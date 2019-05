Do povsem novega stanovanja že od 1.400 eur/m2!

Oglasno sporočilo

Pod vznožjem Pohorja nastaja nova družinska soseska, ki obljublja sodoben in trajnostno naravnan prostor za družine, posameznike in starostnike. To je stanovanjsko naselje Primius, ki vas bo že ob prvem obisku prepričalo, da boste v njem ustvarili svoj novi dom.

Stanovanjsko naselje Primius bosta sestavljala dva stanovanjska objekta s po 89 in 100 stanovanji ter 32 vrstnih hiš. Sodobno, urbano, a še vedno korak od narave oddaljeno naselje bo zaživelo že v marcu 2020, ko bodo vseljiva prva stanovanja v objektu Primius A.

Mirno in zeleno okolje novega mariborskega naselja ima odlične prometne povezave s centrom mesta in dostopom do avtoceste, obenem pa ponuja bližino vseh pomembnih infrastruktur. Najbližji trgovski center je oddaljen manj kot minuto. Naselje bo sodobno zasnovano, umirjeno, urejeno in ozelenjeno, z velikim, v notranjost umaknjenim otroškim igriščem ter številnimi sprehajalnimi potmi. Pohorje je oddaljeno le kilometer.

Stanovanjski objekt Primius A sestavlja 89 stanovanj različnih velikosti, ki so na voljo že od 1.400 eur/m2. Stanovanja so svetla in sodobno zasnovana, s funkcionalnimi, prostornimi tlorisi in sanjskim razgledom na mariborsko Pohorje. Pod objektom se razprostira sodobna parkirna garaža, ki ponuja 91 parkirnih mest, parkirišča pa so na voljo tudi na prostem, ob vzhodni stranici objekta.

V objektu Primius A je na voljo le še 38 stanovanj. Izberite svoj sanjski dom tudi vi! Obiščite spletno stran Naselja PRIMIUS in si oglejte stanovanja, ki so na voljo, oziroma nas pokličite na telefonski številki 031 364 867 ali 041 723 531 in se dogovorite za ogled!

Ob trenutnih cenah nepremičnin v Ljubljani, je lahko investicija v novogradnjo v Mariboru tudi zelo dobra naložbena odločitev, zato ne odlašajte. Vsem kupcem stanovanj v naselju Primius v Mariboru so omogočeni izjemni pogoji financiranja s fiksno ali variabilno obrestno mero. Naredite prvi korak k vašemu novemu stanovanju že danes!

Naročnik oglasnega sporočila je Primus gradnje d.o.o.