bo potrebno.

