Drugačen vir energije: pridelajte jo na lastni strehi

Streha vaše hiše vam ponuja rešitev za lastno zeleno električno energijo.

Če vas prednosti te energetske rešitve do sedaj še niso prepričale, vam v nadaljevanju predstavljamo pet razlogov, zakaj se splača odločiti za sončno elektrarno.

Pet prednosti samooskrbe z električno energijo prek sončnih elektrarn

Prednost št. 1: Samooskrba z električno energijo

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga z domačo sončno elektrarno lahko izkoristite za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma. Ob primerni usmeritvi fotonapetostnih modulov ena kilovatna ura nazivne moči elektrarne v Sloveniji v povprečju letno proizvede 1.100 kilovatnih ur električne energije, in sicer največ med aprilom in septembrom.

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko domača sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje in obratno. Ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Tako ste tudi v primeru slabega vremena lahko popolnoma brez skrbi, ker boste potrebno električno energijo prejeli iz omrežja.

Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva količina električne energije (kilovatna ura), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kilovatna ura) ob koncu obračunskega obdobja, kar je konec koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji, ključno.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom.

Prednost št. 2: Račun za elektriko bo občutno nižji

S postavitvijo sončne elektrarne na strehi svoje hiše se vaš račun za električno energijo zniža za približno petinsedemdeset odstotkov. Plačevati boste morali le še dajatve in prispevke, ki jih vsem uporabnikom električne energije, ne glede na njen izvor, zaračunava država.

Pri GEN-I Sonce so že pred leti razvili edinstven model financiranja sončnih elektrarn: z razliko, ki nastane na vaši položnici, lahko odplačujete sončno elektrarno. Odplačilna doba sončne elektrarne je med deset in petnajst let, njena življenjska doba pa vsaj 30 let.

Prednost št. 3: Naložba za potomce

Sončne elektrarne so vedno bolj finančno dostopne in predstavljajo dolgoročno najučinkovitejši način zagotavljanja električne energije. Življenjska doba sončnih elektrarn znaša namreč dobrih trideset let, zato je naložba v sončno elektrarno naložba za vaše potomce.

Prednost št. 4: Skrb za okolje

Vse več je ozaveščenih potrošnikov, ki si želijo, da bi bilo naše okolje čim manj obremenjeno. Sončna elektrarna med proizvodnjo električne energije ne povzročaizpustov toplogrednih plinov, izkorišča moč sonca, ki je eden od obnovljivih virov energije, tako da ima sončna elektrarna takojšnje okoljevarstvene učinke. Zato je izbira številka ena za vse ljudi, ki imajo odgovoren odnos do okolja. Uporaba električne energije za lastne potrebe iz obnovljivih virov je eden najboljših načinov, da kot posamezniki prispevamo k boju proti podnebnim spremembam.

Sončna elektrarna ne povzroča izpustov toplogrednih plinov.

Prednost št. 5: Neodvisnost od cen na trgu

S sončno elektrarno na strehi svoje hiše si zagotovite stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo, ki ni odvisna od cen na trgu. Te se namreč stalno spreminjajo.

Pet razlogov, zakaj po sončno elektrarno h GEN-I Sonce

Življenjska doba sončne elektrarne je vsaj 30 let.

Z odločitvijo za sončno elektrarno boste tudi vi stopili na pot zelene preobrazbe, pri kateri imajo obnovljivi viri energije izjemno pomembno vlogo.

Sončna elektrarna na ključ: Izgradnja sončne elektrarne je dolgoročna investicija, zato je toliko bolj pomembno, da jo zaupate pravemu izvajalcu.

GEN-I Sonce je največji ponudnik celostne storitve izgradnje sončnih elektrarn pri nas. Ponujajo storitev od zasnove do izvedbe. Storitev na ključ podjetja GEN-I Sonce obsega vse za brezskrbno uresničitev vaše naložbe: hitro informativno ponudbo, ogled objekta s svetovanjem, pripravo natančnega izračuna investicije, urejanje projektne dokumentacije in pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje, montažo in dolgoročno vzdrževanje. Poskrbijo tudi za vzdrževanje in zavarovanje za morebitne poškodbe v primeru hujših vremenskih ujm ali drugih zunanjih pojavov.

GEN-I Sonce je razvilo lastne vire financiranja vaše naložbe.

Brezobrestno financiranje lastne sončne elektrarne: Odločitev za zeleno preobrazbo je lahko tudi finančno precej ugodna. GEN-I Sonce je razvilo lastne vire financiranja vaše naložbe, zato vam za nobeno obliko plačila ni treba na banko. Takojšne plačilo v celoti, brezobrestno financiranje s sedemletnim odplačilom ali 15-letno kreditiranje naložbe – vse uredite neposredno s podjetjem.

Certificirana kakovost : Visoka kakovost je pri GEN-I Sonce na prvem mestu. Njihovo delovanje je potrjeno z ISO standardoma 9001 za sistem vodenja kakovosti in 14001 za ravnanje z okoljem. To je zagotovilo, da ste dobili najboljšo mogočo raven kakovosti storitev in okoljske ozaveščenosti, na kateri temelji celotno delovanje družbe GEN-I.

Sestavni deli sončnih elektrarn GEN-I Sonce imajo od deset do 25 let garancijske dobe. Dodatno vam zagotavljajo tudi desetletno jamstvo za nepropustnost strehe ob stikih z napravo. Uporabljajo komponente priznanih proizvajalcev, vsaka končna elektrarna pa je sestavljena po meri. Na vašo željo vam pomagajo tudi do toplotne črpalke in polnilne postaje za e-vozilo.

Dolgoročno vzdrževanje: GEN-I Sonce na vašo željo poskrbi za vzdrževanje vaše sončne elektrarne, tako da boste vi lahko popolnoma brez skrbi: sistem bo okvare avtomatsko sporočil izvajalcu, ki jih bo odpravil v najkrajšem času. Napravo, ki vam bo služila 30 let, se splača zavarovati.V okviru celostne storitve GEN-I Sonce tudi to uredi za vas. Posebej za svoje stranke so se z zavarovalnicami dogovorili za ugodne pakete.