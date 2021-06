Do 75 odstotkov subvencij za izboljšanje zraka v vaših notranjih prostorih

Trenutno stanje pandemije je v razmišljanju in delovanju ljudi spremenilo, da smo posamezniki postali vse bolj ozaveščeni o kakovosti našega notranjega zraka. Ljudje namreč kar 90 odstotkov svojega časa preživimo v zaprtih prostorih. Kakovost tega zraka je tako lahko kar dva- do petkrat slabša od zunanjega. Viri onesnaževanja so namreč tudi v notranjosti stavb, med drugim hlapljive organske spojine, ki jih sproščajo stenske in talne obloge, pohištvo in gospodinjski aparati, ko se starajo in se razkrajajo, prah, vlaga in plesen, emisije iz pisarniške opreme in industrijskih strojev ter seveda tudi stanovalci sami, ki izdihujejo ogljikov dioksid, in tako širijo prehladna obolenja in viruse. Na kakovost notranjega zraka in skrb za slednje je pomembno tako za stanovanjske kot poslovne objekte. Za zadnje, predvsem turistične, so v tem letu vnovič na voljo državne subvencije, ki bodo do 75-odstotno sofinancirale urejenosti kakovosti prezračevanje notranjih prostorov.

Pomembno je, da poskrbimo da bo zrak, ki ga vsakodnevno vdihavamo, zares kakovosten. Posledično bo tudi manj zdravstvenih težav in možnosti, da nastopi vnovična pandemija. Preventiva je tako na tem mestu izrednega pomena. Z dviganjem ravni standardov energetske učinkovitosti pri načrtovanju stavb v zadnjih letih postajajo stavbe čedalje bolje izolirane in nepredušno zaprte. To lahko ovira kroženje svežega zraka in posledično povzroča upadanje ravni kisika in povečanje možnosti za nastanek alergenov in vonjav, kot tudi za nabiranje kondenza in vlage.

Zakaj ne bi samo odprli okna? V preteklosti je bilo večjo količino svežega zraka mogoče doseči preprosto z odpiranjem oken ali vrat. Toda to lahko omogoči vdor zunanjih onesnaževalcev, prav tako pa s tem omogočimo vdor mrzlega zraka pozimi oziroma toplega poleti, in s tem tudi izgubimo želeno temperaturo notranjega prostora. Še več, oken v številnih stavbah zaradi varčevanja z energijo ni mogoče odpreti (v višjih stavbah pa tudi iz varnostnih razlogov). In tudi, če jih lahko, ima odpiranje oken ali polaganje zagozd pod odprtimi vrati negativen vpliv na zmogljivost sistema HVAC za zagotavljanje udobnega notranjega okolja.

Sestavni deli kakovosti zraka v zaprtih prostorih 1. Prezračevanje: Omogoča dovajanje svežega in čistega zraka. 2. Vračanje toplote: Pridobiva toploto in vlago iz izhodnega zraka za doseganje maksimalnega udobja in učinkovitosti. 3. Predelava zraka: Optimiziranje ravnovesja med zunanjo in notranjo ravnijo vlažnosti. 4. Vlaženje: Zagotavlja želeno raven vlažnosti v prostoru. 5. Filtriranje: Zagotavlja čist in zdrav zrak s filtriranjem in odstranjevanjem cvetnega prahu, prahu in neprijetnih vonjav, ki so nevarni našemu zdravju.

Rešitev? Namestitev sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, ki uravnavajo temperaturo, vlažnost in zagotavljajo dobro kakovost zraka. To je še kako pomembno v večjih poslovnih, turističnih objektih ipd., kjer se ljudje radi zadržujemo.

Pridobite do 75 odstotkov financiranja, ob investiciji v boljšo kakovost vašega notranjega zraka!

Investirajte v varno, zdravo in udobno okolje v zaprtih prostorih z Daikin HVAC rešitvami. Ob tem pa izkoristite subvencije, ki so vam na voljo za energijsko sanacijo stavb in učinkovitost materialov za majhna in srednja podjetja za področje turizma in gostinstva.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR - v letih 2020, 2021 in 2022.

Za razpis so bili predvideni trije roki, za leto z začetkom sofinanciranja v 2021 je rok od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020. Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 odstotkov, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 odstotkov.

Razpisana subvencija vključuje:

nakup in namestitev naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,

zamenjavo ogrevalnega in/ali hladilnega sistema z energetsko učinkovitejšim,

namestitev sistemov za rekuperacijo odpadne toplote.

Namenjen je za naslednje poslovne subjekte: hotele in druge podobne namestitvene kapacitete, počitniške hišice in letovišča, gorske koče in mladinske domove (opp. Youth Hostli), tiste, ki oddajajo v najem zasebne sobe ter restavracije in gostilne.

Poskrbimo za zdravo okolje že danes in investirajmo v boljšo in bolj zdravo prihodnost!