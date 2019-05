Dom prihodnosti z vrati na dotik

Oglasno sporočilo

Adijo, ključi! S pametnimi vrati na dotik lahko pozabite na vse neprijetnosti, ki jih lahko povzročijo ključi. Ste ključe kdaj pozabili doma, izgubili, morda založili? So bili kdaj ukradeni ali ste z njimi po nesreči opraskali avtomobil ali telefon? Če je vaš odgovor na katerokoli izmed teh vprašanj pritrdilen, potem veste, da izguba ključev povzroči veliko več kot zgolj nejevoljo. S seboj lahko prinese stroške – ne zgolj menjave ključev, temveč tudi ključavnic. Ključi so prav gotovo predmet, ki ga jemljemo kot samoumevnega. Pa ste vedeli, da v resnici obstaja enostavna alternativa?

Val navdušenja – One Touch vhodna vrata na dotik

Pozabite na ure čakanja pred domom. Pozabite na nejevoljo. Prepustite se udobju in brezskrbnosti, o kateri poročajo lastniki vrat na dotik.

Spoznajte One Touch vrata na dotik, ki so med oboževalci pametnih tehnologij požela val navdušenja. Vhodna vrata One Touch so najbolj varna vrata na svetu in združujejo najnovejšo tehnologijo s čudovitim sodobnim dizajnom. So prva tovrstna vrata na trgu in predstavljajo pravo revolucijo.

Spoznajte najbolj osebna vrata na svetu

Prstni odtis je najbolj zanesljiva metoda identifikacije oseb. Prepoznavanje oseb na podlagi prstnega odtisa je široko prisotno na različnih področjih, npr. ko gre za dokazovanje kaznivih dejanj, pa tudi potovanja, migracije...

Pametna vrata One Touch so opremljena s čitalnikom prstnih odtisov, ki avtomatsko prepozna lastnika. Ko čitalnik prepozna lastnika, se vrata odklenejo. Vzmetni mehanizem je popolnoma neodvisen od vira napajanja in je zato samodejen ter povsem varen. Svetovna inovacija One Touch je prejemnik kar dveh nagrad GERMAN DESIGN AWARDS 2017 in predstavlja edinstveno revolucijo na trgu pametnih vrat.

S čudovito obliko in z možnostjo različnih barv ter materialov so vrata na dotik več kot le vhod v hišo – so vrata v prihodnost. Odlikuje jih brezhibna ročna izdelava in možnost oblikovanja povsem po željah posameznika. So sinonim vrhunske kakovosti in uporabe najnovejše tehnologije, ki na prvo mesto postavlja uporabniško izkušnjo. Ne gre zgolj še za ena vhodna vrata, temveč za sistem, ki bo v vaše življenje prinesel brezskrbnost, kot je še niste poznali.

Z vrati One Touch je odpiranje:

hitro,

enostavno,

samodejno in

varno.

Vrata OneTouch se odklenejo izključno na podlagi pravega prstnega odtisa. Takoj ob dotiku se izvleče skrito potezalo. Pametna vrata so pogosto poimenovana 'najbolj osebna vrata na svetu'. Vas zanima, zakaj? Vsem neznancem povsem onemogočajo odklepanje, saj je potezalo pravzaprav nevidno in lahko z njim upravlja zgolj lastnik.

Avtomatsko odpiranje in prilagodljiva osvetlitev

Dodaten element vrat na dotik je tudi prilagodljiva osvetlitev. Ko čitalnik prstih odtisov prepozna lastnika, se razsvetli okolica. Vhodna vrata OneTouch so najboljša rešitev za vse tiste, ki za svoj dom želite zgolj najboljše. Vrhunska izdelava in neprimerljivo udobje doma sta v središču prav vseh inovacij Pirnar.

Ne verjamete? Prepričajte se na lasten dotik

Vas zanima, kako vrata na dotik v resnici delujejo? Prav vsi smo navajeni tradicionalnega odklepanja vrat s pomočjo ključev. Ni presenetljivo, da si odpiranje vrat na dotik težko predstavljamo. Ali res delujejo tako enostavno? Kako hitro je odklepanje in kako lahko zagotovimo največjo varnost? Ker želimo, da tudi sami na lastne oči izkusite naša mednarodno nagrajena pametna vrata, vas vabimo v najsodobnejši slovenski salon vhodnih vrat. Nudimo vam dva najsodobnejša sistema odpiranja pametnih vrat – na dotik in z avtomatskim prepoznavanjem obraza.

Naša prijazna ekipa svetovalcev vam bo z veseljem prikazala delovanje vrat na dotik in odgovorila na vsa vaša vprašanja. Salon Pirnar se nahaja v sodobni poslovni stavbi na Bravničarjevi 20 v centru Ljubljane in je enostavno dostopen (ima tudi lastno urejeno parkirišče). V salonu si lahko ogledate jagodni izbor 50 najbolj prodajanih modelov.

Zaupajte najsodobnejši tehnologiji in se za vedno poslovite od nadležnega iskanja ključev. Naj bodo občutki nemira in strahu pred izgubo ključev zgolj preteklost!

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar.